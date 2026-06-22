Exclisive: পছন্দের পোশাক শাড়ি ! ফ্যাশন নিয়ে কতটা সচেতন অভিনেত্রী এলফিনা

Exclisive: পছন্দের পোশাক শাড়ি ! ফ্যাশন নিয়ে কতটা সচেতন অভিনেত্রী এলফিনা
এলফিনা মুখোপাধ্যায়কে সবাই চেনেন ৷ ফ্যাশন জগতে ট্রেন্ডে গা ভাসান নাকি নিজের পছন্দের পোশাক ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে অভিনেত্রী ৷
Published : June 22, 2026 at 12:34 PM IST
অভিনয়ের পাশাপাশি পরিবার ও পোষ্যর সঙ্গে কাটে অবসর । ঘরোয়া পদ্ধতিতেই করেন ত্বকের পরিচর্যাও । সময় কাটে বইয়ের পাতায় । নিজের শখ-আহ্লাদের গল্প নিয়ে ইটিভি ভারতের সঙ্গে এলফিনা মুখোপাধ্যায় । ত্বকের যত্নে ও নিজেকে ভালো রাখার আর কী বার্তা দিলেন তিনি ?
তিনি বলেন, "আমরা যাঁরা শুটিং করি বা ফ্রণ্ট ক্যামেরাতে কাজ করি অবশ্যই একটু নিজেদের মেইনটেন করা দরকার ৷ তারসঙ্গে একটু ডায়েটও করতে হয় ৷ একটু মেইনটেন না করলে স্ক্রিনে আমাদেরই খারাপ লাগবে ৷"
"ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি খুশি থাকা প্রয়োজন ৷ যদি কাজের মধ্যে থাকা হয় আর হ্যাপি থাকলে ফেসে ওটাই গ্লো করবে ৷ পার্লারে গিয়ে গ্রুর্মিং করা তো গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু তার সঙ্গেও ডায়েট ৷ তবে আমি কখনও ক্রাশ ডায়েট করি না ৷ লো কার্বস ডায়েট অবশ্যই মেনে চলি ৷ চেষ্টা করি যতটা সম্ভব বাড়ির খাবার খাওয়ার ৷ রাস্তার খাবার একটু এড়িয়ে চলি ৷"
"মেকআপের ক্ষেত্রে আমি যতটুকু সময় পাই শুটিং ছাড়া একটু ঘরোয়া উপায় করি ৷ সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ মেকআপের পর রিমুভ করা ৷ যেটা করি ক্লিনজিং, টোনিং ও মশ্চরাইজার ৷ চেষ্টা করি মেডিকেটেড প্রোডাক্ট ব্যবহার করার ৷ আর ঘরোয়া উপায় বলতে কোনও দিন বেসন, মুলতানি মাটি বা গোলাপ জল এইটুকুই ৷ আমার মনে হয় জল খাওয়া সবথেকে ভালো ও পর্যাপ্ত পরিমাণে ঘুম হওয়াটা খুবই দরকার ৷ Healthy skin-এর একটা সিক্রেট এটা ৷"
"যখন শুটিং থাকে তখনই আমি মেকআপ বেশি ব্যবহার করতে হয় ৷ যদি শুটিং না থাকে তাহলে আমি মেকআপ ওতটা ব্যবহার না করার চেষ্টা করি ৷ কোথাও গেলে একটু কাজল ও লিপস্টিক ছাড়া কিছু ব্যবহার করি না ৷ যখন শুটিং থাকে 14 ঘণ্টা করে মেকআপ করে থাকতে হয় ৷ সেইসময় তো এফেক্ট কিছুটা পরেই ৷"
"আমাকে অনেকেই বলেন আমার ইন্ডিয়ান লুক ভালো যায় ৷ আমি ভীষণ শাড়ি ও সালোয়াড় পরতে ভালোবাসি ৷ এছাড়াও আমি ওয়েস্টার্ন পরি কিন্তু আরামদায়ক মনে হয় ইন্ডিয়ান পোশাকেই ৷ কোনও পার্টিতে গেলে শাড়ি পরার চেষ্টা করি ৷ এখন তো কটন বেসের যে শাড়ি আমার খুব ভালোলাগে ৷ সিম্পল লুক সবথেকে বেশি পছন্দ ৷ এছাড়াও আমার মনে হয় নিজের মধ্যে থাকাটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ৷ নিজের একটা পছন্দ অপছন্দ থাকে ৷ আমি কখনও ওটার বাইরে বেরিয়ে গিয়ে যেটাতে আরামদায়ক নয় সেটা যতই ট্রেন্ডিং হোক কখনও সেটা করবো না ৷"
"অভিনয়ের বাইরে যেদিন আমার শুটিং থাকে না আমার বাড়িতে পোষ্য আছে তারসঙ্গে সময় কাটাই ৷ এছাড়াও পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো সবথেকে বেশি ভালোলাগার জায়গা ৷ কোনও সময় একটু ছুটি পেলে শর্ট ট্রিপে চলে যাই ৷"