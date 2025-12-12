চোখের নীচে কালো দাগ ঢাকতে মেকআপও অক্ষম ? অল্প সময়ে করুন এই কাজ আভা আসবে

চোখের নীচে কালো দাগ ঢাকতে মেকআপও অক্ষম ? অল্প সময়ে করুন এই কাজ আভা আসবে
স্ক্রিন টাইম, বার্ধক্য এবং জেনেটিক্সের মতো কারণগুলি চোখের নীচে কালো দাগ বা ফোলাভাব তৈরি করতে পারে ।
Published : December 12, 2025 at 3:09 PM IST
চোখের নিচের ত্বক মুখের অন্যান্য অংশের তুলনায় পাতলা এবং সংবেদনশীল । এরফলে কালো দাগ বা ফোলা ভাব বেশি দেখা যায় । এমনকি মেকআপও প্রায়শই এই সমস্যাগুলি লুকাতে পারে না ।
চোখের নীচের প্যাচগুলো কালো দাগ বা ফোলা ভাব দূর করতে খুবই কার্যকর বলে মনে করা হয় । জেনে নেওয়া প্রয়োজন চোখের প্যাচগুলি কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে লাগানোর সঠিক উপায় সম্পর্কে ।
এই কারণগুলি কালো দাগ বা ফোলাভাব সৃষ্টি করতে পারে ।
জেনেটিক্স
ডিহাইড্রেশন
বয়স বৃদ্ধি
অনিয়মিত ঘুম এবং ঘুম থেকে ওঠার সময়
চোখের নীচের ত্বক অত্যধিক পাতলা হওয়া
আপনার চোখের প্যাচ কীভাবে বেছে নেবেন ?
পণ্যটি কেনার আগে ভালোভাবে গবেষণা করে নিন ।
আপনার ত্বকের জন্য উপকারী উপাদানগুলি খুঁজে বের করতে ব্যবহৃত উপাদানগুলি সম্পর্কে পড়ুন ।
কৃত্রিম সুগন্ধিযুক্ত চোখের প্যাচ এড়িয়ে চলুন ।
শুধুমাত্র কঠোর গবেষণা বা ক্লিনিকাল ট্রায়ালের মাধ্যমে তৈরি চোখের প্যাচ ব্যবহার করুন ।
আই-আন্ডার-আই প্যাচ কীভাবে ব্যবহার করবেন ?
প্রথমে, ফেস ক্লিনজার দিয়ে যেকোনও মেকআপ ভালোভাবে পরিষ্কার করুন ।
আপনার চোখের নীচে আই প্যাচ লাগান এবং কমপক্ষে 15-20 মিনিটের জন্য রেখে দিন ।
আলতো করে প্যাচটি সরিয়ে ফেলুন এবং অবশিষ্ট সিরামটি মৃদুভাবে চাপ দিয়ে লাগান ।
আপনি সপ্তাহে 2-3 বার অথবা যখনই আরও যত্নের প্রয়োজন বোধ করবেন তখন চোখের নীচে প্যাচ ব্যবহার করতে পারেন ।
আপনি দিন বা রাতের যেকোনও সময় এগুলি প্রয়োগ করতে পারেন এবং এগুলি অপসারণের পরে, স্বাভাবিক চোখের যত্নের রুটিন অনুসরণ করতে পারেন ।
এটি করা এড়িয়ে চলুন: চোখের নীচে প্যাচ লাগানোর আগে কোনও সিরাম বা ক্রিম লাগাবেন না ।
প্রতিটি প্যাচ একবার ব্যবহারের জন্য তৈরি, তাই প্রতিবার একটি নতুন প্যাচ খুলে ফেলুন ।
প্যাচটি সরানোর পরপরই আপনার মুখ ধুবেন না, কারণ এটি অপসারণের পরেও কাজ করতে থাকে ।
চোখের প্যাচগুলিতে এই উপাদানগুলি দেখে নিন:
হায়ালুরোনিক অ্যাসিড: তাৎক্ষণিক আর্দ্রতা প্রদান করে এবং আর্দ্রতা ধরে রাখে ।
অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ভিটামিন: বলিরেখা কমাতে এবং ত্বকের রঙ সমান করতে সাহায্য করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)