সুতির শাড়ির সঙ্গে কোন ধরনের ব্লাউজ সবচেয়ে ভালো মানায় ? জানুন ফ্যাশনের কিছু টিপস

সুতির শাড়ির সঙ্গে কোন ধরনের ব্লাউজ সবচেয়ে ভালো মানায় ? জানুন ফ্যাশনের কিছু টিপস
সুতির শাড়ি আরামদায়ক বৈশিষ্ট্যের জন্য অত্যন্ত জনপ্রিয় । তবে সঠিক ব্লাউজ ও গলার নকশা বেছে নিলে সাজসজ্জা বা লুক অনেক গুণ বেড়ে যেতে পারে ।
Published : June 12, 2026 at 2:35 PM IST
ভারতীয় মহিলাদের পোশাকের সংগ্রহে সুতির শাড়ি একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ ৷ যা কখনওই সেকেলে হয়ে যায় না । পুরনো দিনের ট্রেন্ড এখন নতুন করে হাল ফ্যাশন হয়ে ফিরে এসেছে ৷ অফিস, কলেজের বিদায় অনুষ্ঠান কিংবা ছোটখাটো কোনও জমায়েত সবক্ষেত্রেই সুতির শাড়ি এক অভিজাত ও মার্জিত লুক এনে দেয় । হালকা, আরামদায়ক ও স্টাইলিশ হওয়ার কারণে গ্রীষ্মকালে এর চাহিদা আরও বেড়ে যায় ।
নারীরা প্রায়শই নিখুঁত শাড়িটি বেছে নিতে পারলেও, ব্লাউজের নকশা নিয়ে প্রায়ই দ্বিধায় পড়ে যান । সঠিক ব্লাউজ কেবল শাড়ির সৌন্দর্যই বাড়ায় না, বরং পুরো সাজসজ্জায় এক নতুন মাত্রা যোগ করে ৷ বিশেষ করে ব্লাউজের গলার নকশা বা 'নেকলাইন' এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । আপনি যদি সুতির শাড়িতে একটি নতুন ও স্টাইলিশ লুক আনতে চান, তবে এই ব্লাউজের নকশাগুলি অবশ্যই পরখ করে দেখতে পারেন ।
গোল গলার ব্লাউজ: সুতির শাড়ির সঙ্গে গোল গলার ব্লাউজ পরাকে সবচেয়ে নিরাপদ ও চিরন্তন পছন্দ হিসেবে বিবেচনা করা হয় । এটি যেমন সাধারণ, তেমনি সব বয়সের মহিলাদের ওপর দারুণ মানিয়ে যায় ।
বোট নেক ডিজাইন: বোট নেক বা নৌকোর আকৃতির গলার ব্লাউজ বর্তমানে বেশ জনপ্রিয় । এই স্টাইলটি ঘাড় ও কাঁধের অংশকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে এবং সুতির শাড়িতে একটি আধুনিকতার ছোঁয়া আনে ।
ভি-নেক ব্লাউজ: আপনি যদি নিজেকে কিছুটা ছিপছিপে ও লম্বা দেখাতে চান, তবে ভি-নেক ডিজাইনটি একটি চমৎকার পছন্দ । এটি সাধারণ শাড়িতেও এক ধরণের স্টাইলিশ বা অভিজাত ভাব এনে দেয় ।
কলার-নেক ব্লাউজ: অফিসে পরার উপযোগী সুতির শাড়ির সঙ্গে কলার-নেক ব্লাউজ পরলে দারুণ স্মার্ট দেখায় । এটি পুরো সাজসজ্জায় একটি পেশাদার ও মার্জিত ভাব ফুটিয়ে তোলে ।
পিছনের দিকে ডিপ ইউ-নেক (Deep U-Neck) ডিজাইন: সামনের দিকটা সাধারণ অথচ পিছনের দিকে ডিপ ইউ-নেক ডিজাইন রয়েছে এমন ব্লাউজ সুতির শাড়ির সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে । ছোটখাটো ঘরোয়া আড্ডা বা দিনের বেলার অনুষ্ঠানের জন্য এটি একটি চমৎকার পছন্দ ।
কি-হোল (Keyhole) নেক ডিজাইন: যাঁরা একইসঙ্গে ফ্যাশনেবল ও সাধারণ লুক পছন্দ করেন, তাঁদের জন্য কি-হোল নেক ব্লাউজ আদর্শ ৷ এটি খুব বেশি সাহসী বা জমকালো না হয়েও স্টাইলিশ ভাব বজায় রাখে ।
কনুই পর্যন্ত হাতাযুক্ত ব্লাউজ: সুতির শাড়ির সঙ্গে থ্রি-কোয়ার্টার বা কনুই পর্যন্ত লম্বা হাতার ব্লাউজ দারুণ মানায়; এটি ঐতিহ্যবাহী ও অভিজাত উভয় ধরনের লুকই তৈরি করে ।
সুতির শাড়ির আসল সৌন্দর্য এর সরলতার মধ্যেই নিহিত । তাই ভারী এমব্রয়ডারি বা জমকালো ডিজাইনের বদলে পরিচ্ছন্ন কাট (clean cut) ও আরামদায়ক ফিটিংয়ের ব্লাউজ বেছে নেওয়াই শ্রেয় ।