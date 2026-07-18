প্রথমবার ট্রেকিংয়ে যাচ্ছেন ? এই জিনিস নিতে ভুলবেন না

প্রথমবার ট্রেকিংয়ে যাচ্ছেন ? এই জিনিস নিতে ভুলবেন না
কেউ যদি প্রথমবারের মতো ট্রেকিংয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তবে অনেক বিষয় মাথায় রাখা উচিত ।
Published : July 18, 2026 at 9:00 AM IST
আজকাল ট্রেকিংয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ ও উন্মাদনা ক্রমশ বাড়ছে ৷ প্রত্যেকেই নিজের জীবনে কিছুটা রোমাঞ্চ ও অ্যাডভেঞ্চার বা অভিযানের স্বাদ পেতে চায় । আর পাহাড়ের পথে পা বাড়ানোর চেয়ে ভালো বিকল্প আর কি-ই বা হতে পারে ? একাকী ভ্রমণ হোক কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দঘন কোনও সফর যাত্রাপথে ট্রেকিংয়ের আয়োজন ভ্রমণটিকে সত্যিই স্মরণীয় করে তুলতে পারে । তবে এক্ষেত্রে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন । যাঁরা প্রথমবারের মতো ট্রেকিংয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন, তাঁদের জন্য এই তথ্যগুলি অত্যন্ত জরুরি ।
ট্রেকিংয়ে যাওয়ার আগে কোন বিষয়গুলি মাথায় রাখা উচিত ?
আপনি যদি প্রথমবারের মতো ট্রেকিংয়ে যান, তবে এক মাস আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু করুন । আপনার দৈনন্দিন রুটিনে দৌড়ানো, জগিং এবং বিশেষ করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামার মতো বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করুন । এরফলে আপনার ফুসফুস ও পা উভয়ই শক্তিশালী হবে ।
শারীরিক প্রস্তুতির পর এবার সময় মানসিক প্রস্তুতির; কারণ ট্রেকিংয়ের সময় কেবল শারীরিক শক্তির চেয়েও অনেক সময় প্রবল ইচ্ছাশক্তিই বেশি কাজে দেয় । আবহাওয়ার আকস্মিক পরিবর্তন, একটানা দীর্ঘ সময় ধরে হাঁটা, মানসিক অবস্থার ওঠানামা কিংবা চরম ক্লান্তির মতো পরিস্থিতিগুলি আগে থেকেই মনে মনে কল্পনা করে নিন । এগুলির জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকলে তখন আর এগুলিকে অভিযানের আনন্দ নষ্টকারী কোনও বাধা বলে মনে হবে না, বরং যাত্রাপথেরই স্বাভাবিক অংশ বলে মনে হবে ।
এবার ট্রেকিংয়ের জন্য অপরিহার্য বা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে কথা বলা যাক । ট্রেকিংয়ের সময় ট্রেকারের ব্যাগে ট্রেকিং জুতো, রেইনকোট, কয়েক স্তরে পরা যায় এমন গরম কাপড়, 2 লিটারের জলের বোতল, প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জাম (ফার্স্ট-এইড কিট) এবং ব্যথা, সর্দি ও জ্বরের ওষুধ অবশ্যই সাথে রাখা উচিত ।
ট্রেকিংয়ের সময় ক্ষুধা মেটাতে সঙ্গে প্রোটিন বার, ফল এবং হালকা খাবার বা স্ন্যাকস রাখুন । এমন খাবার বেছে নিন যা শরীরকে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগাতে পারে । প্যাকেটজাত খাবার এড়িয়ে চলুন, কারণ এগুলি শরীরকে ঝিমিয়ে পড়া বা ক্লান্ত করে তুলতে পারে ।
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, মনে রাখবেন ট্রেকিং হল প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হওয়ার একটি মাধ্যম ৷ তাই কোনওভাবেই পরিবেশের ক্ষতি করবেন না এবং নিয়মকানুন কঠোরভাবে মেনে চলুন ।
ট্রেকিং করার সময় কোন ভুলগুলি এড়িয়ে চলা উচিত ?
ট্রেকিং করার সময় নিজের ক্ষমতার বাইরে গিয়ে নিজেকে চাপ দেওয়ার পরিবর্তে শরীরের কথা শোনা গুরুত্বপূর্ণ ৷ এর জন্য নির্দিষ্ট সময় পর পর বিরতি নেওয়া অপরিহার্য ।
নিয়মিত বিরতিতে জল পান করে শরীরকে সতেজ রাখুন ।
ট্রেকিং জুতো হালকা ওজনের করে তৈরি করা হয়, তাই ট্রেকের জন্য ভারী জুতো পরা এড়িয়ে চলুন ।
খেয়াল রাখবেন আপনার ব্যাকপ্যাকটি যেন এত ভারী না হয় যে বহন করতে কষ্ট হয়, আবার এত হালকাও না হয় যে আপনাকে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ফেলে আসতে হয় ।
বের হওয়ার আগে আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেখে নিন এবং সেই অনুযায়ী জিনিসপত্র গুছিয়ে নিন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)