আজ বছরের শক্তিশালী দিন ! সন্ধ্যেতে করুন এই কাজ, কী বলছেন জ্যোতিষী ?
আজ রাতেই বছরের দ্বিতীয় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ এছাড়াও রয়েছে শক্তিশালী অমাবস্যা ৷ এইদিনে কী করবেন জানুন জ্যোতিষীর মতামত ৷
Published : August 12, 2026 at 12:45 PM IST
মহাকাশে আবার ঘনিয়ে আসছে এক অলৌকিক অন্ধকার ৷ জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং বৈদিক জ্যোতিষ ভয় শাস্ত্রকেই আলোড়িত করে আজ দ্বিতীয় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ এই বছরে । এই মহাজাগতিক ঘটনাটি কি শুধুই এক বিরল দৃশ্য, নাকি এর পিছনে লুকিয়ে আছে কোনও গভীর রহস্য ? একদিকে মহাকাশে চাঁদ ঢেকে দেবে সূর্যকে, অন্যদিকে জ্যোতিষ মতে তৈরি হবে এক বিশেষ যোগ । তবে ভারতের আকাশে কি দেখা মিলবে এই গ্রহণের ? গ্রহণের সময়সূচি থেকে শুরু করে এর আসল প্রভাব, জেনে নিন বিস্তারিত ।
জ্যোতিষী রাহুল দে কিছু জিনিস মেনে চলার কথা বলেন ৷ তিনি বলেন, গ্রহণ চলাকালীন সময়ে গুরু মন্ত্র বেশি বেশি জব করা ভালো ৷ এই সময় বস্ত্র সেলাই ঠিক হবে না ৷ গ্রহণের সময় বাইরে বেরোনো ঠিক নয় ৷ এছাড়াও এইসময় লোহার কোনও জিনিস বা ধারালো জিনিস ব্যবহার করা ঠিক নয় ৷
তিনি আরও বলেন 12 অগস্ট কোনও সাধারণ দিন নয় ৷ একদিকে যেমন সূর্যগ্রহণ অন্যদিকে অমাবস্য়া ৷ তাই এইদিন সন্ধ্যের সময় এই উপায় করা ভালো ৷ কী করবেন ? রাহুল দে জানান, একটা মাটির পাত্র নিয়ে তারমধ্যে পাঁচটি লবঙ্গ রাখুন ৷ এছাড়াও কর্পূর দিন সেটা জ্বালিয়ে দিন ৷ এই ধোঁয়া প্রত্যেকটা ঘরে দেখান ৷ এই উপায় সন্ধ্যের সময় করলে কোনও কুনজর থেকে ও আর্থিক কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ৷
জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, গ্রহণের সময়ে পরিবেশ ও মানবদেহে নেতিবাচক শক্তির প্রভাব কিছুটা বাড়ে । এই সময় এক জায়গায় বসে ইষ্টদেবের নাম, গায়ত্রী মন্ত্র কিংবা 'ওঁ সূর্যায় নমঃ' জপ করলে মনে ইতিবাচক শক্তি ফিরে আসে । গ্রহণ শুরুর আগেই দুধ, জল ও রান্না করা খাবারে তুলসী পাতা দিয়ে রাখা শুভ । আর গ্রহণ শেষে স্নান সেরে সাধ্যমতো গরিব-দুস্থদের চাল, গম বা জামাকাপড় দান করলে পুণ্যলাভ হয় ।
যদিও জ্যোতিষী জানান, এই গ্রহণ ভারতে অতটাও প্রভাব নেই ৷ 27 শ্রাবণ, আজ রাত 11টা 6 মিনিট পর্যন্ত থাকবে শ্রাবণ অমাবস্যা তিথি । ইংরেজি তারিখ 12 অগস্ট 2026 । সূর্যের দক্ষিণায়ন, উত্তর বৃত্ত, বর্ষা ঋতু ।
(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)