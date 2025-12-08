স্মৃতি মন্ধানা ও পলাশ মুচ্ছলের সম্পর্কে ইতি ! পার্টনারের কোন ভুলগুলি সঙ্গী পছন্দ করেন না ? রইল টিপস
স্মৃতি মন্ধানা ও পলাশে মুচ্ছলের বিয়ে ভেঙে গিয়েছে ৷ আসল কারণ জানা যায়নি ৷ তবে কোনও সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেয়েরা কিছু জিনিস পছন্দ করেন না ৷
Published : December 8, 2025 at 3:40 PM IST|
Updated : December 8, 2025 at 4:13 PM IST
ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মন্ধানা পলাশ মুচ্ছলের সঙ্গে তাঁর পাঁচ বছরের সম্পর্কের ইতি টানলেন । স্মৃতি ও পলাশের বিয়ে হওয়ার কথা ছিল 23 নভেম্বর । কিন্তু বিয়ের আগেই সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল । যদিও পলাশের মা নিজেই সংবাদমাধ্যমে ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা শীঘ্রই বিয়ে করবেন, তবে স্মৃতি মন্ধানা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন যে বিয়ে হচ্ছে না ।
পলাশের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিষয়ে স্মৃতি মন্ধানা খোলাখুলি কোনও মন্তব্য করেননি, তবে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে বিয়ে হবে না । পাঁচ বছরের সম্পর্কের ইতি ঘটে বিবাহস্থলেই । এমন ট্র্যাজেডি যেকোনও মহিলার জন্যই ধাক্কার চেয়ে কম নয় ।
কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়: স্মৃতি মন্ধানা এবং পলাশ মুচ্ছলের বিয়ে ভেঙে যাওয়ার পিছনে কোন কারণগুলি ছিল ? পলাশের কোনও মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ার সোশাল মিডিয়ার ফাঁস হওয়া বার্তাগুলি কি ছিল, নাকি বিয়ের শোভাযাত্রার দিন তাঁর বাবার স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছিল ? স্মৃতি মন্ধানা এখনও এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেননি । তবে, স্মৃতি মন্ধানার মতো যে কোনও মহিলার ক্ষেত্রে এটি মেনে নেওয়া কঠিন হতে পারে ৷
সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেয়েরা যে জিনিসগুলি সহ্য করে না:
একজন সঙ্গীর মিথ্যাচার: প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, দু'জন মানুষ আবেগগতভাবে সংযুক্ত থাকে, এমনকি ছোট ছোট জিনিসও সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে পারে । যখন মহিলারা অন্যদের কাছ থেকে তাদের সঙ্গীর সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন আবার বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে । যদি এটি দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে, তবে তাঁরা সম্পর্কটি ছেড়ে দেওয়াই ভালো বলে মনে করেন ।
মেয়েদের সঙ্গে অতিরিক্ত বন্ধুত্বপূর্ণ স্বভাব: যে কোনও মেয়ের পক্ষে তাঁর সঙ্গীর অন্য মহিলাদের সঙ্গে অতিরিক্ত বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ সহ্য করা কঠিন । একবার সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লে, একে অপরকে নিরাপদ বোধ করা নিজেদেরই দায়িত্ব । যদিও পুরুষরা প্রায়শই "তুমি অতিরিক্ত চিন্তা করছো" বলে তা উড়িয়ে দেন ৷ পরে সম্পর্কে চিট ধরলে মহিলারা ভেঙে পড়েন ।
অন্য মেয়েদের সাথে ফ্লার্ট করা: ছেলেরা প্রায়শই অন্য মহিলাদের দেখানোর চেষ্টা করে যে তাঁরা তাঁদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একা, তাঁদের আবেগকে মূল্য দেওয়া হচ্ছে না, যাতে তাঁরা সহানুভূতি অর্জন করতে পারেন ।
বাবাকে অপমান করা: মেয়েরা তাদের সম্পর্কের সবকিছু একটা নির্দিষ্ট মাত্রা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে, কিন্তু যখন তাদের বাবার কথা আসে তখন দ্বিতীয় সুযোগের কোনও সুযোগ থাকে না । সম্পর্কের ক্ষেত্রে মেয়েদের এই বিষয়গুলি মেনে নেওয়া সম্ভব হয় না ৷ যদিও স্মৃতি মন্ধানা পলাশ মুচ্ছলের ক্ষেত্রে কী সমস্যা সেই বিষয়ে কোনওরকম কারণ জানাননি ৷
https://www.jstor.org/stable/2786866?origin=crossref
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6329602/#R25