শীতকালে ঘুরে আসার জন্য রাজস্থানের এই জায়গাগুলি সেরা ! ডিসেম্বরে চলে যান

রাজস্থান ভ্রমণের জন্য শীতকালই সবচেয়ে ভালো সময় । এই ঠান্ডায় সেরা অনুভূতি হবে ৷

Travel Tips
রাজস্থানের এই জায়গাগুলি সেরা (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 7, 2025 at 5:10 PM IST

4 Min Read
কল্পনা করুন একটি বিশাল দুর্গের প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে সোনালি রোদে স্নান করছেন ৷ যখন দেশের বাকি অংশের মানুষ ঠান্ডায় কাঁপছে তখন আপনি মরুভূমির ঠান্ডা বালিতে উটের পিঠে চড়ে উপভোগ করছেন ৷ আসলে শীতকালে রাজস্থান ভ্রমণের আনন্দ এটাই ।

রাজস্থানের কথা শুনলে আপনার মনে কী ভেসে ওঠে ? লোকনৃত্য ! মশলাদার খাবার ! উট আর মরুভূমি ৷ রাজস্থানে এই সব কিছুর পাশাপাশি আরও অনেক কিছু আছে । এই ঋতুতে রাজস্থানের ভূমি আপনাকে তার সমস্ত রঙ, গৌরব এবং প্রশান্তি দিয়ে স্বাগত জানায় । গোলাপি শহর জয়পুরের প্রাণবন্ততা থেকে শুরু করে সোনালি শহর জয়সলমীর পর্যন্ত রাজস্থানের প্রতিটি কোণ ভিন্ন গল্প বলে ।

আপনি যদি এই শীতে একটি স্মরণীয় এবং রাজকীয় ভ্রমণ খুঁজছেন, তাহলে আপনার ডায়েরি বের করুন ৷ জয়পুর থেকে শুরু করে থর মরুভূমিতে শেষ হওয়া পাঁচটি নিখুঁত গন্তব্যের কথা জেনে নিন যার সৌন্দর্য আপনাকে এক মুহূর্তের জন্যও মোহিত করবে ।

জয়পুর: রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর 'গোলাপী শহর' নামে পরিচিত । শীতকালে এখানে ভ্রমণ একটি দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা । সকালের কোমল রোদে আপনি রাজকীয় আমের দুর্গে মুগ্ধ হতে পারেন এছাড়াও হাতির পিঠে যাত্রা একটা আনন্দদায়ক মূহুর্ত । এরপর শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত হাওয়া মহলের অত্যাশ্চর্য স্থাপত্য মিস করবেন না । সিটি প্যালেস এবং নাহারগড় দুর্গ থেকে পুরো শহরের দৃশ্য মনোমুগ্ধকর । শীতের সন্ধ্যায় জোহরি বাজার এবং বাপু বাজারের মতো স্থানীয় বাজারে গরম খাবার ও কেনাকাটা ভ্রমণকে সম্পূর্ণ করে ।

পুষ্কর: জয়পুর থেকে অল্প দূরে অবস্থিত পুষ্করও একটি সুন্দর শহর । এটি পুষ্কর হ্রদ এবং ভগবান ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে নিবেদিত একমাত্র মন্দিরের জন্য বিখ্যাত । তবে আপনি যদি নভেম্বর বা ডিসেম্বরের শুরুতে যান তাহলে রঙিন এবং মজাদার পুষ্কর উটের মেলাও উপভোগ করতে পারবেন । রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো ও ঘাটে বসে থাকার অভিজ্ঞতা সঙ্গে দর্শনীয় সূর্যাস্ত দেখা একটি আরামদায়ক অনুভূতি । শীতকালে এই ধর্মীয় শহরটি এক অনন্য আকর্ষণ ধারণ করে ।

যোধপুর: রাজস্থানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর যোধপুর নীল শহর নামে পরিচিত । শীতের স্বচ্ছ নীল আকাশের নীচে নীল ঘরগুলি জ্বলজ্বল করে, যা এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য তৈরি করে । যোধপুরের প্রধান আকর্ষণ হল মেহরানগড় দুর্গ, যা একটি উঁচু পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এবং শহরের এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য উপস্থাপন করে । এই বিশাল দুর্গের মধ্যে অবস্থিত প্রাসাদ এবং জাদুঘরগুলি রাজপুত জাঁকজমকের গল্প বলে । শীতকালে আপনি সরু গলিপথে ঘুরে বেড়াতে পারেন এবং ক্লক টাওয়ারের কাছে স্থানীয় বাজারে রাজস্থানী শিল্পের জন্য কেনাকাটা করতে পারেন ।

উদয়পুর: 'হ্রদের শহর' উদয়পুর নিঃসন্দেহে রাজস্থানের সবচেয়ে রোমান্টিক শহরগুলির মধ্যে একটি । শীতল ও প্রশান্তিদায়ক বাতাসে পিচোলা হ্রদে নৌকা ভ্রমণ একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা । শীতকালে হ্রদের মাঝখানে অবস্থিত লেক প্যালেস এবং তীরে দাঁড়িয়ে থাকা সিটি প্যালেস একটি সুন্দর ছবির মতো দেখায় । সজ্জনগড় মনসুন প্যালেস থেকে সূর্যাস্ত দেখাও একটি জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র । উদয়পুরের সৌন্দর্য এবং মনোরম আবহাওয়া আপনাকে বারবার ভ্রমণ করতে বাধ্য করবে ।

জয়সালমের: জয়সালমেরের সোনালী মরুভূমির দৃশ্য ছাড়া আপনার ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থাকবে ৷ কারণ শীতের আবহাওয়া মরুভূমি সাফারির জন্য উপযুক্ত । দিনের বেলাতেও আপনার খুব বেশি গরম লাগবে না । জয়সলমীরের সোনার দুর্গ হলুদ বেলেপাথর দিয়ে তৈরি, যা সূর্যের আলোয় সোনার মতো জ্বলজ্বল করে, তাই এর নাম 'গোল্ডেন সিটি । সন্ধ্যায়, 40-50 কিলোমিটার দূরে স্যাম স্যান্ড টিলা পরিদর্শন করুন এবং উটের যাত্রা বা জিপ সাফারি উপভোগ করুন । রাতে ক্যাম্পিং করা ও তারার রাত সঙ্গে লোকসঙ্গীত উপভোগ করা এমন একটি অভিজ্ঞতা যা আপনি কখনই ভুলবেন না ।

