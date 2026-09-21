46-এ পা দিলেন করিনা, পুজোর আগে উজ্জ্বল ত্বক পেতে চাইলে রুটিনে অভিনেত্রীর এই পরামর্শগুলি রাখুন
বলিউডের চিরসবুজ সুন্দরী ও 'ড্রামা কুইন' করিনা কাপুর খানের আজ 46তম জন্মদিন । এই বয়সেও তাঁর ত্বক উজ্জ্বল ও সতেজ কিছু রূপচর্চার পরামর্শগুলি জানুন ।
Published : September 21, 2026 at 4:35 PM IST
বলিউডে এমন কিছু তারকা আছেন, ক্যামেরা চালু হওয়ার মুহূর্তেই যাঁদের রূপসজ্জার চেয়েও বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাঁদের সহজাত লাবণ্য ও আত্মবিশ্বাস । করিনা কাপুর খান এমনই একজন তারকা । রুপালি পর্দায় প্রদর্শিত চোখ ধাঁধানো গ্ল্যামার হোক কিংবা নামমাত্র সাজসজ্জায় অনায়াস স্টাইল করিনার রূপসজ্জা বা 'লুক' প্রায়শই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে । তিনি প্রায়শই 'নো-মেকআপ' লুক বেছে নেন এবং নিজের স্বাভাবিক ত্বককে তুলে ধরতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন ।
উজ্জ্বল ত্বকের জন্য করিনা অসংখ্য প্রসাধনী বা বিউটি প্রোডাক্টের ওপর নির্ভর করেন না, বরং তিনি প্রায়শই ত্বক ও চুলের যত্ন, শরীরে জলের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং মেকআপ সংক্রান্ত তাঁর অভ্যাসের কথা শেয়ার করেছেন । তাঁর সৌন্দর্যের মূল দর্শনটি মূলত একটি সাধারণ রুটিন এবং নিজের স্বাভাবিক রূপের মধ্যেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে । তাই আপনি যদি এমন একটি লুক বা সাজসজ্জা চান যা কৃত্রিম বা অতিরিক্ত প্রচেষ্টার ছাপের বদলে এক ধরণের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত উজ্জ্বলতা ফুটিয়ে তোলে, তবে নিঃসন্দেহে করিনার সৌন্দর্যের এই মন্ত্রগুলি থেকে কিছু পরামর্শ গ্রহণ করতে পারেন ।
মুখে অনেক কিছু ব্যবহারের প্রয়োজন নেই:
করিনা জানিয়েছেন তিনি খুব বেশি প্রসাধনী বা পণ্য ব্যবহারে বিশ্বাসী নন । তাঁর ত্বকের যত্নের সাধারণ রুটিনে মূলত নাইট ক্রিম এবং সপ্তাহে একবার হাইড্রেটিং মাস্ক ব্যবহারের মতো প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিই অন্তর্ভুক্ত থাকে । অর্থাৎ, রূপচর্চার রুটিনকে 20-ধাপের কোনও জটিল প্রক্রিয়ায় পরিণত করার প্রয়োজন নেই ৷ বরং নিজের ত্বকের ধরণ অনুযায়ী কয়েকটি জরুরি পণ্য বেছে নেওয়াই অনেক বেশি বাস্তবসম্মত ।
জলকে আপনার পরম বন্ধু করে তুলুন:
ত্বক ও খাদ্যাভ্যাস নিয়ে আলোচনার সময় করিনা জলের গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন এবং উল্লেখ করেছেন, প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল পান করা তাঁর রুটিনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ । যদিও এই পরামর্শটি শুনতে হয়তো খুব একটা আকর্ষণীয় মনে হয় না, তবে বাস্তব জীবনে এটি মেনে চলা সবচেয়ে সহজ । দামি প্রসাধনী বা রূপচর্চার পণ্যের পিছনে অর্থ ব্যয় করার চেয়ে প্রতিদিন পর্যাপ্ত জল পানের অভ্যাসের ওপর মনোযোগ দেওয়া অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ ।
ত্বকের যত্ন অপরিহার্য: করিনা তাঁর ত্বকের যত্নের রুটিন বা নিয়মকানুন মেনে চলার বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন । মেকআপ করার আগে তিনি ত্বক ভালোভাবে প্রস্তুত করে নেন এবং ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেন । প্রায়ই তাঁকে সোশাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ফেস মাস্ক ও আই প্যাচ ব্যবহারের ছবি শেয়ার করতে দেখা যায় ।
উজ্জ্বল ত্বকের জন্য ঘরোয়া উপায়: উজ্জ্বল ত্বক ধরে রাখতে করিনাকে প্রায়ই বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতি ও ঘরোয়া টোটকা মেনে চলতে দেখা যায় । তিনি তাঁর রূপচর্চার রুটিনে বেসন প্যাক, কফি স্ক্রাব এবং ফলের খোসা ব্যবহারের মতো বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করেন ।
চুলকে বিশ্রাম দিন: আগের বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে করিনা জানিয়েছেন, শুটিং না থাকলে তিনি চুল ধোয়ার পর প্রাকৃতিকভাবেই তা শুকাতে দেন ৷ এছাড়া চুলে তেল মালিশ করাটাও তাঁর অভ্যাসের অংশ ।
করিনার উজ্জ্বল ত্বক মূলত তাঁর স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনেরই ফল । 46 বছর বয়সেও তিনি অত্যন্ত সাবলীলতা ও আইকনিক স্টাইলের সঙ্গে নিজের স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে তুলে ধরেন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)