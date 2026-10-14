Exclusive: লাইফস্টাইল সিম্পল ! আমি ফুডি নই, ঠাকুর দেখে এসে বাড়িতে মায়ের হাতের রান্না খাই: অভিনেতা মৈনাক

Exclusive: লাইফস্টাইল সিম্পল ! আমি ফুডি নই, ঠাকুর দেখে এসে বাড়িতে মায়ের হাতের রান্না খাই: অভিনেতা মৈনাক
Mainak Dhol Lifestyle: এবারে অভিনেতা পুজোয় কী করবেন ? নিজের লাইফস্টাইল কেমন ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে মৈনিক ঢোল ৷
Published : October 14, 2026 at 1:50 PM IST
মৈনাক ঢোল হলেন একজন বাঙালি টেলিভিশন অভিনেতা ৷ তাঁর জীবনের সবচেয়ে কাছের মানুষ এবং একমাত্র বন্ধু হলেন তাঁর মা । মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা ও সমর্থনকে তিনি জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি মনে করেন ।
মৈনাকের পছন্দ কী ও বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো কেমনভাবে কাটান ? খাওয়ার নিয়মে কি খুব কঠোর ? দুর্গাপুজোয় কী করতে ভালোবাসেন সবকিছু নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় টেলিভিশন অভিনেতা মৈনাক ৷
তিনি বলেন, "পুজোর প্ল্যান আমি আগে থেকে করে রাখি না ৷ আগে থেকে করলে বাতিল হয়ে যায় ৷ আগেরদিন ভাবি কোথায় যাবো ৷ ঠিক সেভাবেই পুজোর কটাদিন প্ল্য়ান করবো ৷ পুজোর সময় কলকাতাতে থাকতেই পছন্দ করি ৷ দুর্গাপুজো বছরে একবার আসে ৷ বাঙালির ইমোশন ৷"
তিনি আরও বলেন, "আমি ইন্ডাস্ট্রিতে আসার আগে যেভাবে ছিলাম এখন একইভাবে লাইফস্টাইল মেইনটেন করি ৷ রাস্তায় বেরোলে সবাই ছবি তুলতে আসেন কথা বলেন এটা বেশ ভালোলাগে ৷ আমি ফুডি নই ৷ সব খাবারও খাই না ৷ বাইরের খাবারও খুব খাই না ৷ যেটুকু খাই মায়ের হাতের রান্না ৷ তাই আলাদা করে মেইনটেন করতে হয় না ৷ পুজোর সময় একটু বাইরের খাবার খাওয়া হলেও খুবই অল্প ৷ বিরিয়ানি ও চাইনিজ খাবার পছন্দের ৷"
তবে পঞ্চমী থেকে নমমী পর্যন্ত বাইরে খেলাম সেটাও করি না ৷ আমি এমনও করেছি বাড়িতে এসে খেয়েছি ৷ আমার একবার শরীর খারাপ হয়েছিল ফলে তারপর থেকে বাইরের খাবারটা কম খাই ৷
তিনি জানান, কাজের জন্যও মেকআপ করি যেটুকু দরকার হয় ছেলেদের ৷ বাড়িতে এসে ধুয়ে নিই ৷ খুব বেশি রূপচর্চা করি না ৷ পুজোতে পাঞ্জাবি তো লাগবেই ৷ অষ্টমী মানেই পাঞ্জাবি ৷ নবমীও কখনও কখনও পড়ি ৷ তবে পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী জিন্স শার্ট পড়ি ৷ পছন্দের পোশাক হল আমি পড়ে যেটা আরামদায়ক মনে করি সেটাই কিনি ৷ সেটা পুজো হোক বা অন্য কোনও সময়ও ৷
"আমার মনের মানুষ এখনও নেই ৷ আপাতত একটাই ভালোবাসার জায়গা সেটা কাজ ৷ এছাড়াও পুজোতে বন্ধুদের সঙ্গে বার হই ও মা'কে নিয়ে যাই ৷ অনেকেই পরিবারকে সময় দিতে পারে না সেটা আমি পছন্দ করি না ৷ পরিবারকে সময় দেওয়া উচিত সবার আগে বলে আমি মনে করি ৷"