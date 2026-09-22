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ওয়াক্সিংয়ের পর ত্বকে কোনও ফুসকুড়ি বা দানা উঠবে না, শুধু এই ঘরোয়া উপায়গুলি মেনে চলুন

ওয়্যাক্সিংয়ের পর যদি আপনার ত্বকেও ছোট ছোট দানা বা ফুসকুড়ি দেখা দেয়, তবে আপনি কিছু ঘরোয়া উপায় অবলম্বন করতে পারেন ।

Treatment and Prevention of Bumps After Waxing
ওয়াক্সিংয়ের পর ত্বকে এই ঘরোয়া উপায়গুলি মেনে চলুন (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 22, 2026 at 10:27 AM IST

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ওয়াক্সিংয়ের পর অনেকের ত্বকেই ছোট লাল দানা, জ্বালাপোড়া বা চুলকানির মতো সমস্যা দেখা দেয় । সংবেদনশীল ত্বকের অধিকারীদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি বেশি দেখা যায় । কখনও কখনও ওয়াক্সিংয়ের ফলে লোমকূপের (hair follicles) চারপাশে প্রদাহ সৃষ্টি হয়, যার ফলে ত্বকে ছোট ছোট দানা বা ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে ।

এমন পরিস্থিতিতে, ওয়াক্সিংয়ের ঠিক পরেই কিছু সাধারণ ঘরোয়া পদ্ধতি অবলম্বন করে ত্বককে আরাম দেওয়া সম্ভব । তবে যেকোনও পদ্ধতি ব্যবহারের আগে নিশ্চিত হয়ে নেওয়া জরুরি যে তা আপনার ত্বকের জন্য উপযুক্ত কি না । ত্বকের ছোট একটি অংশে 'প্যাচ টেস্ট' (patch test) করে এটি যাচাই করে নিতে পারেন । যদি পদ্ধতিটি আপনার ত্বকের সঙ্গে মানানসই হয়, তবে তা ওয়াক্সিং-পরবর্তী ত্বকের সমস্যা প্রতিরোধে সহায়তা করতে পারে ।

ওয়াক্সিংয়ের পর ঠান্ডা সেঁক (cold compress) দিন

ওয়াক্সিংয়ের পরপরই ত্বক গরম ও সংবেদনশীল মনে হতে পারে । এই অস্বস্তি কমাতে একটি পরিষ্কার কাপড়ে বরফ পেঁচিয়ে আলতোভাবে কয়েক মিনিট ঠান্ডা সেঁক দিতে পারেন । এটি ত্বককে শীতল রাখে এবং ত্বকের লালচে ভাব ও জ্বালাপোড়া কমাতে সাহায্য করে । সরাসরি ত্বকে বরফ লাগানো থেকে বিরত থাকুন ।

অ্যালোভেরা জেল ত্বককে শীতল রাখে

ওয়্যাক্সিংয়ের পর আপনি বিশুদ্ধ ও সুগন্ধি-মুক্ত অ্যালোভেরা জেল ব্যবহার করতে পারেন । এটি ত্বককে প্রশমিত করতে এবং শুষ্কতা কমাতে সাহায্য করে । অ্যালোভেরা জেলের একটি পাতলা প্রলেপ লাগান এবং ত্বক ঘষবেন না । পুরো জায়গায় কোনও নতুন পণ্য ব্যবহারের আগে ত্বকের ছোট একটি অংশে 'প্যাচ টেস্ট' (patch test) করে নেওয়া ভালো ।

ঢিলেঢালা ও আরামদায়ক পোশাক পরুন

ওয়্যাক্সিংয়ের পর আঁটসাঁট পোশাক পরলে ত্বকের সঙ্গে ঘর্ষণ বাড়তে পারে ৷ যার ফলে জ্বালাপোড়া বা ছোট ছোট ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে । তাই এই প্রক্রিয়ার পর কয়েক ঘণ্টা ঢিলেঢালা ও পরিষ্কার পোশাক পরা উচিত । বিশেষ করে আন্ডারআর্ম, বিকিনি এলাকা বা পায়ে ওয়্যাক্সিংয়ের পর এই সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি ।

বারবার ত্বক স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুন

ওয়্যাক্সিংয়ের পর কিছু সময়ের জন্য ত্বকের উপরিভাগ সংবেদনশীল থাকে । ওই স্থানে বারবার স্পর্শ করা, চুলকানো বা চাপ দেওয়া হলে জ্বালাপোড়া বেড়ে যেতে পারে । ত্বককে যত কম বিরক্ত করবেন, এটি তত দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার সুযোগ পাবে ।

সঙ্গে সঙ্গে স্ক্রাব করার ভুল করবেন না:

অনেকেই 'ইনগ্রোন হেয়ার' (ত্বকের নিচে লোম আটকে যাওয়া) প্রতিরোধের জন্য ওয়্যাক্সিংয়ের পরপরই স্ক্রাবিং বা এক্সফোলিয়েশন শুরু করেন । তবে এই পর্যায়ে জোরে ঘষলে বা স্ক্রাব করলে জ্বালাপোড়া ও লালচে ভাব বেড়ে যেতে পারে । ওয়্যাক্সিংয়ের পরপরই কড়া স্ক্রাব বা ব্রাশ ব্যবহার করা কিংবা ত্বক ঘষা থেকে বিরত থাকুন । ত্বক শান্ত হওয়ার পরই কেবল হালকাভাবে এক্সফোলিয়েশন করা উচিত ।

