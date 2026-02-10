ভালোবাসার দিনে ক্যাফে-রেস্তোরাঁয় কী নিয়ে মুখোমুখি বসবেন দু'জনে ? রইল ফুড গাইড

ভালোবাসার দিনে ক্যাফে-রেস্তোরাঁয় কী নিয়ে মুখোমুখি বসবেন দু'জনে ? রইল ফুড গাইড
ভালোবাসার সপ্তাহ চলছে ৷ ভ্যালেন্টাইন্স ডে-তে সঙ্গীকে কোথায় নিয়ে যাবেন ? কলকাতার বুকে এই খাবারেই ভালোবাসা প্রকাশ করুন ৷
Published : February 10, 2026 at 12:52 PM IST
বাঙালি খালি পেটে 'উৎসব' বোঝে না । তাই যে কোনও বিশেষ দিনের জন্য খাবারদাবারের কথা আগেই চিন্তা করে নেয় । তা সে বাড়িতে বসে খাওয়াদাওয়া হোক বা বাইরে । আর বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে জুড়ে গিয়েছে আরও একটা দিন, 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে'। এই দিনটি নিয়ে কত না জল্পনা কল্পনা প্রেমিকযুগলের মধ্যে । কোথায় যাবে, একে অপরকে কী উপহার দেবে, কোথায় ডিনার বা লাঞ্চ সারবে এরকম আরও কত কী ।
দিনটা আজকের দিনে অনেকটাই স্পেশাল । সারা বছরটা একে অপরের সঙ্গে বেঁধে থাকার জন্য হলেও এই একটা দিন যেন বিশেষভাবে ভালোবাসার উৎযাপন । কিছুটা সময় কোনও হোটেল বা রেস্তোরাঁয় বসে দু'জনে কুজনে কাটানোর একটা সিলমোহরপ্রাপ্ত দিন । আর এদিন ভালোমন্দ না খেয়ে কি আর উদ্যাপন হয় ? তাই এই বিশেষ দিনে ক্যাফে-রেস্তোরাঁয় গিয়ে দু'জনে কী নিয়ে মুখোমুখি বসা যায় তা নিয়ে জল্পনা চলে দিনভর । এই সুযোগে শহর, শহরতলি বা মফস্বলের হোটেল, রেস্তোরাঁগুলি হাজির হয় নানা স্বাদের মেনু সাজিয়ে, যা অন্যসময়ে পাওয়া যায় না । কোনও কোনও জায়গায় আবার লোভনীয় ডিশের পাশাপাশি থাকে লোভনীয় সব অফার । এদিনের জন্য বিশেষভাবে সাজানোও হয় বেশ কিছু রেস্তোরাঁ । অফারের কথা বলতে গিয়েই মনে পড়ল কয়েকটি ডেস্টিনেশনের কথা ।
হেরিটেজ কোর্ট ক্যাফে: এদিন ধর্মতলার 'হেরিটেজ কোর্ট ক্যাফে'তে গেলে ভ্যালেন্টাইন্স মেনুতে দু'জনের খেতে লাগবে 999 টাকা আর একজনের জন্য 600 টাকা ৷ বিশদে জানতে হলে সেখানে হানা দেওয়াই সহজ কাজ হবে । তবে, এই দিনের জন্য রয়েছে নারকেলের জল, পেয়ারার জ্যুসের সঙ্গে লেমন জ্যুস আর সোডার মিশ্রণে তৈরি স্পেশাল মকটেল 'লাভ অন দ্য এই সি সি'। ছাড়াও মাশরুম ক্যাপুচিনো স্যুপ, হানি চিলি বেবি কর্ন, সিঙ্গাপুরী ইন্দো চিলি বাসা, গোল্ডেন ব্যাটার ফ্রায়েড প্রন, ক্যারামেল কাস্টার্ড, চকলেট ব্রাউনি, টুট্টি ফ্রুটি ছাড়াও রয়েছে একাধিক লোভনীয় ও আকর্ষণীয় পদ ৷
আলোরা বাই অনিন্দিতা: দক্ষিণ কলকাতার লেক রোডের 'আলোরা বাই অনিন্দিতা'তে যেতে পারেন আজও । কেননা আজ থেকেই এখানে গেলে পাবেন ভ্যালেন্টাইন্স ডে স্পেশাল 'রোজ ড্রিঙ্ক'। একটি নিলে একটি ফ্রি ! আরও আছে ভালোবাসার চিহ্নে আঁকা গোকুল পিঠে ৷ শীত যাই যাই করলেও আমেজটা আছে এখনও ৷ ভোরের দিকে অল্প ঠান্ডা লাগছে এখনও ৷ আবার রাতেও গায়ে কিছু না চাপিয়ে বেরনোর উপায় নেই ৷ তাই পিঠে খাওয়ার দিন একেবারে ফুরিয়ে গিয়েছে তা নয় ৷ তাই গোকুল পিঠে একবার চেখে দেখলে মন্দ হবে না ৷ আর যদি ভালোবাসার মানুষের জন্য এখনও কিছু কেনা না হয়ে থাকে, এখানে গেলে পেয়ে যাবেন শাড়ি থেকে শুরু করে ছেলেদের শার্ট, গয়না-সহ আরও অনেককিছু ।
ইট'স মাই লাইফ: গল্ফ গার্ডেন এলাকার 'ইটস মাই লাইফ' ক্যাফে হাজির হচ্ছে বিশেষ 'ভ্যালেন্টাইন্স ডে মেনু লাঞ্চ অফার' নিয়ে । এই উপলক্ষে এই ডেস্টিনশনে থাকছে মুখরোচক সিজলার । আমিষ আর নিরামিষ দুইই পাওয়া যাবে । পাশাপাশি উপভোগ করা যাবে সমৃদ্ধ কন্টিনেন্টাল মেনু এবং সারাদিনের জন্য আকর্ষণীয় ব্রেকফাস্ট মেনু ।
উল্লেখ্য, ক্যাফেটি বিশেষভাবে পরিচিত তাদের সুস্বাদু পর্ক আইটেমের এর জন্য । এর সঙ্গে যোগ হয়েছে একটি 'Instagram-worthy ambience'- যা আগতদের ভ্যালেন্টাইন্স ডে উদযাপনটিকে করে তুলবে আরও স্পেশাল । ওভেনে বেক করা ভেটকি, টাটকা তৈরি পিৎজা ও বার্গার, তিব্বতি মোমো, মোমো সিজলার এবং জনপ্রিয় চাইনিজ খাবারের মতো বিশেষ পদ পরিবেশন করা হয় ।
এছাড়াও চিলি পর্ক, পুলড পর্ক বার্গার, ম্যাশড আলু ও স্যতে করা সবজি সহ রোস্টেড পোর্ক বেলি, পোর্ক ওভারলোডেড পিৎজা এখানকার হিট আইটেম । এছাড়াও ব্রাউনি এবং প্যানকেক বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । ক্যাফেটি বিভিন্ন বেসের বিকল্প সহ সাশ্রয়ী মূল্যের হুক্কাও পরিবেশন করে এবং ছোট ছোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যা এটিকে প্রতিদিনের আড্ডা এবং বিশেষ মুহূর্তগুলোর জন্য একটি পছন্দের জায়গায় পরিণত করেছে ।