ETV Bharat / lifestyle

পাহাড় ভালোবাসেন ? শীতকালীন এই ট্রেকিং মিস করবেন না

শীতকালে হিমালয়ের সৌন্দর্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায় । ফ্রেস বাতাস, তুষারাবৃত পাহাড় এবং হ্রদ প্রতিটি ট্রেককে স্বর্গ করে তোলে ।

Travel WINTER TREKS PALCE News
শীতকালীন এই ট্রেকিং মিস করা উচিত নয় (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : October 16, 2025 at 3:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

শীতের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের সৌন্দর্য অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায় । তুষারাবৃত শৃঙ্গ, হিমায়িত হ্রদ এবং শীতল, তাজা বাতাস এই সবকিছুর মধ্যে ট্রেকিং স্বপ্নের মতো মনে হয় । আপনি যদি এই বছর নতুন এবং স্মরণীয় কিছু করতে চান তাহলে ভারতে এই পাঁচটি দর্শনীয় শীতকালীন ট্রেকিং অবশ্যই আপনার বাকেট লিস্টে থাকা উচিত । এই ট্রেকিংগুলি কেবল উত্তেজনাপূর্ণই নয় বরং প্রকৃতির সবচেয়ে সুন্দর রূপের এক ঝলকও প্রদান করে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেই ট্রেকিংগুলি সম্পর্কে ৷

সান্দাকফু-ফালুট ট্রেক, পশ্চিমবঙ্গ: সান্দাকফু-ফালুট হল পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ স্থান ৷ যেখান থেকে বিশ্বের চারটি সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট, কাঞ্চনজঙ্ঘা, লোৎসে এবং মাকালুর মনোরম দৃশ্য দেখা যায় । ভারত-নেপাল সীমান্তে অবস্থিত এই ট্রেকটি আপনাকে একই বিন্দু থেকে উভয় দেশের মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে করতে পারবেন । এই পথটি ঘন বাঁশবনের মধ্য দিয়ে যায় এবং 'স্লিপিং বুদ্ধ' পর্বতমালার দৃশ্য এটিকে সত্যিই একটি স্মরণীয় ভ্রমণ করে তোলে । তাই দেরি না করে এখনই টিকিট বুক করে নিতে পারেন ৷

চাঁদার ট্রেক, লাদাখ: আপনি যদি সত্যিকারের অভিযাত্রী হন, তাহলে চাঁদার ট্রেক আপনার জন্য । জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারির মধ্যে, যখন জাংস্কার নদী সম্পূর্ণরূপে জমে যায় তখন বরফের পুরু স্তরের উপর দিয়ে হাঁটার অভিজ্ঞতা অলৌকিক । প্রায় 12000 ফুট উচ্চতায় এই হিমায়িত নদীর উপর দিয়ে হাঁটা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং ৷ যার জন্য একটি শক্তিশালী শরীর এবং ভালো ফিটনেসও প্রয়োজন । তবে যে দৃশ্যগুলি দেখা যায় তা শীতকালীন রূপকথার মতো ।

কেদারকন্থ ট্রেক, উত্তরাখণ্ড: উত্তরাখণ্ডের কেদারকন্থ ট্রেক ট্রেকারদের মধ্যে 'শীতের ট্রেকসের রানী' নামে পরিচিত । এই মাঝারি ট্রেকটি সাঙ্ক্রির ছোট্ট গ্রাম থেকে শুরু হয় এবং তুষারাবৃত বন ও সুন্দর ক্যাম্পসাইটগুলির মধ্য দিয়ে যায় । এই পাঁচ দিনের যাত্রা নতুনদের জন্য আদর্শ । এখান থেকে তুষারাবৃত হিমালয় শৃঙ্গের মনোরম দৃশ্য সত্যিই মনোমুগ্ধকর ।

পরাশর লেক ট্রেক, হিমাচল প্রদেশ: মান্ডির কাছে অবস্থিত, এই সংক্ষিপ্ত এবং সুন্দর ট্রেকটি আপনাকে ঘন পাইন বন এবং তুষারাবৃত তৃণভূমির মধ্য দিয়ে শান্ত পরাশর লেকে নিয়ে যাবে । হ্রদের কাছেই ঋষি পরাশরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত একটি কাঠের মন্দির রয়েছে । এই ট্রেকটি বেশ সহজ এবং প্রথমবারের মতো ট্রেকারদের জন্য উপযুক্ত ।

দয়ারা বুগ্যাল ট্র্যাক, উত্তরাখণ্ড: আপনি যদি এমন কোনও জায়গায় যেতে চান যেখানে তুষারাবৃত মাঠ আকাশের সংম্পর্শ তাহলে দয়ারা বুগিয়াল ট্রেক আপনার জন্য উপযুক্ত । উত্তরকাশী জেলায় অবস্থিত এই ট্রেকটি সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং পাইন, ওক ও ম্যাপেল বনের মধ্য দিয়ে যায় । এখান থেকে, আপনি দুর্দান্ত হিমালয় শৃঙ্গ - বন্দরপুঞ্চ এবং ব্ল্যাক পিকের দৃশ্য দেখতে পাবেন । নভেম্বর থেকে মার্চ এই ট্রেকের জন্য সেরা সময় হিসাবে বিবেচিত হয় ।

তুষারাবৃত পথ, শান্ত হ্রদ এবং ঝলমলে সাদা শৃঙ্গ প্রতিটি ভ্রমণকারীর হৃদয় কেড়ে নেয় । আপনি একজন অভিজ্ঞ ট্রেকার বা প্রথমবারের ট্রেকার, এই শীতকালীন ট্রেকগুলি আপনার যাত্রাকে অ্যাডভেঞ্চার এবং সৌন্দর্য উভয় দিয়েই পূর্ণ করবে ।

  1. সঙ্গীর সঙ্গে একান্ত সময় কাটাতে দিল্লির এই জায়গাগুলিতে ঘুরে আসুন
  2. রাজস্থান ভ্রমণের পরিকল্পনা করছেন ? ঘুরে আসুন এই জায়গাগুলিতে
  3. পাহাড়ি স্টেশন হোক বা সুন্দর দ্বীপ, ভ্রমণপ্রেমীরা আসামে তাদের প্রিয় গন্তব্য খুঁজে পাবেন
  4. ভারতের এই রাস্তাগুলি দেখার মতো, দেরি না করে পরিকল্পনা করে ফেলুন

TAGGED:

TRAVEL TIPS
TRAVEL DESTINATION
ট্রেকিং
WINTER TREKS
WINTER TREKS PALCE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.