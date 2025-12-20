EPI বিশ্বের সবচেয়ে পরিষ্কার দেশগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করেছে, ঘুরে আসুন এই জায়গাগুলিতে

EPI বিশ্বের সবচেয়ে পরিষ্কার দেশগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করেছে, ঘুরে আসুন এই জায়গাগুলিতে
আপনি কি শহরের কোলাহল এবং দূষণ থেকে দূরে একটি শান্ত জায়গা খুঁজছেন ? পরবর্তী ভ্রমণের জন্য বিশ্বের 10টি পরিষ্কার দেশ বিবেচনা করুন ।
Published : December 20, 2025 at 2:55 PM IST
সম্প্রতি, পরিবেশ কর্মক্ষমতা সূচক (EPI) বিশ্বের সবচেয়ে পরিষ্কার দেশগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করেছে । এই দেশগুলি কেবল তাঁদের সৌন্দর্যের জন্যই নয়, পরিবেশ সুরক্ষা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার জন্যও পরিচিত ।
তাই যদি আপনি 2026 সালে বিদেশ ভ্রমণের পরিকল্পনা করেন, তাহলে আপনার এই জায়গাগুলি পরিদর্শন করা উচিত ৷ যেখানে আপনি ফ্রেস বাতাস, পরিষ্কার রাস্তা এবং সবুজ পরিবেশ উপভোগ করতে পারবেন । জেনে নেওয়া দরকার বিশ্বের 10টি পরিষ্কার দেশ সম্পর্কে ।
ডেনমার্ক: তালিকার শীর্ষে রয়েছে ডেনমার্ক । এটি বিশ্বের সবচেয়ে পরিষ্কার দেশ হিসেবে বিবেচিত । এর সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং পরিবেশগত নীতিমালার উপর চমৎকার কাজ করেছে । এখানে, আপনি ঐতিহাসিক দুর্গগুলি ঘুরে দেখতে পারেন এবং শহরগুলিতে সাইকেল চালিয়ে উপভোগ করতে পারেন ।
মাল্টা: ভূমধ্যসাগরের এই ছোট্ট দেশটি তার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য পরিচিত । যদি আপনি পরিষ্কার জল এবং রৌদ্রোজ্জ্বল সৈকত উপভোগ করেন, তাহলে মাল্টা একটি দুর্দান্ত বিকল্প ।
যুক্তরাজ্য: দূষণ কমাতে এবং সবুজ শক্তি প্রচারে ব্রিটেন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে । লন্ডন এবং এডিনবার্গের মতো শহরগুলি, গ্রামাঞ্চলের সবুজ এবং পরিষ্কার বাতাসের সঙ্গে আপনার মন জয় করবে ।
ফিনল্যান্ড: ফিনল্যান্ড কেবল বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশগুলির মধ্যে একটি নয়, বরং সবচেয়ে পরিষ্কার দেশগুলির মধ্যে একটি । এর বন এবং হাজার হাজার হ্রদ এটিকে একটি প্রাকৃতিক স্বর্গ করে তোলে । শীতকালে এখানে উত্তর আলো দেখা একটি যাদুকরী অভিজ্ঞতা ।
লুক্সেমবার্গ: এই দেশটি দূষণ নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে খুবই কঠোর । সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, দেশজুড়ে গণপরিবহন সম্পূর্ণ বিনামূল্যে, যা দূষণ কমাতে সাহায্য করে । এর প্রাচীন দুর্গ এবং দ্রাক্ষাক্ষেত্রগুলি দেখার মতো ।
সুইজারল্যান্ড: সুইজারল্যান্ডের কথা না বলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কথা বলা অসম্ভব । এর আধুনিক বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা এবং পরিষ্কার পাহাড়ি বাতাস বারবার এখানে পর্যটকদের আকর্ষণ করে ।
সুইডেন: কার্বন নিরপেক্ষ হওয়ার পথে সুইডেন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে । এর পরিষ্কার জ্বালানি নীতিগুলি এটিকে বিশ্বের সেরা দেশগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে। এখানে, আপনি ভাইকিং ইতিহাস এবং সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করতে পারেন ।
অস্ট্রিয়া: অস্ট্রিয়া তার বায়ুর গুণমান এবং কৃষির জন্য পরিচিত । এর শহর এবং গ্রামগুলি ছবির মতো পরিষ্কার । আপনি যদি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং পাহাড় ভালোবাসেন, তাহলে এটি অবশ্যই পরিদর্শন করা উচিত ।
আইসল্যান্ড: আইসল্যান্ড একটি দূষণমুক্ত দেশ । এখানে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ভূগর্ভস্থ তাপ ব্যবহার করা হয় । এর আগ্নেয়গিরি, জলপ্রপাত এবং কালো বালির সৈকত মনোমুগ্ধকর । আপনি এখানে নর্দার্ন লাইটসও দেখতে পাবেন ।
নরওয়ে: তালিকার দশ নম্বরে রয়েছে নরওয়ে । পরিবেশ সুরক্ষা এবং পরিষ্কার শক্তির ক্ষেত্রে এই দেশটি বিশ্বব্যাপী শীর্ষস্থানীয় । এর গভীর সমুদ্র এবং উঁচু পাহাড় প্রকৃতি প্রেমীদের জন্য এক উপহার ।