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চোখে হীরে ও চুলে গ্লিটার ব্যবহার করে ফ্যাশন কুইন হয়ে উঠেছেন উর্বশী রাউতেলা, একঝলকে দেখুন তাঁর ভেলভেট লুক

উর্বশী রাউতেলার নতুন গ্ল্যামারাস লুক এখন সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু।

Urvashi Rautela's new glamorous look
উর্বশী রাউতেলার নতুন গ্ল্যামারাস লুক (Instagram)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 27, 2026 at 4:54 PM IST

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Updated : June 27, 2026 at 5:15 PM IST

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উর্বশী রাউতেলা তাঁর ফ্যাশন-বোধ ও গ্ল্যামারাস স্টাইলের কারণে প্রায়ই শিরোনামে থাকেন । আবারও তাঁর সাম্প্রতিক সাজসজ্জা সবার নজর কেড়েছে । কালো রঙের ভেলভেট পোশাকে দেখা গেলেও, পোশাকের চেয়েও তাঁর মেকআপ ও অনুষঙ্গই বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে ৷ চোখের কাছে পাথরের কাজ, উজ্জ্বল মেকআপ এবং চুলে চকচকে গ্লিটারের ব্যবহার তাঁর পুরো সাজে এনে দিয়েছে এক 'রেড-কার্পেট' লুক ।

তিনি একটি মিনি ব্যাগ বহন করেছিলেন, যার নকশাটি হীরে-খচিত গয়না দ্বারা অনুপ্রাণিত । আপনি যদি জমকালো ও পার্টি-উপযোগী ফ্যাশন পছন্দ করেন, তবে উর্বশীর এই সাজ আপনাকে স্টাইলিংয়ের অনেক নতুন ধারণা দিতে পারে । উর্বশীর ভেলভেট পোশাকের সাজ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এখানে দেখে নিন:

কালো মখমলের পোশাকটি প্রশংসিত

উর্বশী একটি আঁটসাঁট কালো মখমলের পোশাক পরেছিলেন, যার ওপরের অংশে ছিল কর্সেট-স্টাইলের গঠন এবং 'সুইটহার্ট' নেকলাইন । পোশাকটির 'ফিশটেল' কাট বা গড়ন তাঁর সাজে এক আভিজাত্যপূর্ণ আবহ তৈরি করেছিল, যা তাঁকে রেড-কার্পেট ইভেন্টের জন্য উপযুক্ত করে তুলেছিল ।

চোখের কাছে পাথরের কাজ নজর কাড়ে: তাঁর সাজসজ্জার একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল চোখের কাছে বসানো ছোট পাথরটি । উইংড আইলাইনার, ঘন পাপড়ি এবং চকচকে আই-মেকআপের সাথে এটি তাঁর চোখের সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছিল ।

চুলে ঝলমলে গ্লিটারের ছোঁয়া: উর্বশী তাঁর খোলা ও সোজা চুলে সূক্ষ্ম ও ঝলমলে গ্লিটারের কাজ যুক্ত করেছিলেন । গ্লিটার হেয়ার স্টেনসিল ব্যবহার করা এই হেয়ারস্টাইলটি তাঁর সামগ্রিক সাজসজ্জায় এক অনন্য দ্যুতি এনে দিয়েছিল এবং তাতে যোগ করেছিল এক দারুণ ও ফঙ্কি ফ্যাশন আমেজ ।

হীরের গয়নায় রাজকীয় আভিজাত্য: তিনি তাঁর সাজ পূর্ণ করেছিলেন একটি নেকলেস, কানের দুল, ব্রেসলেট এবং আংটি দিয়ে । গয়নাগুলি খুব একটা ভারী ছিল না, বরং পোশাকের সঙ্গে এক চমৎকার ভারসাম্য বজায় রেখেছিল । উর্বশীর সাজের সবচেয়ে অনন্য অনুষঙ্গ ছিল তাঁর চকচকে, টি-পটের (চা-দানি) আকৃতির ছোট হ্যান্ডব্যাগটি । পাথরখচিত এই ব্যাগটি তাঁর ফ্যাশন-শৈলীতে এক স্বতন্ত্র ও কৌতুকপূর্ণ মাত্রা যোগ করেছিল ।

উর্বশী প্রায়শই ঠোঁটে গ্লসি 'নিউড' (nude) শেড, গালে হাইলাইটার এবং উজ্জ্বল মেকআপ বেস বা ভিত্তি পছন্দ করেন । বিয়ের অনুষ্ঠান কিংবা পার্টির সাজের জন্য এমন গ্ল্যামারাস মেকআপ দারুণ মানানসই । পাশাপাশি, স্টাইল ও আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলতে ভেলভেটের পোশাক একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ ।

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Last Updated : June 27, 2026 at 5:15 PM IST

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URVASHI RAUTELA LOOK
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উর্বশী রাউতেলার লুক
URVASHI RAUTELA VELVET DRESS LOOK

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