আজ আন্তর্জাতিক পিকনিক দিবস, সঙ্গী বা পরিবারের সঙ্গে কীভাবে দিনটি উদযাপন করবেন ?
আজ আন্তর্জাতিক পিকনিক দিবস এমন একটি দিন যা মানুষকে তাদের প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ করে দেয় ।
Published : June 18, 2026 at 1:58 PM IST
দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততার মাঝে আমরা প্রায়শই পরিবার, বন্ধু-বান্ধব ও সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে ব্যর্থ হই । কাজ, পড়াশোনা ও নানাবিধ দায়িত্বের ভিড়ে সম্পর্কের জন্য সময় বের করা কঠিন হয়ে পড়ে । ‘আন্তর্জাতিক পিকনিক দিবস’ এই পরিস্থিতি বদলানোর এক চমৎকার সুযোগ করে দেয়, যার মাধ্যমে আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে কিছু শান্তিপূর্ণ মুহূর্ত কাটাতে পারেন ।
প্রতি বছর 18 জুন পালিত এই দিনটি মানুষের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে প্রকৃতির সান্নিধ্যে সময় কাটানোর এক চমৎকার সুযোগ করে দেয়ল । পিকনিক মানেই কেবল খাওয়া-দাওয়া নয়, এটি হাসি-আনন্দ, আলাপচারিতা, খেলাধুলা এবং মধুর স্মৃতিতে ঘেরা এক ছোটখাটো উৎসব । আপনি যদি দিনটিকে বিশেষ করে তুলতে চান, তবে এটি উদযাপনের বেশ কিছু সহজ ও আনন্দদায়ক উপায় রয়েছে ।
পরিবারের সঙ্গে স্মরণীয় মুহূর্ত তৈরি করুন: পরিবারের সঙ্গে পিকনিকের পরিকল্পনা করলে কোনও পার্ক, হ্রদের পাড় বা বাগান বেছে নিতে পারেন । বাড়ি থেকে আপনার পছন্দের স্ন্যাকস, স্যান্ডউইচ, ফল এবং পানীয় সঙ্গে নিন । এছাড়া শিশুদের জন্য ব্যাডমিন্টন, ক্রিকেট বা বোর্ড গেমের মতো খেলার ব্যবস্থাও রাখতে পারেন । এতে পুরো পরিবার একসাথে সুন্দর সময় কাটাতে পারবে ।
সঙ্গীর সঙ্গে একটি রোমান্টিক পিকনিকের পরিকল্পনা করুন:
কোনো শান্ত ও সবুজ পরিবেশে সঙ্গীর সঙ্গে ছোটখাটো একটি পিকনিকের আয়োজন করুন । পছন্দের খাবার, মৃদু সঙ্গীত এবং দীর্ঘ আলাপচারিতা দিনটিকে বিশেষ করে তুলতে পারে । একে অপরের সঙ্গে সময় কাটানোর ওপর পুরোপুরি মনোযোগ দিতে কিছুক্ষণ মোবাইল ফোন দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করুন ।
বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দঘন একটি দিন কাটান:
বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক মানেই প্রচুর আনন্দ । আপনারা আউটডোর গেমস, গানের আসর, ছবি তোলা এবং ছোটখাটো মজার প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে পারেন । সবাই মিলে রান্না করা বা 'পটলাক' পিকনিকের (যেখানে সবাই নিজের তৈরি খাবার নিয়ে আসে) আয়োজন করাটাও বেশ উপভোগ্য হতে পারে ।
আপনার ছাদ বা বারান্দায় উদযাপন করুন: বাইরে যাওয়া সম্ভব না হলে চিন্তার কিছু নেই । আপনি আপনার ছাদ, বারান্দা বা বাগানেই ছোটখাটো পিকনিকের আয়োজন করতে পারেন। একটি রঙিন চাদর, কিছু কুশন, পছন্দের খাবার এবং পরিবারের সঙ্গ সব মিলিয়ে দিনটি সত্যিই বিশেষ হয়ে উঠবে ।
পিকনিকের এই দিনটিতে প্রিয়জনদের সাথে অবশ্যই সুন্দর কিছু সময় কাটান । পিকনিকের সময় ছবি ও ভিডিও তুলতে ভুলবেন না; কারণ বহু বছর পর এই ছোট ছোট স্মৃতিগুলি আপনার মুখে হাসি ফোটাবে ।