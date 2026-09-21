পুজোর আগে চটজলদি উজ্জ্বলতা আনতে চান ? পার্লারের মতো জেল্লা পেতে বাড়িতেই তৈরি করুন 'উবটান'

পুজোর আগে চটজলদি উজ্জ্বলতা আনতে চান ? পার্লারের মতো জেল্লা পেতে বাড়িতেই তৈরি করুন 'উবটান'
ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে তৈরি ‘উবটান’ (ঐতিহ্যবাহী পেস্ট) ব্যবহার করেও আপনি মুখে উজ্জ্বল আভা ফুটিয়ে তুলতে পারেন ।
Published : September 21, 2026 at 12:18 PM IST|
Updated : September 21, 2026 at 12:41 PM IST
বাজারে তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা আনার জন্য অনেক ফেস প্যাক ও মাস্ক পাওয়া গেলেও, সেগুলি কেনার আগে নিজের ত্বকের ধরণ বিবেচনা করা জরুরি। তবে, মুখের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ঘরোয়া উপাদান ব্যবহার করাকেই সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয় ।
এই ঐতিহ্যবাহী ঘরোয়া 'উবটান' (প্রাকৃতিক স্ক্রাব) তৈরি ও ব্যবহারের সঠিক নিয়মটি জেনে নেওয়া যাক ।
ঐতিহ্যবাহী ঘরোয়া উবটান:
রান্নাঘরের সাধারণ উপাদান দিয়ে তৈরি এই উবটান মুখের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে । এটি তৈরির জন্য যা যা প্রয়োজন:
উপকরণ
2 টেবিল চামচ বেসন
হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো
1 টেবিল চামচ চন্দন গুঁড়ো
1 চা চামচ কাঠবাদাম গুঁড়ো
1 চা চামচ মধু
2-3 টি জাফরানের পাপড়ি
1 টেবিল চামচ গোলাপ জল
কাঁচা দুধ (প্রয়োজনমতো)
প্রস্তুত প্রণালী
প্রথমে একটি পাত্রে 2 টেবিল চামচ বেসন, 1 টেবিল চামচ চন্দন গুঁড়ো এবং 1 চা চামচ কাঠবাদাম গুঁড়ো একসঙ্গে মেশান ।
এরপর এতে হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ও 1 টেবিল চামচ গোলাপ জল যোগ করে ভালো করে মিশিয়ে নিন ।
সবশেষে 1 চা চামচ মধু, জাফরানের পাপড়ি এবং মিশ্রণটি সঠিক ঘনত্বের করার জন্য পরিমাণমতো কাঁচা দুধ যোগ করুন । সব উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে একটি ঘন পেস্ট বা মিশ্রণ তৈরি করুন ।
আপনার ত্বক যদি খুব তৈলাক্ত হয়, তবে দুধের পরিবর্তে জল ব্যবহার করুন । দুধের ব্যবহারে ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত বা চটচটে মনে হতে পারে, যা ব্রণ হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে । তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা আনার জন্য আপনার ঘরোয়া উবটান এখন প্রস্তুত ।
ব্যবহারের নিয়ম:
উবটান লাগানোর আগে সবসময় মৃদু কোনও ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিন । এরপর মিশ্রণটি মুখ ও গলায় সমানভাবে লাগিয়ে নিন । অন্তত 10-15 মিনিট এটি মুখে লাগিয়ে রাখুন । মিশ্রণটি যখন শুকিয়ে আসতে শুরু করবে, তখন হাত সামান্য ভিজিয়ে নিয়ে হালকা চাপে বৃত্তাকার গতিতে (circular motion) আলতোভাবে মুখ মাসাজ করুন ।
কত ঘন ঘন 'উবটান' (ubtan) ব্যবহার করা উচিত ?
ত্বকে উজ্জ্বলতা আনতে আপনি সপ্তাহে 2-3 বার বেসন ও চন্দন দিয়ে তৈরি এই ঐতিহ্যবাহী উবটান ব্যবহার করতে পারেন । বেসন ও চন্দন ত্বককে কেবল শীতলই রাখে না, বরং ত্বকের গঠন বা টেক্সচার উন্নত করতেও সাহায্য করে । এই মিশ্রণে থাকা মধু ও গোলাপজল ত্বককে আর্দ্র রাখে এবং হলুদ ত্বককে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে ।