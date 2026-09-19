শুধু শ্যাম্পু বদলালেই চুল পড়া বন্ধ হবে না ! এই উপাদানেই হবে বৃদ্ধি

শুধু শ্যাম্পু বদলালেই চুল পড়া বন্ধ হবে না ! এই উপাদানেই হবে বৃদ্ধি
Biotin: বর্তমানে অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, মানসিক চাপ এবং পুষ্টির অভাবের কারণে অনেকেই চুল দুর্বল হয়ে পড়া ও চুল পড়ে যাওয়ার সমস্যায় ভুগছেন ।
Published : September 19, 2026 at 10:46 AM IST
বর্তমান দ্রুতগতির জীবনযাত্রায় মানসিক চাপ, ক্রমবর্ধমান দূষণ এবং অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস অত্যন্ত সাধারণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে । তবে আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, এসবের প্রথম ও সবচেয়ে গভীর প্রভাব পড়ে আমাদের চুলের উপর ?
চুল দ্রুত পড়ে যাওয়া, গোড়া দুর্বল হয়ে পড়া এবং চুলের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়ার মতো সমস্যায় আজ প্রতি দু'জন মানুষের মধ্যে একজন ভুগছেন । আপনিও যদি এমন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকেন, তবে বায়োটিন সাপ্লিমেন্ট আপনার জন্য একটি চমৎকার সমাধান হতে পারে ।
চুলের সুস্বাস্থ্যের জন্য বায়োটিন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান । এটি আমাদের শরীরে ‘কেরাটিন’ (keratin) নামক প্রোটিনের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে ৷ উল্লেখ্য যে, এই প্রোটিনটিই আমাদের চুলের মূল গঠন উপাদান । জেনে নেওয়া প্রয়োজন সঠিক মাত্রায় বায়োটিন সাপ্লিমেন্ট গ্রহণের ফলে চুলের যে সাতটি উপকারিতা পাওয়া সম্ভব ।
চুলের গোড়া মজবুত করে: বায়োটিন চুলের গোড়ায় গভীরভাবে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায় । চুলের ভিত্তি মজবুত হলে তা সহজে ভাঙে না বা ঝরে পড়ে না, ফলে চুল দীর্ঘ সময় ধরে শক্তিশালী ও স্বাস্থ্যকর থাকে ।
চুলের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে: বায়োটিন শরীরে কেরাটিন প্রোটিন তৈরিতে সহায়তা করে, যা চুলের বৃদ্ধির জন্য জ্বালানি হিসেবে কাজ করে । নিয়মিত বায়োটিন গ্রহণ করলে চুল দ্রুত লম্বা হতে সাহায্য করে ।
পাতলা চুলকে ঘন ও ভলিউমযুক্ত করে: সঠিক পুষ্টির অভাবে চুল প্রায়ই পাতলা ও প্রাণহীন দেখায় । বায়োটিন সাপ্লিমেন্ট চুলের ফলিকল বা গোড়ায় পর্যাপ্ত পুষ্টি জোগায় । এটি কেবল চুলের গঠনই উন্নত করে না, বরং চুলকে আরও ঘন ও ভলিউমযুক্ত করে তোলে ।
মাথার ত্বক (স্ক্যাল্প) সুস্থ রাখে: লম্বা ও সুন্দর চুলের মূল রহস্য হল সুস্থ মাথার ত্বক । বায়োটিন সরাসরি মাথার ত্বকে পুষ্টি জোগায় এবং শুষ্কতা বা চুল দুর্বল হয়ে পড়ার মতো সমস্যা সমাধানে সহায়তা করে ।
চুল পড়া কমায়: আপনি কি জানেন বায়োটিনের অভাবে দ্রুত চুল পড়ে যেতে পারে ? বায়োটিন সাপ্লিমেন্ট শরীরে এই গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিনের ঘাটতি পূরণ করে এবং চুল পড়া উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনে ।
চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনে: চুল যদি তার স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলে, তবে বায়োটিন এর গুণমান ও গঠন উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে । নিয়মিত ব্যবহারে চুল আবারও নরম, উজ্জ্বল ও অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর হয়ে ওঠে ।
বাহ্যিক ক্ষতি থেকে সুরক্ষা দেয়: ধুলোবালি, দূষণ, হিট স্টাইলিং টুলস এবং রাসায়নিক ট্রিটমেন্টের সংস্পর্শে চুল ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়তে পারে । বায়োটিন চুলকে পুষ্টি জোগানোর মাধ্যমে একটি অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা কবচ তৈরি করে, যা চুলকে এই ধরনের বাহ্যিক ক্ষতি মোকাবিলায় সহায়তা করে ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5582478/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)