পারফিউম এবং কড়া রাসায়নিকযুক্ত পণ্য থেকে দূরে থাকুন:

ওয়্যাক্সিংয়ের পর পারফিউম, ডিওডোরেন্ট, অ্যালকোহল-যুক্ত পণ্য, কড়া সুগন্ধিযুক্ত লোশন বা ত্বককে জ্বালাতন করতে পারে এমন পণ্য ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন । এগুলি আগে থেকেই সংবেদনশীল হয়ে থাকা ত্বকে জ্বালাপোড়া আরও বাড়িয়ে দিতে পারে ।

অতিরিক্ত তাপ ও ​​ঘাম এড়িয়ে চলুন: ওয়্যাক্সিংয়ের পর কিছু সময় এমন কার্যকলাপ এড়িয়ে চলাই ভালো যার ফলে প্রচুর ঘাম হয় ৷ যেমন- গরম জলে স্নান, স্টিম বাথ এবং সাউনা । অতিরিক্ত তাপ ও ​​আর্দ্রতার কারণে কারও কারও ত্বকে লালচে ভাব ও ছোট ছোট ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে ।

নারকেল তেল সব ধরনের ত্বকের জন্য উপযুক্ত নয়

অনেকেই ওয়্যাক্সিংয়ের পরপরই নারকেল তেল ব্যবহার করেন । তবে আপনার ত্বক যদি তৈলাক্ত বা ব্রণ-প্রবণ হয়, তবে ভারী তেল লোমকূপ বন্ধ করে দিতে পারে বা ফুসকুড়ির সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। তাই না বুঝে যেকোনও তেল ব্যবহার করার পরিবর্তে হালকা ও 'নন-কমেডোজেনিক' (লোমকূপ বন্ধ করে না এমন) ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা ভালো ।

লেবু, বেকিং সোডা এবং টুথপেস্ট ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন

ফুসকুড়ি প্রতিরোধের জন্য লেবু, বেকিং সোডা বা টুথপেস্ট লাগানোর মতো ঘরোয়া টোটকা প্রায়ই সোশাল মিডিয়ায় পরামর্শ হিসেবে দেওয়া হয়, কিন্তু এগুলো ত্বকে জ্বালাপোড়া বা অস্বস্তি সৃষ্টি করতে পারে । ওয়াক্সিংয়ের পর ত্বক এমনিতেই সংবেদনশীল থাকে, তাই এই সময় কড়া কোনও উপাদান বা ঘরের সাধারণ রাসায়নিক ব্যবহার করলে সমস্যা আরও বাড়তে পারে ।

ওয়াক্সিংয়ের পর কেন ছোট ছোট দানা বা 'বাম্প' (bumps) দেখা দেয় ?

ওয়াক্সিংয়ের সময় লোম একেবারে গোড়া থেকে তুলে ফেলা হয় । এর ফলে ত্বক ও লোমকূপে সাময়িক জ্বালাপোড়া বা অস্বস্তি হতে পারে । কারও কারও ক্ষেত্রে এর ফলে ছোট ছোট লাল দানা দেখা দিতে পারে । এছাড়া, ওয়াক্সিংয়ের সময় পরিচ্ছন্নতা বজায় না রাখলে কিংবা এরপর অতিরিক্ত ঘাম ও ঘর্ষণ হলে লোমকূপের প্রদাহ আরও বেড়ে যেতে পারে ।

ওয়াক্সিংয়ের আগে এই বিষয়গুলিও মনে রাখুন: দানা বা র‍্যাশ প্রতিরোধ করার বিষয়টি ওয়াক্সিংয়ের ঠিক পরের ধাপ নয়, বরং এটি শুরু হয় ওয়াক্সিংয়ের আগেই । যে অংশে ওয়াক্সিং করা হবে তা পরিষ্কার রাখুন এবং খেয়াল রাখুন যেন ত্বকে আগে থেকেই কোনো ভারী তেলযুক্ত ক্রিম বা তেল লাগানো না থাকে । পরিষ্কার সরঞ্জাম ব্যবহার এবং সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করাও অত্যন্ত জরুরি ।

কখন ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন ?

ওয়াক্সিংয়ের পর ছোট দানার পাশাপাশি যদি তীব্র ব্যথা, পুঁজ জমা, ফোলা ভাব বেড়ে যাওয়া, প্রচণ্ড গরম অনুভূত হওয়া বা লালচে ভাব ছড়িয়ে পড়ার মতো লক্ষণ দেখা দেয় ৷ তবে এটিকে সাধারণ জ্বালাপোড়া ভেবে উপেক্ষা করবেন না বা কেবল ঘরোয়া টোটকার ওপর নির্ভর করবেন না । এমন পরিস্থিতিতে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের (ডার্মাটোলজিস্ট) পরামর্শ নেওয়াই সবচেয়ে ভালো ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

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