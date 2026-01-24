বাগদেবীর আরাধনায় উত্তরায়ণ ! নিজামের শহরে প্রবাসী বাঙালির এই পুজোর জানুন বিশেষ আকর্ষণ

বাগদেবীর আরাধনায় উত্তরায়ণ ! নিজামের শহরে প্রবাসী বাঙালির এই পুজোর জানুন বিশেষ আকর্ষণ
সরস্বতী পুজো মানেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ । বাংলা থেকে বেড়িয়েও নিজামের শহরে পুজো আয়েজন করলো উত্তরায়ণ ৷ আনন্দে উন্মত্ত প্রবাসী বাঙালি ৷
সরস্বতী পুজো ঘিরে উন্মাদনা বাঙালির বরাবরের । সকাল থেকেই রঙিন হয়ে ওঠে চারদিক । প্রতিবছরই সমস্ত পূজা মন্ডপে ছোট থেকে বড় সবারই পরনে নানা রঙের শাড়ি এবং পাঞ্জাবি ।
প্রতিবছর মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শ্বেতশুভ্র কল্যাণময়ী এই দেবীর বন্দনা করা হয়, যা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে ‘বসন্ত পঞ্চমী’ হিসেবে পরিচিত । জ্ঞান, বিদ্যা, সুর ও শক্তির আধার হিসেবে দেবী সরস্বতীর এই আরাধনাকে ঘিরে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মন্দিরগুলিতে ছিল উৎসবের আমেজ । ঢাক-ঢোল-কাঁসর, শঙ্খ আর উলুধ্বনিতে প্রতিটি পূজা মণ্ডপ মুখরিত হয়ে ওঠে ।
সরস্বতী পুজো মানেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বাড়তি উৎসাহ । প্যান্ডেল সাজানো থেকে ঠাকুর আনা, ফুল-ফল কেনা থেকে পুজোর অন্য খুঁটিনাটি সরঞ্জাম জোগাড় করা । কোনও কিছুতেই উৎসাহের খামতি নেই ।
বাঙালি জাতি সুযোগের অপেক্ষা করে, আর সুযোগ পেলে কে আর ছাড়ে ! "বারো মাসে তেরো পার্বণ" — এই প্রবাদ যেন জীবন্ত হয়ে ওঠে হায়দরাবাদের বাঙালিদের মধ্যে । নিজামের শহরে এবারও ধুমধাম করে পালিত হল সরস্বতীপুজো ।
হায়দরাবাদের বাঙালি সম্প্রদায় মেতে উঠলেন তাঁদের অন্যতম প্রতীক্ষিত উৎসবে — উত্তরায়ণ আয়োজিত সরস্বতী পুজোয় ৷ এই পুজো প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে অন্যরকম আবেগ আনে ৷ ধুমধাম করে পলিত হল এই উৎসব ৷
হায়দরাবাদের বেগমপেটে রামানন্দ তীর্থাশ্রমে অনুষ্ঠিত হল এই পুজো ৷ সকাল থেকে উপোস করে পুজোর আয়েজনে উচ্ছাসিত বাঙালি ৷ সারাসপ্তাহের কাজের পর বাংলার বাইরে গিয়েও যে সরস্বতী পুজোর আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন এই যেনো এক স্বর্গসুখ ৷
প্রসাদ বিতরণী থেকে হাতে খড়ি সবখিছুই যেনো আবেঘন মুহুর্ত তুলে ধরা ৷ সবথেকে আকর্ষণের মধ্যের ছিল এই বছর সরস্বতী পুজো ও নেতাজি সুভাষচন্দ্রের জন্ম বার্ষিকী একইদিনে ৷ ফলত তারও আয়োজনে নেই কোনও খামতি ৷ দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর 129তম জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে পুজো শুরু করে উত্তরায়ণ ক্লাব কমিটি ৷
বাঙালির সরস্বতী পুজো খাওয়া দাওয়া থাকবে না সেটা তো হয় না ৷ এই পুজো মানেই খিচুড়ি আর নানা সবজির মিশ্রনে তরকারি ইত্যাদি ৷ তা যেনো সারাবছেরের অপেক্ষাকে অন্যরকম আবেগ আনে ৷
তবে সবথেকে ভালো বিষয় ওই আশ্রমের কিছু বাচ্চাকে খাওয়ানো হয় এই পুজোর দিনে ৷ যাতে তারাও মনভরে আনন্দে ভরিয়ে তুলতে পারে ৷ উত্তরায়ণের এই উদ্যোগ যেনো অন্যদিকে পরিচালিত করে ৷