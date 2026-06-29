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EXPLAINER: কলম্বাসের ভুল, মুঘলদের নিষেধাজ্ঞা— তামাকের ভারতযাত্রার রোমাঞ্চকর গল্প

ভারতে তামাকের আগমন কলম্বাসের 'নতুন বিশ্ব' আবিষ্কারের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত । ভারতে তামাকের আগমন-কাহিনি ৷ লিখেছেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অনামিকা ভট্টাচার্য্য...

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ভারতে তামাকের আগমন-কাহিনি বেশ আকর্ষণীয় (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 29, 2026 at 1:17 PM IST

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বর্তমানে সমগ্র ভারতজুড়ে তামাকের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে । বিড়ি ও সিগারেট থেকে শুরু করে মিশ্রি ও জর্দা ৷ তামাক আজ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছে ৷ কিন্তু আপনি কি জানেন, এটি আসলে কীভাবে ভারতে এল ?

এর পিছনের কাহিনিটি বেশ আকর্ষণীয় ৷ এটি পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কারের ঘটনার সঙ্গে জড়িত । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কীভাবে ভারতে তামাকের আগমন ঘটল ?

ভারতে তামাকের আগমন কলম্বাসের 'নতুন বিশ্ব' আবিষ্কারের ঘটনার সঙ্গে যুক্ত (ETV Bharat, Video Edit: ABHISEK ADHIKARI)

আমেরিকায় শুরু হওয়া তামাকের যাত্রা:

তামাকের ইতিহাসের বিষয়ে কাউন্ট কর্টি, হার্বার্ট জোসেফ স্পিন্ডেন, জে.এইচ. মানাস, ক্রিক ব্যাকহোম এবং আর্নেস্ট এল. উইন্ডারের মতো পণ্ডিতরা মনে করেন, তামাকের আদি নিবাস হল আমেরিকা ।

এই যাত্রার সূচনা হয়েছিল 1492 সালের 3 অগস্ট, যখন ক্রিস্টোফার কলম্বাস 120 জন সঙ্গীকে নিয়ে বিশ্বভ্রমণে বেরিয়েছিলেন । একটি দ্বীপে পৌঁছনোর পর তিনি সেখানকার মানুষদের হাতে শুকনো পাতা দেখতে পান ৷ তারা সুবাস ছড়ানোর উদ্দেশ্যে জ্বলন্ত কয়লা ব্যবহার করে সেই পাতাগুলো জ্বালাতেন ।

GRA 1 (Tobacco is primarily a product of the Americas.)
তামাক মূলত আমেরিকারই একটি পণ্য (ETV Bharat)

পাতাগুলি যাতে জ্বলতে থাকে, সেজন্য তাঁরা বারবার সেগুলি মুখে পুরতেন, ফুঁ দিতেন এবং ধোঁয়া টেনে নিতেন । এই দৃশ্য দেখে কলম্বাস ভুলবশত মনে করেছিলেন তিনি ভারতে পৌঁছেছেন ৷ কারণ ভারতে বহু শতাব্দী ধরে গাঁজা ও ভাঙের ব্যবহার চলে আসছিল ৷ এমনকি ধর্মীয় গ্রন্থেও এসবের উল্লেখ রয়েছে । কিন্তু বাস্তবে তিনি ভারতে নয়, বরং আমেরিকায় পৌঁছেছিলেন । এই ঘটনাটিই প্রমাণ করে, তামাক মূলত আমেরিকারই একটি পণ্য ।

GRA 2 (Since when has the use of cannabis and bhang existed in India?)
ভারতে কখন থেকে গাঁজা ও ভাঙের ব্যবহার চলে আসছিল (ETV Bharat)

পর্তুগিজদের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশ:

কলম্বাসের আবিষ্কারের পর পর্তুগিজরা তামাক এবং ভারত—উভয়েরই সন্ধান পায় । 1498 সালের 20 মে ভাস্কো দা গামা যখন কোঝিকোড়ে পৌঁছন, তখন তিনি অন্যান্য পর্তুগিজ অভিযাত্রীদের জন্য পথ সুগম করেন । পরবর্তীকালে দক্ষিণ আমেরিকায় যাওয়া একটি পর্তুগিজ অভিযাত্রী দল 1508 সালে ভারতে তামাকের প্রচলন ঘটায় । উল্লেখ্য ততদিনে ভারতে গাঁজা ও ভাঙের মতো এইজাতীয় নেশাদ্রব্য সেবনের প্রচলন ছিলই ।

আমেরিকা আবিষ্কারের সময় ক্রিস্টোফার কলম্বাসের ভুলের হাত ধরে ভারতে তামাকের আগমন ঘটে বলে জানা যায় । ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পর্তুগিজ বণিকদের মাধ্যমে এটি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে এবং মুঘল দরবারে দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করে ।

ভারতে আগমন ও চাষ: সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে পর্তুগিজরা প্রথম ভারতীয় উপমহাদেশে তামাক নিয়ে আসে । ভারতে সর্বপ্রথম তামাকের চাষ শুরু হয় গুজরাতের কায়রা ও মেহসানা জেলায় ।

তামাক চাষের জন্য ভারতের আবহাওয়া ছিল অত্যন্ত অনুকূল ৷ তাছাড়া মানুষের মধ্যে ধূমপানের বিদ্যমান সংস্কৃতির কারণে ফসলটি সহজেই গৃহীত হয় । শুরুতে এর ব্যবহার কেবল কৃষক এবং অভিজাত শ্রেণির নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ৷ তবে মুঘল দরবারে তখনও এর প্রবেশ ঘটেনি ।

GRA 3 (How did tobacco cultivation begin in India?)
তামাক চাষ ভারতে কীভাবে হয়েছিল ? (ETV Bharat)

সম্রাট আকবরের আমলের প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবরী' (1590) গ্রন্থে কৃষিজ ফসলের বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন । ওই গ্রন্থে ভুট্টা ও আনারসের অর্থাৎ পর্তুগিজদের মাধ্যমে পরিচিত হওয়া ফসলগুলির উল্লেখ থাকলেও তামাকের কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না ।

ডব্লিউ. এইচ. মোরল্যান্ডের মতে, যদিও আকবরের শাসনামলেই তামাকের উৎপাদন শুরু হয়েছিল, তবুও রাজস্ব কর্মকর্তারা এই বিষয়ে অবগত ছিলেন না ৷ কারণ ষোড়শ শতাব্দীতে এর ব্যাপক চাষাবাদ হত না । গুজরাতের কাইরা ও মেহসানা অঞ্চলে পর্তুগিজরাই সর্বপ্রথম স্বল্প পরিসরে এর চাষ শুরু করেছিল ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তারা দেবী হরখ চাঁদ কাঙ্করিয়া জৈন কলেজের ইতিহাসের অধ্য়াপিকা অধ্যাপিকা ডঃ দেবজানি সোম বলেন, "সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রে একটি প্রধান অর্থকরী ফসল হয়ে ওঠার আগে, আমেরিকায় আদিবাসী গোষ্ঠীগুলির মাধ্যমেই প্রথম তামাকের চাষ শুরু হয়েছিল । 1600-এর দশকের শুরুর দিকে পর্তুগিজ বণিকরা ভারতে তামাক নিয়ে আসেন ৷ তারপর খুব দ্রুতই এটি একটি বিদেশি কৌতূহলজাগানিয়া বস্তু থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের সংস্কৃতি ও কৃষিব্যবস্থার এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় ।"

TOBACCO CONTROL LAWS IN INDIA
ডঃ দেবজানি সোম (ETV Bharat)

এছাড়াও তিনি জানান...

1) আমেরিকায় উৎপত্তি

  • আদিবাসী সংযোগ: আমেরিকার আদিবাসীরা আনুষ্ঠানিকতা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান এবং ঔষধি প্রয়োজনে তামাক ব্যবহার করত ।
  • কলম্বিয়ান বিনিময় (Columbian Exchange): 1492 সালে ক্রিস্টোফার কলম্বাস 'নতুন বিশ্ব' বা আমেরিকায় পৌঁছনোর পর, ইউরোপীয় অভিযাত্রী ও নাবিকরা এই উদ্ভিদটি গ্রহণ করেন এবং এর বীজ বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে দেন ।
  • ঔপনিবেশিক অর্থকরী ফসল: 1610 সালের মধ্যে ভার্জিনিয়ার জেমসটাউন উপনিবেশে তামাক চাষ ব্যাপক বিস্তার লাভ করে এবং এটি একটি আসক্তিকর ও অত্যন্ত লাভজনক বাণিজ্যিক পণ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ।

2) ভারতে আগমন (1600-এর দশক)

  • পর্তুগিজদের ভূমিকা: সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে পর্তুগিজ বণিকরা ভারতে প্রথম তামাক নিয়ে আসেন এবং তাঁদের উপনিবেশ গোয়াতে এর বাণিজ্য কার্যক্রম শুরু করেন ।
  • রাজকীয় মহলে দ্রুত গ্রহণ: যদিও মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর এবং পরবর্তীকালে শিখ গুরু গোবিন্দ সিং তামাকের ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছিলেন, তবুও ভারতীয় সমাজের সব স্তরেই এর ব্যবহার দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ।
  • স্থানীয় উদ্ভাবন: ভারতে তামাক চাষের ইতিহাস থেকে জানা যায়, কীভাবে ভারতীয় কৃষকরা বিদেশি বীজকে স্থানীয় বিভিন্ন ধরনের মাটির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছিলেন । এর ফলে হুকা এবং পরবর্তীকালে বিড়ির (হাতে তৈরি ভেষজ পাতার সিগারেট)-মতো অনন্য সব সাংস্কৃতিক পণ্যের উদ্ভব ঘটে ।

মুঘল দরবারে যখন প্রথম 'চিলিম' পৌঁছল:

গবেষকদের মতে, 'আইন-ই-আকবরী' রচনার এক দশকের মধ্যেই মক্কা থেকে ফিরে আসা তীর্থযাত্রীরা মুঘল দরবারকে সেখানে তামাকের প্রচলন সম্পর্কে অবহিত করেন । পরবর্তীতে, বিজাপুর থেকে ফেরার পথে রাজকীয় দূত আসাদ বেগ সম্রাট আকবরের সামনে চমৎকার কারুকার্যখচিত ও ব্যবহারের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত একটি হুঁকা পেশ করেন । তিনি সম্রাটকে জানান, এতে ব্যবহৃত পাতাগুলি হল তামাক ৷ এটি এমন একটি বস্তু যা মক্কা ও মদিনায় অত্যন্ত জনপ্রিয় । আসাদ বেগ অন্যান্য সভাসদদের মধ্যেও কিছু তামাক বিতরণ করেছিলেন ।

উইলিয়াম ফস্টারের গ্রন্থ 'দ্য ইংলিশ ফ্যাক্টরিজ ইন ইন্ডিয়া (1618-1669)-এ একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে ৷ যেখানে সভাসদ মির্জা আজিজ কোকা বিজাপুর থেকে আনা প্রথম 'চিলিম'টি স্বাস্থ্যকর প্রতিকার হিসাবে আকবরের সামনে পেশ করেন এবং সম্রাট তাতে কয়েকবার টানও দেন । তবে রাজবৈদ্য হাকিম আব্দুল ফাতাহ গিলানি এর বিরোধিতা করে যুক্তি দেন, তাঁর অনুমোদন ছাড়া কোনও নতুন বস্তুকে ওষুধ হিসাবে গণ্য করা যায় না । তর্ক-বিতর্ক বাড়তে দেখে আকবর এই অভ্যাসটি পরিত্যাগ করেন । আকবরের এই সাময়িক অনাগ্রহের কারণে কয়েক বছর তামাক রাজদরবার থেকে দূরে থাকলেও, এর বিস্তারকে দীর্ঘকাল আটকে রাখা সম্ভব হয়নি ।

GRA 5 (When did the use of tobacco begin instead of cannabis?)
গাঁজার পরিবর্তে তামাকের ব্যবহার শুরু কখন হয় ? (ETV Bharat)

কৌতূহলজনক বিষয় হল, যে রাজ-চিকিৎসক একসময় এর বিরোধিতা করেছিলেন, পরে তাঁকেই ভারতে হুকার প্রচলনের কৃতিত্ব দেওয়া হয় । ফতেহপুর সিক্রিতে আকবরের দরবারে আসা জেসুইট মিশনারিদের মতে, শুরুতে এই হুকাগুলিতে মূলত গাঁজা সেবন করা হত ৷ পরবর্তীকালে গাঁজার পরিবর্তে তামাকের ব্যবহার শুরু হয় ।

জাহাঙ্গীরের নিষেধাজ্ঞা ও তামাকের আসক্তি:

আকবরের পর জাহাঙ্গীর যখন মুঘল সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে তামাকের ব্যবহার ও আসক্তি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে । জাহাঙ্গীরনামা থেকে জানা যায়, পারস্যের রাষ্ট্রদূত খান-আলম এবং পারস্য শাসকের দূত ইয়াদগার আলী সুলতান উভয়েই তামাকের তীব্র আসক্তিতে ভুগছিলেন ।

GRA 4 (When did tobacco use and addiction spread rapidly among the general public?)
সাধারণ মানুষের মধ্যে তামাকের ব্যবহার ও আসক্তি কখন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে (ETV Bharat)

1616 সালে ব্রিটিশ রাজা প্রথম জেমসের দূত হিসাবে আজমিরে জাহাঙ্গীরের দরবারে আসা স্যার টমাস রো এবং তাঁর সঙ্গীরা এই অভ্যাসটি কত দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন । এর পরিপ্রেক্ষিতে, সম্রাট জাহাঙ্গীর 1617 সালে এক রাজকীয় ফরমান জারি করেন ৷ এতে সমগ্র মুঘল সাম্রাজ্যজুড়ে তামাকের চাষ, বিক্রি ও সেবনকে অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করা হয় ।

ব্রিটিশ ব্যবসায়িক মনন:

