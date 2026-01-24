ETV Bharat / lifestyle

বাগদেবীর আরাধনায় উত্তরায়ণ ! নিজামের শহরে প্রবাসী বাঙালির এই পুজোর জানুন বিশেষ আকর্ষণ

সরস্বতী পুজো মানেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ । বাংলা থেকে বেড়িয়েও নিজামের শহরে পুজো আয়েজন করলো উত্তরায়ণ ৷ আনন্দে উন্মত্ত প্রবাসী বাঙালি ৷

Lifestyle
নিজামের শহরে পালিত হল ধুমধাম করে সরস্বতী পুজো (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 24, 2026 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সরস্বতী পুজো ঘিরে উন্মাদনা বাঙালির বরাবরের । সকাল থেকেই রঙিন হয়ে ওঠে চারদিক । প্রতিবছরই সমস্ত পূজা মন্ডপে ছোট থেকে বড় সবারই পরনে নানা রঙের শাড়ি এবং পাঞ্জাবি ।

প্রতিবছর মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শ্বেতশুভ্র কল্যাণময়ী এই দেবীর বন্দনা করা হয়, যা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে ‘বসন্ত পঞ্চমী’ হিসেবে পরিচিত । জ্ঞান, বিদ্যা, সুর ও শক্তির আধার হিসেবে দেবী সরস্বতীর এই আরাধনাকে ঘিরে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরগুলিতে ছিল উৎসবের আমেজ । ঢাক-ঢোল-কাঁসর, শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে প্রতিটি পূজা মণ্ডপ মুখরিত হয়ে ওঠে ।

সরস্বতী পুজো মানেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ । প্যান্ডেল সাজানো থেকে ঠাকুর আনা, ফুল-ফল কেনা থেকে পুজোর অন্য খুঁটিনাটি সরঞ্জাম জোগাড় করা । কোনও কিছুতেই উৎসাহের খামতি নেই ।

বাঙালি জাতি সুযোগের অপেক্ষা করে, আর সুযোগ পেলে কে আর ছাড়ে ! "বারো মাসে তেরো পার্বণ" — এই প্রবাদ যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে হায়দরাবাদের বাঙালিদের মধ্যে । নিজামের শহরে এবারও ধুমধাম করে পালিত হল সরস্বতীপুজো ।

Lifestyle
সরস্বতী পুজো (ETV Bharat)

হায়দরাবাদের বাঙালি সম্প্রদায় মেতে উঠলেন তাঁদের অন্যতম প্রতীক্ষিত উৎসবে — উত্তরায়ণ আয়োজিত সরস্বতী পুজোয় ৷ এই পুজো প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে অন্যরকম আবেগ আনে ৷ ধুমধাম করে পলিত হল এই উৎসব ৷

হায়দরাবাদের বেগমপেটে রামানন্দ তীর্থাশ্রমে অনুষ্ঠিত হল এই পুজো ৷ সকাল থেকে উপোস করে পুজোর আয়েজনে উচ্ছাসিত বাঙালি ৷ সারাসপ্তাহের কাজের পর বাংলার বাইরে গিয়েও যে সরস্বতী পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন এই যেনো এক স্বর্গসুখ ৷

প্রসাদ বিতরণী থেকে হাতে খড়ি সবখিছুই যেনো আবেঘন মুহুর্ত তুলে ধরা ৷ সবথেকে আকর্ষণের মধ্যের ছিল এই বছর সরস্বতী পুজো ও নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্ম বার্ষিকী একইদিনে ৷ ফলত তারও আয়োজনে নেই কোনও খামতি ৷ দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর 129তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুজো শুরু করে উত্তরায়ণ ক্লাব কমিটি ৷

বাঙালির সরস্বতী পুজো খাওয়া দাওয়া থাকবে না সেটা তো হয় না ৷ এই পুজো মানেই খিচুড়ি আর নানা সবজির মিশ্রনে তরকারি ইত্যাদি ৷ তা যেনো সারাবছেরের অপেক্ষাকে অন্যরকম আবেগ আনে ৷

Saraswati Puja
উচ্ছাসিত বাচ্চারা (ETV Bharat)

তবে সবথেকে ভালো বিষয় ওই আশ্রমের কিছু বাচ্চাকে খাওয়ানো হয় এই পুজোর দিনে ৷ যাতে তারাও মনভরে আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে ৷ উত্তরায়ণের এই উদ্যোগ যেনো অন্যদিকে পরিচালিত করে ৷

  1. ময়দা দিয়ে 'ক্ষীরের পুতুল' ! সরস্বতী পুজোর প্রতিমা দেখলে চমকে উঠবেন
  2. উত্তরাখণ্ডের পাহাড় থেকে দক্ষিণ উপকূল পর্যন্ত, দেবী সরস্বতীর এই প্রাচীন মন্দিরগুলি খুবই বিখ্যাত
  3. শুধুমাত্র পড়াশোনা নয়, কাজেও আসবে সাফল্য সরস্বতী পুজোয় করুন এই কাজ ! জ্যোতিষীর টিপস

TAGGED:

UTTARAYAN CELEBRATED SARASWATI PUJA
বাগদেবীর আরাধনায় উত্তরায়ণ
BASANT PANCHAMI 2026
SARASWATI PUJA AT HYDERABAD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.