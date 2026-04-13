হালকা শাড়িতে অনন্য স্টাইল স্টেটমেন্ট আনুন এবারের পয়ালা বৈশাখের সাজে, দেখুন অভিনেত্রীর শাড়ির লুক

হালকা শাড়িতে অনন্য স্টাইল স্টেটমেন্ট আনুন এবারের পয়ালা বৈশাখের সাজে, দেখুন অভিনেত্রীর শাড়ির লুক
পয়লা বৈশাখে কীভাবে নিজেকে সাজিয়ে তুলবেন টিপস দিলেন অভিনেত্রী আয়েশা ভট্টাচার্য ৷ লিখলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্য ৷
Published : April 13, 2026 at 4:20 PM IST
পয়লা বৈশাখ মানেই বাঙালির কাছে এক পশলা সতেজ আনন্দ আর নতুন পোশাক । তবে ভ্যাপসা গরমের কথা মাথায় রেখেই সাজগোজ থেকে পোশাক হওয়া উচিত একদম ছিমছাম । সকাল সকাল বাঙালিয়ানা সাজে আপনিও হয়ে উঠতে পারেন মোহময়ী ।
পয়লা বৈশাখ শুধু নতুন বছরের শুরু নয়, এটি বাঙালির সংস্কৃতি, আবেগ আর ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল উদ্যাপন । এই দিনে নিজেকে একটু অন্য ভাবে সাজান ৷ অভিনেত্রীও বিভিন্ন ধরনের লুকে সেজেছেন ৷
অভিনেত্রী আয়েশা ভট্টাচার্যের কিছু শাড়ির লুক আপনার হয়ে উঠতে পারে এবারের পয়লার সাজ ৷ গরমে আরাম পেতে বেছে নিন পাতলা তাঁত অথবা সুতির শাড়ি । হালকা ওজনের এই শাড়িগুলি যেমন আরামদায়ক, তেমনই দেখতেও বেশ অভিজাত লাগে । সাদা-লাল কম্বিনেশন ছাড়াও হালকা হলুদ বা আকাশি রঙের শাড়ি পরতে পারেন ।
শাড়ির সঙ্গে একঘেয়ে ব্লাউজ না পরে ঘটি হাতা বা স্লিভলেস ব্লাউজ ট্রাই করুন । সুতির প্রিন্টেড ব্লাউজ এখন খুব জনপ্রিয়, যা সাধারণ শাড়িকেও করে তুলবে আকর্ষণীয় । পিঠের কাটিং বা গলায় হালকা কাজ থাকলে সাজে আসবে আধুনিকতার ছোঁয়া ৷
সকালে স্নান সেরে নতুন জামা পড়া এই দিনের বিশেষ রীতি । আর পয়লা বৈশাখ মানে তাঁত কিংবা জামদানি শাড়ি । কপালে টিপ, খোঁপায় ফুল । জামদানি শাড়ি অনেকেই এখন পরতে চান না । তুলনায় হ্যান্ডলুমের শাড়ি পরতে মেয়েরা বেশি ভালবাসেন । কমবয়সি মেয়েদের মধ্যে হ্যান্ডলুমের শাড়ি পড়ার চাহিদা তুঙ্গে । এই শাড়ি যেমন পরে আরাম তেমনই দেখতেও কিন্তু খুব ভালো লাগে । আর এই হ্যান্ডলুমের শাড়ি বেশ কমদামের মধ্যেই পাওয়া যায় ।
পুজো-পার্বণ, উৎসব, অনুষ্ঠানের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরা সাজগোজ করে থাকি । সরস্বতী পুজো মানেই বাসন্তী-হলুদ শাড়ি, বিয়েবাড়ি মানেই বেনারসি, দুর্গাপুজো চার দিনের, তাই কেতা-কায়দার অঢেল সুযোগ । তবুও ষষ্ঠীর সকালে তাঁতের শাড়ির দিকেই মন টানে । নববর্ষেও ঠিক তাই । ডুরে, চেক, একরঙা যেমনই হোক না কেন, পাটভাঙা নতুন শাড়ির গন্ধ আর সামান্য খসখসানিতেই তো বছর শুরুর আমেজ ৷ সাদা-লাল বা হলুদ হলে তো কথাই নেই ।
এছাড়াও একঘেয়ে শাড়ি থেকে পড়া থেকে বিরত থেকে অন্যরকমও সেজে নিতে পারেন এই বৈশাখি তে ৷ আয়েশার এইরকম স্টাইলের শাড়ি আপনার জন্য়ও হতে পারে অনন্য ৷