জাহাঙ্গীরের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও, শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল নাগাদ মুঘল সমাজের প্রতিটি স্তরে তামাকের প্রচলন ছড়িয়ে পড়েছিল । ঔরঙ্গজেবের আমলে ভারত ভ্রমণকারী ভেনিসীয় পর্যটক এন. মানুচি লক্ষ্য করেছিলেন, মুঘল সম্রাট তামাকের উপর থেকে কর তুলে নিয়েছিলেন । সে সময় 'সরাই' বা পান্থশালায় অবস্থানরত পর্যটক ও ভিক্ষুকদের নিজেদের খাবার নিজেরা রান্না করার অনুমতি ছিল না ৷ বরং সরকারি খাদ্য-কেন্দ্রের কর্মীরা তাঁদের সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে খাবার এবং তার সঙ্গে তামাক পরিবেশন করত । বিভিন্ন জমায়েত বা মেলাতেও এই প্রথাটি ছিল অত্যন্ত সাধারণ বিষয় ।

GRA 6 (Regions producing various types of tobacco)
বিভিন্ন ধরনের তামাক উৎপাদনকারী অঞ্চল (ETV Bharat)

চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তামাকের সরবরাহও বেড়েছে । ফসলটি শীঘ্রই দেশের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে ৷ যেমন- কোঙ্কন (মহারাষ্ট্র), মাসুলিপত্তনম (অন্ধ্রপ্রদেশ), গোলকুন্ডা (তেলেঙ্গানা) এবং গোয়া ও পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশে ।

পর্তুগিজরা যখন ভারতে তামাক চালু করেছিল, তখন ব্রিটিশরা এতে একটি বিশাল ব্যবসার সুযোগ দেখেছিল । ব্রিটিশরা তামাককে একটি অর্থকরী ফসলে রূপান্তরিত করে এবং শিল্প স্কেলে উৎপাদন শুরু করে ।

PICTURE 1 (An old engraving showing workers opening huge wooden tobacco casks (hogsheads) in a Victorian-era tobacco factory.)
ভিক্টোরিয়ান যুগের একটি তামাক কারখানায় শ্রমিকদের তামাকের বিশাল কাঠের পিপা (হগসহেড) খোলার একটি পুরোনো খোদাই-চিত্র । (Getty Image, ETV Bharat)

1692 সালে ব্রিটিশ ও আমেরিকান ঔপনিবেশিক আমলে তামাক পরিবহন ও সংরক্ষণের জন্য এই ধরনের বিশাল কাঠের পিপা বা 'হগসহেড' ব্যবহার করা হতো ।

ক্যারিবীয় ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের (যেমন- কিউবা, হাওয়াই, ফিলিপাইন ইত্যাদি) অঞ্চলে তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ করা হত ।

PICTURE 2 (Processing tobacco)
তামাক প্রক্রিয়াজাতকরণ করা (Getty Image, ETV Bharat)

বর্তমানে ভারতে উৎপাদিত প্রধান বাণিজ্যিক ফসলগুলির মধ্যে তামাক অন্যতম । সিগারেট, বিড়ি, সিগার, চেরুট, হুঁকো, চেবানোর তামাক এবং নস্যি-র মতো বিভিন্ন তামাকজাত পণ্য তৈরির উদ্দেশ্যে ভারতে নানা ধরনের তামাকের চাষ করা হয় । দেশের বিভিন্ন প্রান্তে উৎপাদিত তামাকের প্রকার নীচে দেওয়া হল:

বিভিন্ন ধরনের তামাক উৎপাদনকারী অঞ্চল (Types of Tobacco States):

ফাকভ (Fakv) টোবাকো: অন্ধ্র প্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও কর্ণাটক

বিড়ি তামাক: গুজরাত, কর্ণাটকের নিপানি এলাকা, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্র প্রদেশ

সিগার ও চেরুট: তামিলনাড়ু ও পশ্চিমবঙ্গ

হুক্কা তামাক: অসম, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উত্তর প্রদেশ ও গুজরাতের কিছু অংশ

চিবানোর তামাক ও নস্যি: তামিলনাড়ু, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, অসম, উত্তর প্রদেশ, গুজরাত ও মধ্য প্রদেশ

যদিও সারা দেশেই তামাক চাষ হয়ে থাকে, তবুও এর বাণিজ্যিক চাষ মূলত অন্ধ্র প্রদেশ, তেলেঙ্গানা, কর্ণাটক, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, বিহার, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গ এই রাজ্যগুলিতেই সীমাবদ্ধ ।

পরবর্তীতে তামাক কেবল ধূমপানেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং জর্দা, গুল এবং পানের সঙ্গে মিশে খাইনির মতো বিভিন্ন রূপে ভারতীয় জীবনযাত্রার অংশ হয়ে ওঠে ।

https://ir.nbu.ac.in/server/api/core/bitstreams/a75d6efc-353f-49f5-8d0d-9f6b97b6d782/content

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