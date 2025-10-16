পাহাড় ভালোবাসেন ? শীতকালীন এই ট্রেকিং মিস করবেন না
শীতকালে হিমালয়ের সৌন্দর্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় । ফ্রেস বাতাস, তুষারাবৃত পাহাড় এবং হ্রদ প্রতিটি ট্রেককে স্বর্গ করে তোলে ।
Published : October 16, 2025 at 3:37 PM IST
শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের সৌন্দর্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় । তুষারাবৃত শৃঙ্গ, হিমায়িত হ্রদ এবং শীতল, তাজা বাতাস এই সবকিছুর মধ্যে ট্রেকিং স্বপ্নের মতো মনে হয় । আপনি যদি এই বছর নতুন এবং স্মরণীয় কিছু করতে চান তাহলে ভারতে এই পাঁচটি দর্শনীয় শীতকালীন ট্রেকিং অবশ্যই আপনার বাকেট লিস্টে থাকা উচিত । এই ট্রেকিংগুলি কেবল উত্তেজনাপূর্ণই নয় বরং প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দর রূপের এক ঝলকও প্রদান করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেই ট্রেকিংগুলি সম্পর্কে ৷
সান্দাকফু-ফালুট ট্রেক, পশ্চিমবঙ্গ: সান্দাকফু-ফালুট হল পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ স্থান ৷ যেখান থেকে বিশ্বের চারটি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, লোৎসে এবং মাকালুর মনোরম দৃশ্য দেখা যায় । ভারত-নেপাল সীমান্তে অবস্থিত এই ট্রেকটি আপনাকে একই বিন্দু থেকে উভয় দেশের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে পারবেন । এই পথটি ঘন বাঁশবনের মধ্য দিয়ে যায় এবং 'স্লিপিং বুদ্ধ' পর্বতমালার দৃশ্য এটিকে সত্যিই একটি স্মরণীয় ভ্রমণ করে তোলে । তাই দেরি না করে এখনই টিকিট বুক করে নিতে পারেন ৷
চাঁদার ট্রেক, লাদাখ: আপনি যদি সত্যিকারের অভিযাত্রী হন, তাহলে চাঁদার ট্রেক আপনার জন্য । জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে, যখন জাংস্কার নদী সম্পূর্ণরূপে জমে যায় তখন বরফের পুরু স্তরের উপর দিয়ে হাঁটার অভিজ্ঞতা অলৌকিক । প্রায় 12000 ফুট উচ্চতায় এই হিমায়িত নদীর উপর দিয়ে হাঁটা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ৷ যার জন্য একটি শক্তিশালী শরীর এবং ভালো ফিটনেসও প্রয়োজন । তবে যে দৃশ্যগুলি দেখা যায় তা শীতকালীন রূপকথার মতো ।
কেদারকন্থ ট্রেক, উত্তরাখণ্ড: উত্তরাখণ্ডের কেদারকন্থ ট্রেক ট্রেকারদের মধ্যে 'শীতের ট্রেকসের রানী' নামে পরিচিত । এই মাঝারি ট্রেকটি সাঙ্ক্রির ছোট্ট গ্রাম থেকে শুরু হয় এবং তুষারাবৃত বন ও সুন্দর ক্যাম্পসাইটগুলির মধ্য দিয়ে যায় । এই পাঁচ দিনের যাত্রা নতুনদের জন্য আদর্শ । এখান থেকে তুষারাবৃত হিমালয় শৃঙ্গের মনোরম দৃশ্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর ।
পরাশর লেক ট্রেক, হিমাচল প্রদেশ: মান্ডির কাছে অবস্থিত, এই সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দর ট্রেকটি আপনাকে ঘন পাইন বন এবং তুষারাবৃত তৃণভূমির মধ্য দিয়ে শান্ত পরাশর লেকে নিয়ে যাবে । হ্রদের কাছেই ঋষি পরাশরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি কাঠের মন্দির রয়েছে । এই ট্রেকটি বেশ সহজ এবং প্রথমবারের মতো ট্রেকারদের জন্য উপযুক্ত ।
দয়ারা বুগ্যাল ট্র্যাক, উত্তরাখণ্ড: আপনি যদি এমন কোনও জায়গায় যেতে চান যেখানে তুষারাবৃত মাঠ আকাশের সংম্পর্শ তাহলে দয়ারা বুগিয়াল ট্রেক আপনার জন্য উপযুক্ত । উত্তরকাশী জেলায় অবস্থিত এই ট্রেকটি সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পাইন, ওক ও ম্যাপেল বনের মধ্য দিয়ে যায় । এখান থেকে, আপনি দুর্দান্ত হিমালয় শৃঙ্গ - বন্দরপুঞ্চ এবং ব্ল্যাক পিকের দৃশ্য দেখতে পাবেন । নভেম্বর থেকে মার্চ এই ট্রেকের জন্য সেরা সময় হিসাবে বিবেচিত হয় ।
তুষারাবৃত পথ, শান্ত হ্রদ এবং ঝলমলে সাদা শৃঙ্গ প্রতিটি ভ্রমণকারীর হৃদয় কেড়ে নেয় । আপনি একজন অভিজ্ঞ ট্রেকার বা প্রথমবারের ট্রেকার, এই শীতকালীন ট্রেকগুলি আপনার যাত্রাকে অ্যাডভেঞ্চার এবং সৌন্দর্য উভয় দিয়েই পূর্ণ করবে ।