দিল্লির এই ঐতিহাসিক ভবন খুবই সুন্দর, ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থানের অন্তর্ভুক্ত

দিল্লিতে ভ্রমণের জন্য অসংখ্য স্থান থাকলেও, ইউনেস্কোর এই তিনটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান তাদের ইতিহাস এবং অনন্য স্থাপত্যের জন্য বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত ।

UNESCO WORLD HERITAGE News
দিল্লির এই ঐতিহাসিক ভবন (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 5, 2025 at 10:25 AM IST

2 Min Read
শীতকাল যত এগিয়ে আসছে, দিল্লির সৌন্দর্য ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে । এটি ইতিহাসের অমূল্য সম্পদ ধারণ করে আছে । ইতিহাস প্রতিটি কোণে লুকিয়ে আছে এবং প্রতিটি পাথর একটি গল্প বলে । অতএব দিল্লি ভ্রমণের জন্য একটি চমৎকার জায়গা ।

যদি আপনি দিল্লিতে ভ্রমণের জন্য স্থান খুঁজছেন, তাহলে আপনার এমন কিছু ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন যা কেবল অনন্য স্থাপত্যের নিদর্শনই প্রদান করে না বরং ভারতের গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষ্যও দেয় । এই ভবনগুলি ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসাবেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন এই ভবনগুলি সম্পর্কে ৷

লাল কেল্লা: লাল বেলেপাথরের তৈরি এই বিশাল দুর্গটি কেবল একটি ভবন নয় বরং ভারতীয় শক্তির প্রতীক । মুঘল সম্রাট শাহজাহান 1639 সালে এটিকে চালু করেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের নতুন রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন । লাল কেল্লা মুঘল স্থাপত্যের একটি দুর্দান্ত উদাহরণ ৷ যা পারস্য, ইউরোপীয় এবং ভারতীয় শৈলীর এক আকর্ষণীয় মিশ্রণ প্রদর্শন করে । দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, মতি মসজিদ এবং রঙমহলের মতো ভবনগুলি এটিকে শোভিত করে । দুর্গটি ভারতের স্বাধীনতারও প্রতীক; প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবসে, প্রধানমন্ত্রী এখান থেকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন ।

কুতুব মিনার: দক্ষিণ দিল্লিতে অবস্থিত, কুতুব মিনার কমপ্লেক্সটি ভারতের ইসলামী স্থাপত্যের প্রাথমিক পর্যায়ের একটি চমৎকার উদাহরণ । 73 মিটার উঁচু, এটি বিশ্বের সবচেয়ে উঁচু ইটের মিনার । 1193 সালে দিল্লির প্রথম মুসলিম শাসক কুতুব-উদ-দিন আইবেক এর নির্মাণ কাজ শুরু করেছিলেন । কমপ্লেক্সের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল লৌহস্তম্ভ, যা 1600 বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়নি ৷ যা প্রাচীন ভারতীয় ধাতুবিদ্যার এক বিস্ময় । কুতুব কমপ্লেক্সে কুওয়াত-উল-ইসলাম মসজিদ এবং আলাই দরওয়াজার মতো স্মৃতিস্তম্ভও রয়েছে ।

হুমায়ুনের সমাধি: হুমায়ুনের সমাধিকে মুঘল স্থাপত্যের এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় । 1565 সালে মুঘল সম্রাট হুমায়ুনের স্ত্রী হামিদা বানু বেগম কর্তৃক নির্মিত, এটি ছিল ভারতের প্রথম উদ্যান-সমাধি, যা একটি নতুন স্থাপত্য শৈলীর পথপ্রদর্শক । এর নকশায় পারস্যের চারবাগ শৈলী ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে উদ্যানটি চারটি ভাগে বিভক্ত, সমাধিটি কেন্দ্রে অবস্থিত । সাদা মার্বেল এবং লাল বেলেপাথর দিয়ে নির্মিত ৷ এই ভবনটি পরবর্তীতে তাজমহলের অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে । হুমায়ুনের সমাধি ছাড়াও, এই কমপ্লেক্সে আরও বেশ কয়েকটি মুঘল পরিবারের সমাধি রয়েছে, যার ফলে এটি 'মুঘল রাজবংশের আস্তানা' নামে পরিচিত ।

TAGGED:

ঐতিহাসিক ভবন
UNESCO WORLD HERITAGE DELHI
TRAVEL DESTINATION
UNESCO WORLD HERITAGE

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

