পুরনো নেলপলিশকে ফেলে দেবেন না, এইভাবে ব্যবহার করুন কাজে আসবে
নেলপলিশ শুকিয়ে গেলে ফেলে দিচ্ছেন ? জানুন পুরনো নেলপলিশ দিয়ে কী কী কাজ করা যায় ?
Published : August 10, 2026 at 1:20 PM IST
নেলপলিশ পুরনো হয়ে গেলে বা শুকিয়ে আসতে শুরু করলে আমরা সাধারণত তা ফেলে দিই ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন, এই পুরনো বোতলগুলি আসলে বেশ কাজে আসতে পারে ? আসলে, এগুলি ঘরের ছোটখাটো অনেক কাজ সহজ করে দিতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, এমন কিছু কৌশল সম্পর্কে ৷
সহজে চাবি শনাক্ত করতে চিহ্ন ব্যবহার করুন
প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই এমন একটি চাবির গোছা থাকে যাতে দেখতে হুবহু একরকম অনেকগুলো চাবি থাকে । অনেক সময় কোনও নির্দিষ্ট চাবি ব্যবহারের প্রয়োজন হলে আমরা গুলিয়ে ফেলি যে কোনটি কোনটির চাবি । এমন পরিস্থিতিতে রঙিন নেলপলিশ দারুণ কাজে আসতে পারে । প্রতিটি চাবিতে আলাদা আলাদা রঙের নেলপলিশ লাগিয়ে রাখুন ৷ এতে রঙের সাহায্যেই আপনি সহজেই চাবিগুলি চিনতে ও মনে রাখতে পারবেন ।
পোশাকের আলগা সুতো ঠিক করতে:
আপনার নতুন বিছানার চাদর, জামা বা শাড়ি থেকে কি সুতো খুলে আসছে ? চিন্তা নেই, ওই জায়গায় পোশাকের রঙের সঙ্গে মানানসই শেডের নেলপলিশ লাগিয়ে দিন । এটি সুতো খুলে যাওয়া বা ছিঁড়ে যাওয়া কার্যকরভাবে রোধ করে ৷ এর জন্য স্বচ্ছ (ট্রান্সপারেন্ট) নেলপলিশ ব্যবহার করা সবচেয়ে ভালো ।
কৃত্রিম গয়নার উজ্জ্বলতা ধরে রাখতে:
মহিলারা প্রায়ই কৃত্রিম গয়না কেনেন কিন্তু সেগুলি কীভাবে নতুনের মতো চকচকে রাখা যায়, তা জানেন না । এর সমাধানে গয়নার ওপর স্বচ্ছ নেলপলিশের একটি প্রলেপ লাগিয়ে দিন । দেখবেন, মাসের পর মাস বা এমনকি বছরের পর বছর ধরে গয়নার উজ্জ্বলতা অটুট থাকছে ।
খাম ও প্যাকেট সুরক্ষিত করতে:
ফোন, ফটো ফ্রেম বা ল্যাপটপে যেমন স্ক্রিন প্রোটেক্টর ব্যবহার করা হয়, ঠিক তেমনই খাম ও প্যাকেটকেও সুরক্ষিত বা 'ট্যাম্পার-প্রুফ' করা সম্ভব । উপহার হিসাবে কোনও খাম বা প্যাকেট পাঠানোর সময় সেটি ভালোভাবে আটকে বা সিল করতে যেকোনও রঙের নেলপলিশ ব্যবহার করতে পারেন ।
সেলাইয়ের কাজে ব্যবহার: সেলাইয়ের সময় যদি কোনও পুঁতির ছিদ্র মজবুত করার প্রয়োজন হয়, তবে নেলপলিশ খুব কাজে আসতে পারে । এছাড়া, সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে সুতো গলানোর আগে সুতোর মাথায় সামান্য নেলপলিশ লাগিয়ে নিলে সুতোটি সহজে সুঁইয়ের ভিতর দিয়ে প্রবেশ করানো যায় ।