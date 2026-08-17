শুধুমাত্র ভালোবাসাই যথেষ্ট নয়, সম্পর্কে জড়ানোর আগে Gen Z নীরবে এই বিষয় যাচাই করে নেয়

শুধুমাত্র ভালোবাসাই যথেষ্ট নয়, সম্পর্কে জড়ানোর আগে Gen Z নীরবে এই বিষয় যাচাই করে নেয়
আজকের তরুণ-তরুণীরা কেবল বাহ্যিক রূপের উপর ভিত্তি করে কোনও সিদ্ধান্ত নেয় না ।
Published : August 17, 2026 at 12:13 PM IST
বর্তমান দ্রুতগতির পৃথিবীতে সম্পর্ক গড়ে ওঠার মতোই দ্রুত তা ভেঙেও যায় । এই কারণেই আজকের তরুণ প্রজন্ম যাঁরা ‘জেন জি’ (Gen Z) নামে পরিচিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছুটা বেশি বিচার-বিবেচনা বা সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করছে । এখন আর কেবল ‘প্রথম দেখাতেই প্রেম’ বা প্রাথমিক আকর্ষণের ওপর ভিত্তি করেই কোনও সম্পর্কে জড়ানোর বিষয়টি সীমাবদ্ধ নেই ।
একটি গভীর বা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কে জড়ানোর ক্ষেত্রে 'জেন জি' মূলত পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেয় । আপনি যদি নতুন কোনও সম্পর্ক শুরু করতে চান, তবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন সেই পাঁচটি বিষয় কী কী ? যা তারা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করে ৷
আবেগীয় নিরাপত্তা: সঙ্গী যতই চমৎকার হোন না কেন, যদি তাঁর সঙ্গে খোলামেলাভাবে কথা বলা না যায়, তবে সম্পর্কটি এগিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে । আজকাল তরুণ-তরুণীরা ভেবে দেখেন, কোনও ভয় বা দ্বিধা ছাড়াই তাঁরা নিজেদের সুখ-দুঃখ বা ভুলত্রুটির কথা সঙ্গীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারছেন কি না । সম্পর্কের ভিত্তি তখনই মজবুত হয়, যখন একজন মানুষ নিশ্চিত থাকেন যে তাঁকে বোঝা হবে এবং তুচ্ছ কোনও বিষয় নিয়ে তাঁর কথার জবাবে কোনও বিদ্রূপ বা কটাক্ষ করা হবে না ।
সংকট বা মানসিক চাপের মুহূর্তে আচরণ: সুসময়ে সবাই হাসিখুশি ও আন্তরিক আচরণ করতে পারে ৷ কিন্তু পরিস্থিতি যখন পরিকল্পনামাফিক চলে না, তখনই মানুষের আসল স্বভাব প্রকাশ পায় । বর্তমান প্রজন্মের তরুণ-তরুণীরা খেয়াল করেন, এমন পরিস্থিতিতে কেউ মেজাজ হারিয়ে ফেলছেন কি না, নাকি শান্ত থেকে পরিপক্বতার সঙ্গে বিষয়টি সামলাচ্ছেন । কঠিন মুহূর্তে একজন মানুষের আচরণই বলে দেয়, দীর্ঘমেয়াদি তিনি কেমন সঙ্গী হবেন ।
জীবনধারা ও মানসিকতার সামঞ্জস্য: দু'জন মানুষ একে অপরকে পছন্দ করতেই পারেন; কিন্তু তাদের দৈনন্দিন রুটিন, কাজের ধরন, আর্থিক বিষয়ে বোঝাপড়া এবং অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে যদি বিশাল পার্থক্য থাকে, তবে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে । তাই সম্পর্কে জড়ানোর আগে অনেকেই দেখে নেওয়া জরুরি তাদের জীবনধারা একে অপরের সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ।
একে অপরের ব্যক্তিগত সীমানার প্রতি শ্রদ্ধা: প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটি জগৎ থাকে বন্ধু-বান্ধব, কাজ এবং নিজের জন্য কিছুটা একান্ত সময়ের প্রয়োজন । কেউ যখন কাজে ব্যস্ত থাকেন বা একা সময় কাটাতে চান, তখন সঙ্গী বিষয়টি কতটা সহজে মেনে নিচ্ছেন সেদিকেও নজর দেওয়া হয় । একটি সুস্থ সম্পর্কের ক্ষেত্রে একে অপরকে কিছুটা স্বাধীনতা দেওয়া এবং ব্যক্তিগত সীমানার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া অত্যন্ত জরুরি ।
তারা কি আপনার জীবনে প্রশান্তি বয়ে আনে ?
এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । বর্তমান পৃথিবীতে সবাই জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা খোঁজেন । কারও সঙ্গে থাকলে যদি প্রতিনিয়ত বিভ্রান্তি, ভয় বা মানসিক চাপের সৃষ্টি হয়, তবে মানুষ এমন সম্পর্ক থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় মনে করেন । সঠিক সঙ্গী তিনিই, যার সান্নিধ্যে সারাদিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যায় এবং মন হালকা ও প্রশান্তিতে ভরে ওঠে ।
সব মিলিয়ে আজকের তরুণ প্রজন্ম কেবল বাহ্যিক রূপ বা কথার ওপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেয় না । তারা এমন একজন জীবনসঙ্গী খোঁজেন যিনি সহানুভূতিশীল ও শ্রদ্ধাশীল হবেন এবং জীবনে অপ্রয়োজনীয় মানসিক চাপ নয়, বরং শান্তি ও বিশ্বাস নিয়ে আসবেন ।