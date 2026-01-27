এইরকম ত্বকের জন্য ক্রিম ব্যবহার করা একদমই উচিত নয়

এইরকম ত্বকের জন্য ক্রিম ব্যবহার করা একদমই উচিত নয়
ত্বকের যত্নের জন্য ক্রিম দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করা হয়ে আসছে, তবে এটি সবার জন্য উপকারী নয় ।
ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি এবং নরম করার জন্য ভারতীয় বাড়িতে শতাব্দী ধরে ক্রিম ব্যবহার করা হয়ে আসছে । ক্রিমের ল্যাকটিক অ্যাসিড এবং ফ্যাট প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসাবে কাজ করে । তবে, যেমন প্রতিটি ওষুধ প্রতিটি রোগের জন্য নয়, তেমনি ক্রিম প্রতিটি ত্বকের ধরণের জন্য উপকারী নয় ।
নির্দিষ্ট ত্বকের ধরণ মানুষদের জন্য, মুখে ক্রিম লাগানো ক্ষতিকারক হতে পারে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, কোন কোন লোকের মুখে ক্রিম ব্যবহার করা এড়ানো উচিত ।
তৈলাক্ত ত্বকের মানুষ: যাঁদের ত্বক ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত তেল উৎপাদন করে, তাঁদের জন্য ক্রিম একটি বড় সমস্যা হতে পারে । ক্রিমে প্রচুর পরিমাণে চর্বি থাকে । তৈলাক্ত ত্বকের মানুষ যখন এটি মুখে লাগায়, তখন এটি ত্বকের উপর একটি ভারী এবং আঠালো স্তর তৈরি করে । এরফলে ত্বক অতিরিক্ত তৈলাক্ত দেখাতে পারে এবং তার প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা হারাতে পারে ।
ব্রণ সমস্যার ব্যক্তিরা: যদি আপনার ঘন ঘন ব্রণ বা ব্রণ হয়, তাহলে ক্রিমটি সত্যিই ঝুঁকি হতে পারে । ক্রিমটি কমেডোজেনিক, অর্থাৎ এটি ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করে দেয় । বন্ধ ছিদ্র ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধির কারণ হতে পারে, যা ব্রণকে আরও খারাপ করতে পারে । যাঁদের সিস্টিক ব্রণ আছে তাঁদের বিশেষ করে এটি সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে চলা উচিত ।
ব্ল্যাকহেডস এবং হোয়াইটহেডসের সমস্যা: ক্রিমের ভারীতা ত্বকের ভেতরে আটকে থাকা ধুলো এবং ময়লা বের হতে বাধা দেয়। ক্রিমের তৈলাক্ততা যখন ছিদ্রগুলিতে আটকে যায়, তখন এটি জারিত হয় এবং ব্ল্যাকহেডস এবং হোয়াইটহেডস তৈরি করে । যদি আপনার ত্বক সহজেই আটকে যায়, তাহলে ক্রিম ব্যবহারে ত্বক রুক্ষ হতে পারে ।
সংবেদনশীল ত্বক: যদিও ক্রিম প্রাকৃতিক, দুগ্ধজাত দ্রব্যে উপস্থিত কিছু প্রোটিন এবং ল্যাকটিক অ্যাসিড সংবেদনশীল ত্বকের সাথে প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে । কখনও কখনও, ক্রিম লাগানোর ফলে মুখে চুলকানি, ফুসকুড়ি বা হালকা জ্বালাপোড়া হতে পারে । যদি আপনার দুগ্ধজাত দ্রব্যের প্রতি অ্যালার্জি থাকে, তাহলে মুখে ক্রিম লাগানোর আগে একটি প্যাচ পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ ।
ক্রিম লাগানোর সঠিক উপায়: আপনার ত্বক অত্যন্ত শুষ্ক হলেই ক্রিম ব্যবহার করা উপকারী । তবে এটি লাগানোর কিছু নিয়ম আছে:
বহু সময় ধরে মুখে ক্রিম রেখে দেবেন না । 10-15 মিনিট পর হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন ।
শুধু ক্রিম লাগানোর পরিবর্তে, এর তৈলাক্ততা ভারসাম্যপূর্ণ করার জন্য এতে কিছু বেসন মিশিয়ে নিন ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)