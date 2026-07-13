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হায়দরাবাদে আয়োজিত 'পার্বণী', একঘেয়ে জীবনধারা থেকে বেরিয়ে প্রবাসীর মন ভালো করার সেরা ঠিকানা

নিজামের শহরে বাঙালির অনুষ্ঠান ৷ একঘেয়ে জীবনধারা থেকে বেরিয়ে এসে অন্যরকম সন্ধ্যার স্বাদ দিল উত্তরায়ন ক্লাবের পার্বণী 2026 ৷

BENGALI CULTURAL PROGRAMME
পার্বণী নাট্যসৎব 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 13, 2026 at 3:58 PM IST

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নিজামের শহরে অনুষ্ঠিত হল বাঙালি অনুষ্ঠান ৷ আর এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা অভিনেতা দেবশঙ্কর হালদার ও রাজনীতিবিদ ও অভিনেতা পার্থ ভৌমিক এবং অভিনেতা অসীম হালদার ও অন্যান্য শিল্পীরা ৷

সপ্তাহান্তে কাজের ব্যস্ততার পর দর্শকরা ছুটে এসেছেন একটুকরো আনন্দ নিতে ৷ সারা সপ্তাহের ব্যস্ততার পর বহু প্রবাসী বাঙালি উপস্থিত হয়েছেন এই অনুষ্ঠানে ৷ নাটক বা থিয়েটার যা মানুষের জীবনধারার অবিচ্ছেদ্য অংশ ৷ অবসর সময় হোক বা মনখারাপ নাটক দেখা অনেকাংশে আনন্দ দিতে পারে ৷

এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল উত্তরায়ন, আসর বসেছিল হায়দরাবাদের ভারতীয় বিদ্যা ভবনে ৷ অনুষ্ঠানটির নাম পার্বণী নাট্যসৎব 2026 ৷ বলাই বাহুল্য নামের মাধ্যমে হৃদয়কেই ছোঁয়ার প্রচেষ্টায় মেতেছিলেন উদ্যোক্তারা ৷ এইবছরের নাটকের নাম দায়বদ্ধ ও ব্রিটিশবাবু ৷ সপ্তাহান্থে একঘেয়ে জীবনধারার রুটিন থেকে বেরিয়ে মানুষ আনন্দ খুঁজে পেয়েছে উত্তরায়নের হাত ধরে ৷

হায়দরাবাদে আয়োজিত 'পার্বণী' আয়োজনে উত্তরায়ন (ETV Bharat)

ইটিভি ভারতকে অভিনেতা দেবশঙ্কর হালদার বলেন, ''উত্তরায়নের অনুষ্ঠানে আমি বহুবার এসেছি ৷ এখনের ঐতিহ্য বিশেষত যাঁরা এখানে থিয়েটার দেখেন তাঁদের প্রতি আমার একটা অন্যরকম শ্রদ্ধা আছে ৷ মনোযোগ দিয়ে থিয়েটার দেখেন ও আয়োজন করেন ৷ উত্তরায়নের অনুষ্ঠানে আসতে আমার খুবই ভালো লাগে ৷''

রাজনীতিবিদ ও অভিনেতা পার্থ ভৌমিক নাটক সম্পর্কে বলেন, "মানুষের সঙ্গে মানুষের ব্যবহারটাই সবথেকে বড় কথা ৷ রক্তের সম্পর্কটাই শেষ কথা নয় ৷"

অভিনেতা অসীম রায়চৌধুরি বলেন, "বাংলার বাইরে এমনকি ভারতের বাইরে দেবশঙ্করদার সঙ্গে অভিনয় করা একটা বড় পাওনা ৷ এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই বাংলা থিয়েটারে যাঁরা অভিনেতারা রয়েছেন দেবশঙ্ক হালদার তাঁদের মধ্যে কিংবদন্তী ৷ অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের কাছে থিয়েটার একটা চর্চার জায়গা তেমনি দর্শকও সমস্ত কিছুর মধ্যে কোথাও যদি থিয়েটার হয় পাশে দাঁড়াচ্ছেন ৷"

উত্তরায়নের জেনারেল ও কালচারাল সেক্রেটারি রাহুল নন্দী বলেন, "আমাদের এই পার্বণী সন্ধ্যা প্রত্যেক বছর বিভিন্ন কনটেন্ট নিয়ে প্রজেন্ট করার চেষ্টা করি ৷ কোনওবছর কবিতা গানের উৎসব ও কোনওবছর নাটকের ৷ এইবছর পার্বণী 2026 নাটকের উৎসব ৷"

উত্তরায়নের প্রেসিডেন্ট অনিরুদ্ধ সেনগুপ্ত বলেন, "নিজামের শহরে বাংলা নাটক করা কঠিন ব্যাপার ৷ একটা নাটক সাকসেসফুল করতে গেলে যা দরকার হয় তা হল দর্শক ৷"

জেনারেল সেক্রেটারি সুব্রত বন্দ্য়োপাধ্যায় বলেন, "উত্তরায়ন প্রতিবছর অনুষ্ঠান করি একবছর সঙ্গীতানুষ্ঠান ও একবছর নাটকের উৎসব ৷ গতবছর করেছিলাম দিলকাশী ৷ এইবারে নাটর যেখানে হচ্ছে দায়বদ্ধ ও ব্রিটিশবাবু ৷ "

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