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আজ বছরের শক্তিশালী দিন ! সন্ধ্যেতে করুন এই কাজ, কী বলছেন জ্যোতিষী ?

আজ রাতেই বছরের দ্বিতীয় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ এছাড়াও রয়েছে শক্তিশালী অমাবস্যা ৷ এইদিনে কী করবেন জানুন জ্যোতিষীর মতামত ৷

Solar Eclipse Today
আজ বছরের শক্তিশালী দিন (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 12, 2026 at 12:45 PM IST

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মহাকাশে আবার ঘনিয়ে আসছে এক অলৌকিক অন্ধকার ৷ জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং বৈদিক জ্যোতিষ ভয় শাস্ত্রকেই আলোড়িত করে আজ দ্বিতীয় পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ এই বছরে । এই মহাজাগতিক ঘটনাটি কি শুধুই এক বিরল দৃশ্য, নাকি এর পিছনে লুকিয়ে আছে কোনও গভীর রহস্য ? একদিকে মহাকাশে চাঁদ ঢেকে দেবে সূর্যকে, অন্যদিকে জ্যোতিষ মতে তৈরি হবে এক বিশেষ যোগ । তবে ভারতের আকাশে কি দেখা মিলবে এই গ্রহণের ? গ্রহণের সময়সূচি থেকে শুরু করে এর আসল প্রভাব, জেনে নিন বিস্তারিত ।

জ্যোতিষী রাহুল দে কিছু জিনিস মেনে চলার কথা বলেন ৷ তিনি বলেন, গ্রহণ চলাকালীন সময়ে গুরু মন্ত্র বেশি বেশি জব করা ভালো ৷ এই সময় বস্ত্র সেলাই ঠিক হবে না ৷ গ্রহণের সময় বাইরে বেরোনো ঠিক নয় ৷ এছাড়াও এইসময় লোহার কোনও জিনিস বা ধারালো জিনিস ব্যবহার করা ঠিক নয় ৷

Today is one of the most powerful days of the year! What do astrologers say you should do this evening?
জ্যোতিষী রাহুল দে (ETV Bharat)

তিনি আরও বলেন 12 অগস্ট কোনও সাধারণ দিন নয় ৷ একদিকে যেমন সূর্যগ্রহণ অন্যদিকে অমাবস্য়া ৷ তাই এইদিন সন্ধ্যের সময় এই উপায় করা ভালো ৷ কী করবেন ? রাহুল দে জানান, একটা মাটির পাত্র নিয়ে তারমধ্যে পাঁচটি লবঙ্গ রাখুন ৷ এছাড়াও কর্পূর দিন সেটা জ্বালিয়ে দিন ৷ এই ধোঁয়া প্রত্যেকটা ঘরে দেখান ৷ এই উপায় সন্ধ্যের সময় করলে কোনও কুনজর থেকে ও আর্থিক কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে ৷

জ্যোতিষশাস্ত্র মতে, গ্রহণের সময়ে পরিবেশ ও মানবদেহে নেতিবাচক শক্তির প্রভাব কিছুটা বাড়ে । এই সময় এক জায়গায় বসে ইষ্টদেবের নাম, গায়ত্রী মন্ত্র কিংবা 'ওঁ সূর্যায় নমঃ' জপ করলে মনে ইতিবাচক শক্তি ফিরে আসে । গ্রহণ শুরুর আগেই দুধ, জল ও রান্না করা খাবারে তুলসী পাতা দিয়ে রাখা শুভ । আর গ্রহণ শেষে স্নান সেরে সাধ্যমতো গরিব-দুস্থদের চাল, গম বা জামাকাপড় দান করলে পুণ্যলাভ হয় ।

যদিও জ্যোতিষী জানান, এই গ্রহণ ভারতে অতটাও প্রভাব নেই ৷ 27 শ্রাবণ, আজ রাত 11টা 6 মিনিট পর্যন্ত থাকবে শ্রাবণ অমাবস্যা তিথি । ইংরেজি তারিখ 12 অগস্ট 2026 । সূর্যের দক্ষিণায়ন, উত্তর বৃত্ত, বর্ষা ঋতু ।

(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)

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