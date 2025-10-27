বাচ্চাদের নিয়ে বিমানে ভ্রমণ করুন সহজে, এই টিপস তাদের শান্ত রাখতে সাহায্য করবে
বাচ্চাদের সঙ্গে ভ্রমণ করা কখনও কখনও চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, বিশেষ করে বিমানে । বাচ্চাদের কীভাবে শান্ত রাখবেন জেনে নিন কিছু টিপস ৷
Published : October 27, 2025 at 10:33 AM IST
বিমান ভ্রমণের সময় শিশুদের কান্না, চিৎকার, অথবা অস্থির হয়ে পড়া বাবা-মায়ের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে । এটি কেবল বাবা-মায়ের জন্যই নয়, কাছাকাছি বসে থাকা যাত্রীদের জন্যও অস্বস্তির কারণ হয় । এটি প্রায়শই বাবা-মায়ের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে ।
তবে, একটু আগে থেকে প্রস্তুতি এবং সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে, আপনি আপনার সন্তানের জন্য এই যাত্রা উপভোগ্য করে তুলতে পারেন । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, ফ্লাইটে বাচ্চাদের শান্ত রাখার কিছু টিপস ৷
বাচ্চাদের শান্ত রাখার জন্য, তাদের ব্যস্ত রাখা গুরুত্বপূর্ণ । তাদের পছন্দের জিনিসপত্র দিয়ে একটি বিশেষ ভ্রমণ ব্যাগ তৈরি করুন:
নতুন বই বা রঙিন বই
ছোট খেলনা যা শব্দ করে না
ট্যাবলেট বা মোবাইলে প্রিয় শিক্ষামূলক ভিডিয়ো বা গেম
একটি স্টিকার বই বা ধাঁধা
ভ্রমণ শুরু হওয়ার আগে তাদের এই ব্যাগটি দেখাবেন না । যখন তারা বিমানে বিরক্ত হতে শুরু করে, তখন একে একে নতুন জিনিস বের করে তাদের নতুন জিনিস উপহার দিন । এতে তাদের আগ্রহ বাড়বে ।
খাবারের জাদু: বিমানে আপনার সন্তানের পছন্দের স্বাস্থ্যকর খাবার সঙ্গে করে আনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:
বিস্কুট বা ক্র্যাকার
ড্রাই ফ্রুট: খিদে পেলে শিশুরা খিটখিটে হয়ে উঠতে পারে । খাবার কেবল তাদের খিদে মেটাবে না বরং তাদের ব্যস্ত রাখবে । বিশেষ করে টেকঅফ এবং অবতরণের সময় এগুলি চিবিয়ে খাওয়া কানের ব্যথাও কমাতে পারে ।
আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করুন:
বিমানে শিশুদের আরামদায়ক বোধ করা অপরিহার্য ৷
তাদের আরামদায়ক পোশাক পরান ৷
তাদের পছন্দের বালিশ বা ছোট কম্বল আনুন ৷
নবজাতকদের জন্য আগে থেকেই খাওয়ানো এবং ডায়াপার পরিবর্তনের ব্যবস্থা করুন ।
বিমানের সময়কে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করতে পারেন-
প্রথম ঘণ্টা: পড়া বা ছবি আঁকা
দ্বিতীয় ঘণ্টা: সফ্ট খেলনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখা
তৃতীয় ঘণ্টা: খাবার খাওয়ানো এবং সিনেমা দেখা
এছাড়াও যদি বিমান দীর্ঘ হয়, তাহলে ঘুমের অভ্যাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি শান্ত পরিবেশ তৈরি করুন । যাতে আপনার বাচ্চা বিরক্ত না হয় ৷
শারীরিক কার্যকলাপ এবং বিশ্রাম
শিশুদের দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকতে অসুবিধা হয়:
তাদের মাঝে মাঝে দাঁড়াতে দিন ।
তাদের সিটে বসিয়ে স্ট্রেচিং ব্যায়াম করান ।
মৃদু সঙ্গীত বাজান বা গল্প বলুন ।
মনে রাখবেন, প্রতিটি শিশু আলাদা এবং তাদের চাহিদা ভিন্ন । আপনার সন্তানকে বুঝুন এবং সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিন । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, শান্ত থাকুন এবং রাগ এড়িয়ে চলুন । শিশুরা বিমানের সময় চাপ অনুভব করতে পারে । আপনি যদি শান্ত থাকেন, তাহলে আপনার সন্তানও শান্ত এবং নিরাপদ বোধ করবে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)