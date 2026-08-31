দামি ফেস সিরাম ও হেয়ার কন্ডিশনারকে বিদায় জানান, গাঁজানো চাল ধোয়া জলের এই টোটকাটি একবার করুন

দামি ফেস সিরাম ও হেয়ার কন্ডিশনারকে বিদায় জানান, গাঁজানো চাল ধোয়া জলের এই টোটকাটি একবার করুন
এবার চাল ধোয়া জল ফেলে না দিয়ে, তা ত্বক ও চুলের যত্নের রুটিনে অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন ।
Published : August 31, 2026 at 11:30 AM IST
আপনি কি সাধারণত চাল ধোয়ার পর সেই জল ফেলে দেন ? পরের বার তা ফেলে না দিয়ে বরং আপনার ত্বক ও চুলের যত্নে এটি ব্যবহারের কথা বিবেচনা করতে পারেন । বর্তমানে 'গ্লাস স্কিন' (Glass skin) বা কাঁচের মতো স্বচ্ছ ও মসৃণ ত্বকের ট্রেন্ডটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ৷ তাই হয়তো আপনি ত্বকের যত্নে চালের ব্যবহার ইতিমধ্যেই করে দেখেছেন । তবে চুলের জন্যও এর বহু উপকারিতা রয়েছে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কীভাবে চুল ও ত্বকের যত্নে ফারমেন্টেড বা গাঁজানো চালের জল ব্যবহার করা যায় ?
কীভাবে ফারমেন্টেড চালের জল তৈরি করবেন ?
চাল 30 মিনিট জলে ভিজিয়ে রাখুন এবং এরপর চাল থেকে জল আলাদা করে নিন । জলটি 2-3 দিন রেখে দিন যাতে এটি ভালোভাবে গাঁজানো বা ফারমেন্টেড হতে পারে । এই প্রক্রিয়ার ফলে চালের জলে অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের মতো পুষ্টি উপাদানগুলির ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় । এছাড়া এতে 'পিটেরা' (Pitera) নামক একটি উপাদান তৈরি হয়, যা এক ধরনের ফারমেন্টেড ইস্ট বা গাঁজানো ইস্ট । নতুন ত্বকের কোষ গঠনে সহায়তা করার ক্ষমতার জন্য পিটেরা বিশেষভাবে পরিচিত ।
ত্বক ও চুলের যত্নে গাঁজানো চালের জল: ত্বক ও চুলের যত্নে গাঁজানো চালের জল বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে:
ফেসিয়াল টোনার: প্রাকৃতিক টোনার হিসাবে আপনি হয়তো মধু, অ্যালোভেরা বা গোলাপজল ব্যবহার করেছেন ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন যে 'গ্লাস স্কিন' বা কাঁচের মতো স্বচ্ছ ও মসৃণ ত্বক পেতে চালের জলই সেরা প্রাকৃতিক টোনার ? ত্বকের যত্নের রুটিনে এটি অন্তর্ভুক্ত করতে, মুখ ধোয়ার পর একটি কটন প্যাডের সাহায্যে এটি আপনার মুখে লাগান ।
শ্যাম্পু-পূর্ব চুলের যত্ন: চুল অতিরিক্ত ভেঙে যাওয়া বা দুর্বল হয়ে পড়ার সমস্যা থাকলে, শ্যাম্পু করার আগে চুলে ও মাথার ত্বকে ফারমেন্টেড রাইস ওয়াটার (চাল ভেজানো জল) স্প্রে করুন । এটি দিয়ে 15 মিনিট ধরে মাথার ত্বকে মাসাজ করুন এবং তারপর চুল ধুয়ে ফেলুন ।
অ্যান্টি-এজিং শিট মাস্ক: বয়সের ছাপ পড়া ত্বককে সজীব ও প্রাণবন্ত করে তুলতে রাইস ওয়াটার দিয়ে একটি অ্যান্টি-এজিং শিট মাস্ক তৈরি করুন । খুব সহজ উপায় হল, পাতলা সুতির কাপড় বা কটন প্যাড রাইস ওয়াটারে ভিজিয়ে 15-20 মিনিটের জন্য মুখে লাগিয়ে রাখা ।
হেয়ার কন্ডিশনার তৈরি: চুল মসৃণ ও উজ্জ্বল করতে চাইলে শ্যাম্পু করার পর কন্ডিশনার হিসেবে রাইস ওয়াটার ব্যবহার করা যেতে পারে ।
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35587098/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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