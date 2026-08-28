দামি শ্যাম্পু আর স্পা ট্রিটমেন্টের কথা ভুলেই যাবেন ! চুল প্রাকৃতিকভাবে ঘন করতে খাদ্যতালিকায় রাখুন এই খাবার

দামি শ্যাম্পু আর স্পা ট্রিটমেন্টের কথা ভুলেই যাবেন ! চুল প্রাকৃতিকভাবে ঘন করতে খাদ্যতালিকায় রাখুন এই খাবার
দামি শ্যাম্পু ও স্পা ট্রিটমেন্টের পরিবর্তে খাদ্যাভ্যাসে পরিবর্তন এনে চুলকে প্রাকৃতিকভাবে ঘন ও মজবুত করে তুলুন ।
Published : August 28, 2026 at 11:03 AM IST
আপনিও কি চুলের সৌন্দর্য বাড়াতে দামি শ্যাম্পু, সিরাম এবং হেয়ার স্পা-এর পিছনে অর্থ ব্যয় করেন, অথচ কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পান না? আসলে, চুলের প্রকৃত পরিবর্তন তখনই ঘটে যখন চুল ভিতর থেকে সঠিক পুষ্টি পায় ।
শুধুমাত্র বাইরের যত্নে চুলের ঘনত্ব বাড়ানো সম্ভব নয় । সুষম ও পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস চুলের গোড়াকে মজবুত করে, যার ফলে চুল প্রাকৃতিকভাবেই ঘন ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আসুন এমন কিছু প্রাকৃতিক উপাদানের কথা জেনে নেওয়া যাক, যা চুলের ঘনত্ব ও শক্তি বৃদ্ধিতে দারুণ কাজ করে ।
মিষ্টি আলু: মিষ্টি আলু বিটা-ক্যারোটিনের একটি সমৃদ্ধ উৎস । শরীরে প্রবেশের পর এটি ভিটামিন 'এ'-তে রূপান্তরিত হয়, যা মাথার ত্বকে প্রাকৃতিক তেল তৈরিতে সহায়তা করে । নিয়মিত এটি খেলে চুল শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে পড়া রোধ করা যায় ৷ পাশাপাশি এটি চুলের গোড়া মজবুত করে এবং চুলের ঘনত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে ।
চিয়া সিড: ওমেগা-3 ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে ভরপুর চিয়া সিড মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন উন্নত করতে সাহায্য করে । এটি চুলের বৃদ্ধিতে দারুণ সহায়তা করে ।
কীভাবে খাবেন ? এক চামচ ভেজানো চিয়া সিড জল বা আপনার পছন্দের স্মুদির সাথে মিশিয়ে প্রতিদিন পান করুন ।
ডিম: প্রোটিন হল চুলের গঠনের প্রধান উপাদান; ডিমে রয়েছে উচ্চমানের প্রোটিন ও বায়োটিন । বায়োটিন চুলে কেরাটিন উৎপাদনে সহায়তা করে । নিয়মিত ডিম খেলে চুল ঘন ও মজবুত হয় এবং চুল ভেঙে যাওয়ার প্রবণতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে ।
মিষ্টি কুমড়োর বীজ: ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন এবং জিঙ্কে সমৃদ্ধ মিষ্টি কুমড়োর বীজ মাথার ত্বকের সুস্বাস্থ্য বজায় রাখার জন্য চমৎকার । এতে থাকা জিঙ্ক চুলের বৃদ্ধির চক্রকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখতে সাহায্য করে ।
কীভাবে খাবেন ? প্রতিদিন এক মুঠো মিষ্টি কুমড়ার বীজ খান ৷ এটি চুলের গোড়া গভীরভাবে পুষ্ট করে এবং চুলের ঘনত্ব বাড়ায় ।
টক দই: আপনি কি জানেন সুস্থ পরিপাকতন্ত্র পুষ্টি উপাদান আরও ভালোভাবে শোষণ করতে পারে ৷ যা সরাসরি চুলের শক্তির ওপর প্রভাব ফেলে ? টক দই প্রোটিন ও প্রোবায়োটিকের একটি চমৎকার উৎস । প্রতিদিন এক বাটি ফ্রেশ টক দই খেলে চুলের বৃদ্ধি ও ঘনত্বের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে ।
কাঠবাদাম: কাঠবাদামে রয়েছে স্বাস্থ্যকর ফ্যাট, বায়োটিন এবং ভিটামিন-ই-এর এক নিখুঁত সংমিশ্রণ । ভিটামিন-ই মাথার ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং চুলের ফলিকল বা গোড়ায় গভীর পুষ্টি জোগায় ।
কীভাবে খাবেন ? মজবুত ও উজ্জ্বল চুলের জন্য প্রতিদিন 4-5টি ভেজানো কাঠবাদাম খান ।
পালং শাক: আয়রনের ঘাটতি চুল পড়ার একটি অন্যতম প্রধান কারণ । ভিটামিন-সি, ফোলেট এবং আয়রনে সমৃদ্ধ পালং শাক এই ঘাটতি পূরণে সহায়তা করে । নিয়মিত এটি খেলে মাথার ত্বকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন পৌঁছয় ৷ যা কেবল চুলের গোড়াই মজবুত করে না, বরং চুলকে ঘন করে তুলতেও সাহায্য করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)