শীতকালে এভাবে টমেটোর স্যুপ খান, তৈরির সময় এটি যোগ করলে স্বাদ দ্বিগুণ হবে
শীতের মাসগুলিতে স্বাদ এবং স্বাস্থ্য উভয়ই উপভোগ করার জন্য টমেটো স্যুপ একটি দুর্দান্ত উপায় ।
Published : February 6, 2026 at 4:02 PM IST
শীতকাল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরে বিভিন্ন ধরণের স্যুপ তৈরি হতে শুরু করে । মশলাদার স্যুপ কেবল সুস্বাদুই নয়, শরীরকে ভিতর থেকে উষ্ণ রাখতেও সাহায্য করে । এই ঋতুতে টমেটো স্যুপ একটি জনপ্রিয় পছন্দ । টমেটো স্যুপ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং সর্দি-কাশির উপশম করতে সাহায্য করে । রান্নাঘরের কয়েকটি সহজ টিপস অনুসরণ করে, আপনি কয়েক মিনিটের মধ্যেই বাড়িতে সুস্বাদু টমেটো স্যুপ তৈরি করতে পারেন ।
স্বাদ এবং উপকারিতা বৃদ্ধিকারী গোপন উপাদানটি কী ?
শীতকালে, বেশিরভাগ মানুষ সর্দি, কাশি এবং শরীরের ব্যথায় ভোগেন । তাই খাদ্যাভ্যাসে কিছু পরিবর্তন আনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে । ঠান্ডা মরশুমে স্যুপ পান করলে শরীর প্রচুর স্বস্তি পায় ।
টমেটো স্যুপের আসল গোপন উপাদান হল তুলসী । এটি কেবল স্যুপের স্বাদই বাড়ায় না, এর ঔষধি গুণাবলী সর্দি, কাশি এবং জ্বর থেকেও মুক্তি দেয় । এই কারণেই টমেটো এবং তুলসীর স্যুপ শীতের জন্য একটি নিখুঁত স্বাস্থ্যকর বিকল্প হিসাবে বিবেচিত হয় ।
টমেটো-বেসিল স্যুপের উপকরণ:
- 4-5টি পাকা বড় টমেটো
- 1 কাপ তাজা তুলসী পাতা
- 1 টেবিল চামচ তেল বা ঘি
- 1 চা চামচ জিরে
- 1 চা চামচ আদা বাটা
- হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো
- হাফ চা চামচ লাল লঙ্কা গুঁড়ো
- 1 কাপ জল
- স্বাদ অনুযায়ী নুন
- 1 চা চামচ চিনি
- সবুজ ধনে পাতা (সাজানোর জন্য)
সহজ টমেটো স্যুপ রেসিপি:
টমেটো স্যুপ তৈরি করা অবিশ্বাস্যরকম সহজ । প্রথমে টমেটো ভালো করে ধুয়ে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিন । যদি আপনি মসৃণ স্যুপ চান, তাহলে খোসা ছাড়িয়ে নিতে পারেন । মাটির স্বাদ এড়াতে তুলসী পাতা ভালো করে ধুয়ে নিন ।
একটি প্যানে তেল বা ঘি গরম করুন । জিরে যোগ করুন এবং সেগুলো ফাটতে দিন । তারপর আদা বাটা যোগ করুন এবং কয়েক সেকেন্ড ভাজুন । তারপর কাটা টমেটো যোগ করুন এবং হালকা ভাজুন ।
হলুদ গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো এবং নুন যোগ করুন এবং মশলাগুলি টমেটোর সঙ্গে ভালোভাবে রান্না হতে দিন যতক্ষণ না তারা নরম হয়ে যায় ।
এরপর, জল এবং তুলসী পাতা যোগ করুন । স্যুপটি ফুটতে দিন, তারপর আঁচ কমিয়ে 5-7 মিনিট ধরে সিদ্ধ করুন যাতে সমস্ত স্বাদ মিশে যায় । যদি ইচ্ছা হয়, স্যুপটি ছেঁকে নিন ।
সর্বশেষে, ধনে পাতা ছিটিয়ে গরম পরিবেশন করুন । এই স্যুপ ঠান্ডা এবং কাশির সময় শরীরে উষ্ণতা প্রদান করে ।
টমেটোর স্যুপ পান করলে এই আশ্চর্যজনক উপকারিতা পাওয়া যায়:
1) রক্ত সঞ্চালন উন্নত: টমেটোর স্যুপে থাকা সেলেনিয়াম রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে সাহায্য করে এবং রক্তাল্পতা প্রতিরোধ করে ।
2) উচ্চ রক্তচাপের জন্য উপকারী: টমেটোতে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে, যা শরীরে সোডিয়ামের মাত্রা ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে । উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা সীমিত নুন দিয়ে টমেটোর স্যুপ খেতে পারেন ।
3) ওজন কমানোর জন্য উপকারী: ফাইবার সমৃদ্ধ টমেটোর স্যুপ দীর্ঘ সময় ধরে পেট ভরা রাখে, ঘন ঘন খিদে লাগা রোধ করে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে ।
4) হজমশক্তি উন্নত করে: শীতকালে হজমের সমস্যা দেখা দেয় । টমেটোর স্যুপ হজম ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে ।
5) চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণ: টমেটোতে উপস্থিত ক্রোমিয়াম এবং নারিনজিন রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্যও উপকারী ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
