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পুজোর আগে চটজলদি উজ্জ্বলতা আনতে চান ? পার্লারের মতো জেল্লা পেতে বাড়িতেই তৈরি করুন 'উবটান'

ঘরে থাকা উপকরণ দিয়ে তৈরি ‘উবটান’ (ঐতিহ্যবাহী পেস্ট) ব্যবহার করেও আপনি মুখে উজ্জ্বল আভা ফুটিয়ে তুলতে পারেন ।

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পার্লারের মতো জেল্লা পেতে বাড়িতেই তৈরি করুন 'উবটান' (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 21, 2026 at 12:18 PM IST

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Updated : September 21, 2026 at 12:41 PM IST

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বাজারে তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা আনার জন্য অনেক ফেস প্যাক ও মাস্ক পাওয়া গেলেও, সেগুলি কেনার আগে নিজের ত্বকের ধরণ বিবেচনা করা জরুরি। তবে, মুখের উজ্জ্বলতা বাড়াতে ঘরোয়া উপাদান ব্যবহার করাকেই সবচেয়ে নিরাপদ ও কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে গণ্য করা হয় ।

এই ঐতিহ্যবাহী ঘরোয়া 'উবটান' (প্রাকৃতিক স্ক্রাব) তৈরি ও ব্যবহারের সঠিক নিয়মটি জেনে নেওয়া যাক ।

ঐতিহ্যবাহী ঘরোয়া উবটান:

রান্নাঘরের সাধারণ উপাদান দিয়ে তৈরি এই উবটান মুখের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে । এটি তৈরির জন্য যা যা প্রয়োজন:

উপকরণ

2 টেবিল চামচ বেসন

হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো

1 টেবিল চামচ চন্দন গুঁড়ো

1 চা চামচ কাঠবাদাম গুঁড়ো

1 চা চামচ মধু

2-3 টি জাফরানের পাপড়ি

1 টেবিল চামচ গোলাপ জল

কাঁচা দুধ (প্রয়োজনমতো)

প্রস্তুত প্রণালী

প্রথমে একটি পাত্রে 2 টেবিল চামচ বেসন, 1 টেবিল চামচ চন্দন গুঁড়ো এবং 1 চা চামচ কাঠবাদাম গুঁড়ো একসঙ্গে মেশান ।

এরপর এতে হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ও 1 টেবিল চামচ গোলাপ জল যোগ করে ভালো করে মিশিয়ে নিন ।

সবশেষে 1 চা চামচ মধু, জাফরানের পাপড়ি এবং মিশ্রণটি সঠিক ঘনত্বের করার জন্য পরিমাণমতো কাঁচা দুধ যোগ করুন । সব উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে একটি ঘন পেস্ট বা মিশ্রণ তৈরি করুন ।

আপনার ত্বক যদি খুব তৈলাক্ত হয়, তবে দুধের পরিবর্তে জল ব্যবহার করুন । দুধের ব্যবহারে ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত বা চটচটে মনে হতে পারে, যা ব্রণ হওয়ার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে । তাৎক্ষণিক উজ্জ্বলতা আনার জন্য আপনার ঘরোয়া উবটান এখন প্রস্তুত ।

ব্যবহারের নিয়ম:

উবটান লাগানোর আগে সবসময় মৃদু কোনও ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিন । এরপর মিশ্রণটি মুখ ও গলায় সমানভাবে লাগিয়ে নিন । অন্তত 10-15 মিনিট এটি মুখে লাগিয়ে রাখুন । মিশ্রণটি যখন শুকিয়ে আসতে শুরু করবে, তখন হাত সামান্য ভিজিয়ে নিয়ে হালকা চাপে বৃত্তাকার গতিতে (circular motion) আলতোভাবে মুখ মাসাজ করুন ।

কত ঘন ঘন 'উবটান' (ubtan) ব্যবহার করা উচিত ?

ত্বকে উজ্জ্বলতা আনতে আপনি সপ্তাহে 2-3 বার বেসন ও চন্দন দিয়ে তৈরি এই ঐতিহ্যবাহী উবটান ব্যবহার করতে পারেন । বেসন ও চন্দন ত্বককে কেবল শীতলই রাখে না, বরং ত্বকের গঠন বা টেক্সচার উন্নত করতেও সাহায্য করে । এই মিশ্রণে থাকা মধু ও গোলাপজল ত্বককে আর্দ্র রাখে এবং হলুদ ত্বককে সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে ।

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Last Updated : September 21, 2026 at 12:41 PM IST

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