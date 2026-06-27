চোখে হীরে ও চুলে গ্লিটার ব্যবহার করে ফ্যাশন কুইন হয়ে উঠেছেন উর্বশী রাউতেলা, একঝলকে দেখুন তাঁর ভেলভেট লুক

চোখে হীরে ও চুলে গ্লিটার ব্যবহার করে ফ্যাশন কুইন হয়ে উঠেছেন উর্বশী রাউতেলা, একঝলকে দেখুন তাঁর ভেলভেট লুক
উর্বশী রাউতেলার নতুন গ্ল্যামারাস লুক এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।
Published : June 27, 2026 at 4:54 PM IST|
Updated : June 27, 2026 at 5:15 PM IST
উর্বশী রাউতেলা তাঁর ফ্যাশন-বোধ ও গ্ল্যামারাস স্টাইলের কারণে প্রায়ই শিরোনামে থাকেন । আবারও তাঁর সাম্প্রতিক সাজসজ্জা সবার নজর কেড়েছে । কালো রঙের ভেলভেট পোশাকে দেখা গেলেও, পোশাকের চেয়েও তাঁর মেকআপ ও অনুষঙ্গই বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ৷ চোখের কাছে পাথরের কাজ, উজ্জ্বল মেকআপ এবং চুলে চকচকে গ্লিটারের ব্যবহার তাঁর পুরো সাজে এনে দিয়েছে এক 'রেড-কার্পেট' লুক ।
তিনি একটি মিনি ব্যাগ বহন করেছিলেন, যার নকশাটি হীরে-খচিত গয়না দ্বারা অনুপ্রাণিত । আপনি যদি জমকালো ও পার্টি-উপযোগী ফ্যাশন পছন্দ করেন, তবে উর্বশীর এই সাজ আপনাকে স্টাইলিংয়ের অনেক নতুন ধারণা দিতে পারে । উর্বশীর ভেলভেট পোশাকের সাজ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এখানে দেখে নিন:
কালো মখমলের পোশাকটি প্রশংসিত
উর্বশী একটি আঁটসাঁট কালো মখমলের পোশাক পরেছিলেন, যার ওপরের অংশে ছিল কর্সেট-স্টাইলের গঠন এবং 'সুইটহার্ট' নেকলাইন । পোশাকটির 'ফিশটেল' কাট বা গড়ন তাঁর সাজে এক আভিজাত্যপূর্ণ আবহ তৈরি করেছিল, যা তাঁকে রেড-কার্পেট ইভেন্টের জন্য উপযুক্ত করে তুলেছিল ।
চোখের কাছে পাথরের কাজ নজর কাড়ে: তাঁর সাজসজ্জার একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল চোখের কাছে বসানো ছোট পাথরটি । উইংড আইলাইনার, ঘন পাপড়ি এবং চকচকে আই-মেকআপের সাথে এটি তাঁর চোখের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল ।
চুলে ঝলমলে গ্লিটারের ছোঁয়া: উর্বশী তাঁর খোলা ও সোজা চুলে সূক্ষ্ম ও ঝলমলে গ্লিটারের কাজ যুক্ত করেছিলেন । গ্লিটার হেয়ার স্টেনসিল ব্যবহার করা এই হেয়ারস্টাইলটি তাঁর সামগ্রিক সাজসজ্জায় এক অনন্য দ্যুতি এনে দিয়েছিল এবং তাতে যোগ করেছিল এক দারুণ ও ফঙ্কি ফ্যাশন আমেজ ।
হীরের গয়নায় রাজকীয় আভিজাত্য: তিনি তাঁর সাজ পূর্ণ করেছিলেন একটি নেকলেস, কানের দুল, ব্রেসলেট এবং আংটি দিয়ে । গয়নাগুলি খুব একটা ভারী ছিল না, বরং পোশাকের সঙ্গে এক চমৎকার ভারসাম্য বজায় রেখেছিল । উর্বশীর সাজের সবচেয়ে অনন্য অনুষঙ্গ ছিল তাঁর চকচকে, টি-পটের (চা-দানি) আকৃতির ছোট হ্যান্ডব্যাগটি । পাথরখচিত এই ব্যাগটি তাঁর ফ্যাশন-শৈলীতে এক স্বতন্ত্র ও কৌতুকপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছিল ।
উর্বশী প্রায়শই ঠোঁটে গ্লসি 'নিউড' (nude) শেড, গালে হাইলাইটার এবং উজ্জ্বল মেকআপ বেস বা ভিত্তি পছন্দ করেন । বিয়ের অনুষ্ঠান কিংবা পার্টির সাজের জন্য এমন গ্ল্যামারাস মেকআপ দারুণ মানানসই । পাশাপাশি, স্টাইল ও আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলতে ভেলভেটের পোশাক একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ ।