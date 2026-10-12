সিঙ্গি গ্রামের দুই ঐতিহ্য পুজো ভট্টাচার্য্য বাড়ি ও মঠের মা, বহু বছরের পুরনো রীতিতেই হয়ে আসছে দেবীর আরাধনা

সিঙ্গি গ্রামের দুই ঐতিহ্য পুজো ভট্টাচার্য্য বাড়ি ও মঠের মা, বহু বছরের পুরনো রীতিতেই হয়ে আসছে দেবীর আরাধনা
Durga Puja 2026: কাটোয়ার সিঙ্গি গ্রামের ভট্টাচার্য্য বাড়ির দুর্গাপুজো 113 বছরে ও মঠের মা 350 বছরেরও বেশি সময় ধরে পুজো হয়ে আসছে ৷
Published : October 12, 2026 at 11:50 AM IST|
Updated : October 12, 2026 at 11:59 AM IST
পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া 2 নম্বর ব্লকের সিঙ্গি গ্রাম ৷ এই গ্রামকে জেলার অধিকাংশ মানুষই একডাকে চেনেন ৷ কথিত আছে, এখানেই জন্মেছিলেন মহাভারতের রচয়িতা মহাকবি কাশীরাম দাস ৷
এই সিঙ্গি গ্রামের ভট্টাচার্য্য বাড়ির দুর্গাপুজো 113 বছরে পা দিল ৷ গ্রামে একাধিক পারিবারিক দুর্গাপুজো হলেও, ভট্টাচার্য্য বাড়ির দুর্গাপুজো অন্যতম আকর্ষণ বলি প্রথা ৷ সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী, তিনদিন পাঁঠাবলি দেওয়ার রীতি রয়েছে এখানে ৷
পারিবারিক রীতি মেনে আজও পুজোর তিনদিন পাঁঠাবলি দেওয়া হয় ৷ ভট্টাচার্য্য বাড়ির পাশেই আছে মনসা মন্দির ৷ সপ্তমীতে এখানে জোড়া পাঁঠাবলি দেওয়ার নিয়ম রয়েছে ৷ একটা দুর্গাপুজোতে, অপরটি মনসা মন্দিরে ৷ এছাড়া অষ্টমী ও নবমী পুজোতেও চলে পাঁঠাবলি । সন্ধিপুজো দেখার জন্য এখানে গ্রামবাসীদের ভিড় উপচে পড়ে ৷
গ্রামের আরও এক ঐতিহ্য মঠের বাড়ির মা ৷ এইবছরের পুজো 350 বছরের বেশি সময় ধরে জাঁকজমকভাবে হয়ে আসছে ৷ কথিত আছে, এক সময়ে সিঙ্গি গ্রামের ভট্টাচার্য্যদের কোনও এক পূর্বপুরুষ বর্ধমান রাজবাড়ির কুলপুরোহিত ছিলেন । নাম গণেশ বিশারদ ৷ তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন । এই কুলপুরোহিতকে বর্ধমানরাজ অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা করতেন । রাজবাড়ির দুর্গাপুজোও এই পুরোহিতই করতেন । আর তাঁর ইচ্ছার কথা জানালেন । তিনি চান, নিজের গ্রাম সিঙ্গিতে ফিরে গিয়ে পরিবারের সঙ্গে জীবনের বাকি দিনগুলি কাটাবেন ।
কুলপুরোহিত সিঙ্গি গ্রামে ফিরে গিয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দুর্গাপুজো শুরু করলেন । সেই থেকেই সিঙ্গিতে 'মঠের বাড়ির দুর্গাপুজো’ চালু হল । সেই পুজোই আজও হয়ে আসছে ।
ভট্টাচার্য্য বাড়ির পুজো ও মঠের বাড়ির পুজোর নিময় রীতি বেশ জাঁকজমকভাবে পালিত হচ্ছে ৷ বোধনবমীর বোধন থেকে পুজো শুরু হয়েছে ৷ এর পর শুক্লাসপ্তমী তিথিতে নবপত্রিকা স্নানের মধ্য দিয়ে কলাবউকে নিয়ে আসা হয় এবং মূল মন্দিরে মায়ের পুজা শুরু হয় । সপ্তমী, অষ্টমী, মহাসন্ধি ও নবমী তিথিতে শাস্ত্র মেনে পুজো হয় ও প্রতিদিন নিয়ম করে বলিদানও হয় ।
এই দুই বাড়িতেই মহাঅষ্টমীর পুজো খুব নিষ্ঠাভাবে পালিত হয় ৷ দূর থেকে লোক এই পুজো দেখতে আসেন ৷
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