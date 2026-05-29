'পোহা নাগেটস' শিশুদের স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু কিছু খাওয়ানোর একটি নতুন উপায়, জানুন রেসিপি

'পোহা নাগেটস' শিশুদের স্বাস্থ্যকর ও সুস্বাদু কিছু খাওয়ানোর একটি নতুন উপায় আর এর রেসিপিটি অত্যন্ত সহজ ৷
Published : May 29, 2026 at 6:59 PM IST
আপনার সন্তানেরাও যদি এমন খুঁতখুঁতে ভোজনরসিক হয় যে, তারা প্রতিদিন নতুন ও সুস্বাদু কিছু খাওয়ার বায়না ধরে তবে এই রেসিপিটি আপনার জন্য একদম উপযুক্ত । বস্তুত, অভিভাবকদের সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা প্রায়শই এটিই থাকে যে, সন্তানদের এমন কী খাওয়ানো যায় যা কেবল সুস্বাদুই নয়, বরং স্বাস্থ্যকরও বটে । সেই ভাবনা থেকেই, চলুন জেনে নেওয়া যাক 'পোহা নাগেট' তৈরির এই সহজ রেসিপিটি । এর সবচেয়ে চমৎকার দিকটি হলো, আপনি এগুলি আপনার সন্তানের টিফিন বক্সে ভরে দিতে পারেন, কিংবা বিকেলের স্নাক্সস হিসাবেও পরিবেশন করতে পারেন ।
পরিমাণ: 2 জনের জন্য
উপকরণ:
পোহা: 1 কাপ
সেদ্ধ আলু: 2টি (মাঝারি আকারের)
পেঁয়াজ: 1টি (কুচি করা)
কাঁচা লঙ্কা: 1টি (কুচি করা —ইচ্ছা হলে শিশুদের পরিবেশন করার ক্ষেত্রে বাদ দিতে পারেন)
আদা-রসুন বাটা: 1 চা-চামচ
ধনেপাতা: 2 টেবিল চামচ (কুচি করা)
বেসন: 2 টেবিল চামচ
চালের গুঁড়ো: 2 টেবিল চামচ (মচমচে করার জন্য)
নুন: স্বাদমতো
লঙ্কা গুঁড়ো: হাফ চা-চামচ
হলুদ গুঁড়ো: হাফ চা-চামচ
গরম মশলা: হাফ চা-চামচ
তেল: ভাজার জন্য
প্রস্তুত প্রণালী:
প্রথমে চিঁড়ে (poha) 2 মিনিটের জন্য জলে ভিজিয়ে রাখুন । এরপর একটি ঝাঁঝরিতে ঢেলে জল ঝরিয়ে নিন এবং চিঁড়ের ভিতরের সমস্ত অতিরিক্ত জল হাত দিয়ে চিপে বের করে দিন । এরপর, হাত দিয়ে চিঁড়েগুলো আলতো করে মেখে নিন ।
এবার একটি বড় পাত্রে সেদ্ধ আলু মাখা এবং চিঁড়েগুলি নিন । এর সঙ্গে মিহি করে কুচানো পেঁয়াজ, কাঁচা লঙ্কা, ধনেপাতা, আদা-রসুন বাটা এবং সমস্ত মশলা (লবণ, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো ও গরম মশলা) যোগ করুন ।
এরপর মিশ্রণটিতে বেসন এবং চালের গুঁড়ো দিন । সমস্ত উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিন, যতক্ষণ না একটি ঘন ও আঠালো মিশ্রণ তৈরি হয় ।
এবার হাতে সামান্য তেল মেখে নিন এবং মিশ্রণটি দিয়ে ছোট ছোট নাগেট বা টিক্কির (চপের) আকার দিন ।
একটি প্যানে তেল গরম করুন । তেল ভালোভাবে গরম হয়ে গেলে আঁচ কমিয়ে মাঝারি করে দিন এবং নাগেটসগুলি দু'পাশ সোনালি-বাদামি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন ।
নাগেটগুলি মচমচে ও সোনালি হয়ে গেলে, অতিরিক্ত তেল শুষে নেওয়ার জন্য সেগুলিকে একটি কিচেন পেপার বা টিস্যু পেপারের ওপর তুলে রাখুন ।
গরম গরম চিঁড়ার নাগেটগুলি টমেটো সস বা ধনেপাতার চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন ।