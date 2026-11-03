দীপাবলির আলোয় উজ্জ্বল হোক সম্পর্ক: রইল সেরা কিছু এক্সক্লুসিভ উপহারের আইডিয়া

দীপাবলির আলোয় উজ্জ্বল হোক সম্পর্ক: রইল সেরা কিছু এক্সক্লুসিভ উপহারের আইডিয়া
Diwali Gift: প্রতিবছর দীপাবলিতে সেই একইরকম উপহার দিতে দিতে কি ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন ? এই বছর প্রিয়জনদের এমন কিছু উপহার দিন যা খুশি হবে ৷
Published : November 3, 2026 at 2:50 PM IST
দীপাবলির উৎসব মানেই কেবল প্রদীপ জ্বালানো আর মিষ্টি খাওয়া নয়, এটি প্রিয়জনদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়ারও একটি উপলক্ষ । কোনও আত্মীয় বা বন্ধু যখন বাড়িতে আসেন, তখন তাঁদের হাতে ছোট কোনও উপহার দেখলে মনটা সত্যিই ভরে ওঠে । তবে, বছরের পর বছর ধরে সেই একই ধরনের ‘সোন পাপড়ি’র বাক্স, ড্রাই ফ্রুটের প্যাকেট কিংবা মিষ্টির বড় বড় বাক্স দেখতে দেখতে বিষয়টি এখন কিছুটা একঘেয়ে হয়ে উঠেছে ।
এর থেকে প্রশ্ন জাগে: এই দীপাবলিতে এমন কী উপহার দেওয়া যায় যা কিছুটা অনন্য এবং যা প্রাপক সত্যিই পছন্দ করবেন ? একটি চমৎকার উপহারের জন্য যে সবসময় দামী হতে হবে, এমন কোনও কথা নেই । কখনও কখনও একটি সুন্দর গাছ কিংবা হাতে তৈরি ছোট কোনও জিনিসও অত্যন্ত বিশেষ হয়ে উঠতে পারে । তাই এই বছর দীপাবলির উপহার নির্বাচনের ক্ষেত্রে একটু সৃজনশীল হোন এবং এখানে দেওয়া পাঁচটি দারুণ বিকল্পের দিকে নজর দিন ।
দিওয়ালির জন্য উপহারের ধারণা
1) ইনডোর প্ল্যান্ট: এই বছর যদি আপনি একটু অন্যরকম কিছু উপহার দিতে চান, তবে ইনডোর প্ল্যান্ট হতে পারে দারুণ একটি বিকল্প । আপনি মানি প্ল্যান্ট, স্নেক প্ল্যান্ট বা সুন্দর কোনও টবে ছোট সাকুলেন্ট উপহার দিতে পারেন । সঙ্গে একটি ছোট চিরকুটে লিখে দিতে পারেন, "তোমার জীবন যেন সবসময় সজীব, প্রাণবন্ত আর আনন্দে পরিপূর্ণ থাকে ।"
2) পার্সোনালাইজড বা ব্যক্তিগত ছোঁয়াজুক্ত উপহার
আজকাল পার্সোনালাইজড উপহার বেশ জনপ্রিয় । বিশেষ কোনও ছবি-সহ ফটো ফ্রেম, নাম লেখা কফি মগ অথবা কাস্টমাইজ করা কুশন উপহার হিসেবে বেছে নিতে পারেন । এই ধরনের উপহারের বিশেষত্ব হল, এগুলোর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ব্যক্তিগত আবেগ ও অনুভূতি ।
3) অ্যারোমা ক্যান্ডেল ও ডিফিউজার
দিওয়ালির আলোর পাশাপাশি ঘর যদি সুগন্ধে ভরা থাকে, তবে তা দারুণ লাগে । অ্যারোমা ক্যান্ডেল বা এসেনশিয়াল অয়েল ডিফিউজার উপহার হিসাবে চমৎকার হতে পারে । ল্যাভেন্ডার, গোলাপ বা চন্দন কাঠের মতো সুগন্ধ যেকোনও বাড়িতেই এক প্রশান্তিময় পরিবেশ তৈরি করতে পারে ।
4) হাতে তৈরি ঘর সাজানোর সামগ্রী
যিনি ঘর সাজাতে ভালোবাসেন, তাকে হাতে তৈরি ঘর সাজানোর জিনিস উপহার দেওয়াটা হবে দারুণ এক সিদ্ধান্ত । আপনি সুন্দর কোনও তোরণ (দরজায় ঝোলানোর সাজসজ্জা), ওয়াল আর্ট, টেরাকোটার শো-পিস অথবা কারুকার্যময় প্রদীপ উপহার দিতে পারেন । এগুলো উৎসবের আমেজ বাড়ানোর পাশাপাশি ঘরের সৌন্দর্যও বহুগুণ বাড়িয়ে তুলবে ।
5) সেলফ-কেয়ার বা নিজের যত্ন নেওয়ার উপহার সামগ্রী
আজকের ব্যস্ত জীবনে নিজের জন্য কিছুটা সময় বের করা খুবই জরুরি । তাই 'সেলফ-কেয়ার গিফট বক্স' হতে পারে একটি চমৎকার ও চিন্তাশীল উপহার । এতে রাখতে পারেন সুগন্ধি সাবান, বডি লোশন, নরম তোয়ালে বা বাথ সল্ট। এটি উপহার গ্রহণকারীকে কিছুটা সময় আরাম করার ও ক্লান্তি দূর করার সুযোগ করে দেবে ।
আপনার বন্ধু ও আত্মীয়রা নিশ্চয়ই এই ধরনের উপহার পেয়ে আনন্দিত হবেন ৷