শীতকালে এই ভিটামিনের অভাবের কারণে কি ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় ? কীভাবে নেবেন যত্ন জানুন বিস্তারিত

শীতকালে ঠান্ডা বাতাস ত্বককে অত্যন্ত শুষ্ক এবং প্রাণহীন করে তুলতে পারে । কিছু ভিটামিনের অভাবে এই সমস্যা আরও বেড়ে যায় ৷

Healthy skin
শীতকালে এই ভিটামিনের অভাবে ত্বক শুষ্ক হয় (Getty Image)
Published : November 21, 2025 at 10:27 AM IST

শীতকালে ত্বক অত্যন্ত শুষ্ক হয়ে যেতে পারে । শুষ্ক ত্বকও চুলকানি বাড়িয়ে দিতে পারে । ভিটামিনের ঘাটতি চুলকানির একটি কারণ । বিশেষজ্ঞরা জানান, কমপক্ষে চারটি ভিটামিনের ঘাটতি চুলকানি এবং শুষ্ক ত্বকের কারণ হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, শরীরে কোন ভিটামিনের ঘাটতি চুলকানি এবং শুষ্ক ত্বকের কারণ হতে পারে ।

শীতকালে ভিটামিনের ঘাটতির কারণে চুলকানি, ত্বক ফেটে যাওয়া এবং সংক্রমণের মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে । ত্বকের উপরের স্তর বা এপিডার্মিস সঠিকভাবে কাজ করার জন্য প্রচুর আর্দ্রতা প্রয়োজন । চর্বি, প্রোটিন এবং জল ত্বককে নরম এবং হাইড্রেটেড রাখতে সাহায্য করে ৷

ভিটামিন ও বিভিন্ন ধরনের খনিজ শরীরে রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়ায় তা আমাদের সকলেরই জানা । যে কোনও ধরনের ভিটামিন ও মিনারেলের অভাবেই শরীরে বাসা বাঁধতে শুরু করে নানা রোগ । সাধারণত খাওয়াদাওয়ার অনিয়মের জন্যই শরীরে এদের অভাব দেখা দেয় । কিন্তু রোগীর শরীরে ভিটামিন ও মিনারেলের অভাবে অভাব হয়েছে কি না, তা সহজে সব সময়ে ধরা পড়ে না । কিন্তু চিকিৎসকরা বলছেন মানুষের শরীরে ভিটামিনের অভাব থাকলে মুখ দেখেও তা বলে দেওয়া যায় । মুখে প্রাথমিক ভাবে কিছু লক্ষণ দেখে নিজেও অনেকটা আন্দাজ করা যায় ।

ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থের ঘাটতি ত্বককে নানাভাবে প্রভাবিত করে ৷ এছাড়াও ত্বক শুষ্ক ও খসখসে হয়ে যেতে পারে । অতএব আপনার ত্বক, চুল এবং মাথার ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য প্রতিদিন সঠিক পরিমাণে ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ ৷ তা খাবার বা পরিপূরকের মাধ্যমে হলেও কোনও সমস্যা নেই বলেই জানান বিশেষজ্ঞরা । কারণ শরীরে ভিটামিনের ঘাটতি শুধুমাত্র ত্বকেই নয় শরীরের জন্যও ক্ষতিকর ৷

ভিটামিন এ ত্বকের কোষ মেরামত এবং নতুন কোষ তৈরির জন্য অপরিহার্য । এর অভাবের ফলে মৃত ত্বকের কোষ জমা হতে পারে, যা আরও একজিমা এবং প্রদাহের মতো সমস্যা তৈরি করতে পারে । অতএব প্রচুর পরিমাণে সবুজ, হলুদ এবং কমলা রঙের শাকসবজি খান ৷ যেমন- গাজর, পালং শাক, মিষ্টি আলু, কুমড়া, আম, পেঁপে, খাসির মাংস, মুরগি, মাছ, ডিম, গম এবং সয়াবিন ।

ভিটামিন ডি যা বেশিটাই রোদ থেকেই পাওয়া যায় ৷ এটি হাড় এবং দাঁতের স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য । ভিটামিন ডি ত্বকের এপিডার্মিসের মধ্যে পাওয়া যায় এবং শুষ্ক ত্বক ভিটামিন ডি-এর অভাবের অন্যতম প্রধান লক্ষণ । ভিটামিন ডি ত্বকের প্রতিরক্ষামূলক স্তর গঠনের জন্যও দায়ী, যা ত্বকের প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করতে এবং ব্রণ, বলিরেখা এবং দাঁত পাতলা হওয়া প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে ।

আপনি হয়তো জানেন ভিটামিন সি-এর কথা ৷ যা ত্বকের সুরক্ষা করে, কিন্তু এটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবেও কাজ করে এবং কোলাজেন উৎপাদনের জন্য অপরিহার্য । এই ভিটামিনের অভাব জল ধরে রাখার কারণ হতে পারে, যার ফলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায় । ত্বকের সর্বাধিক সুরক্ষার জন্য, বেলপেপার, ক্যান্টালুপ, স্ট্রবেরি এবং ব্রকলির মতো সবজি থেকে ভিটামিন সি পাওয়া যায় ।

https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/article/view/EP.2014.0015/32250

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3475231/

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

