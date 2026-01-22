শুধুমাত্র পড়াশোনা নয়, কাজেও আসবে সাফল্য সরস্বতী পুজোয় করুন এই কাজ ! জ্যোতিষীর টিপস

শুধুমাত্র পড়াশোনা নয়, কাজেও আসবে সাফল্য সরস্বতী পুজোয় করুন এই কাজ ! জ্যোতিষীর টিপস
23 জানুয়ারি 2026 সরস্বতী পুজো । সাধারণত মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বাগ্দেবীর বন্দনা করা হয় । মা সরস্বতী বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সঙ্গীতের দেবী । যে কোনও সৃজনশীল কাজ তাঁর কৃপায় নিপুণতার সঙ্গে করা যায় বলে বিশ্বাস করা হয় । তবে এই দিনটি যে কেবল যাঁরা বিদ্যা বা সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের জন্যই শ্রেষ্ঠ তা নয় । যাঁরা কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করতে চান, সরস্বতী পুজোর দিনটি তাঁদের জন্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এমনটাই জানাচ্ছেন জ্যোতিষীরা । বিশেষ কিছু জিনিস রয়েছে সেগুলি যদি সরস্বতী পুজোর দিন বাড়িতে নিয়ে আসা যায় তা হলে কর্মক্ষেত্রে খুব ভালো সফলতা প্রাপ্তি ঘটে বলে বিশ্বাস করা হয় ।
কিছু বিশেষ টোটকা রয়েছে যেগুলি সরস্বতী পুজোর দিন সরস্বতী দেবীর সামনে করলে লেখাপড়ায় বিশেষ ফল পাওয়া যায় । যাদের একেবারেই পড়াশোনায় মন নেই বা একদম লেখাপড়া করতে চায় না তাদের জন্য কিছু বিশেষ টোটকা করা ভালো । প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী এই টোটকার মাধ্যমে লেখাপড়ায় উন্নতি করতে পারবে । তবে এই কথাও ঠিক যে বিদ্যায় উন্নতি করার জন্য মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করা অত্যন্ত জরুরি ।
শাস্ত্রমতে, দেবী সরস্বতী মানবজাতিকে ভাষা, জ্ঞান, সঙ্গীত ও বুদ্ধি দান করেছিলেন । তাই তাঁকে বলা হয় বাগদেবী । তাঁর আশীর্বাদে মানুষের জীবনে আসে শিক্ষা, সৃজনশীলতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ।
এছাড়াও বসন্ত পঞ্চমী কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী এটি এক বিশেষ দিন, যখন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব ইতিবাচক দিকে প্রবাহিত হয় ।
জ্যোতিষী রাহুল দে বাগদেবীর আরাধনার কিছু নিয়ম বলেছেন যা করলে আপনিও সারাবছর আর্শীবাদ পাবেন ৷ জীবনে সাফল্য আসবে ৷ জানুন কী কী করবেন ?
বসন্ত পঞ্চমিতে মা সরস্বতীকে কোনও হলুদ রঙের মিষ্টি নিবেদন করুন
এইদিনে হলুদ রঙের পোশাক পরা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়
এইদিন কালো ও নীল রঙ এড়িয়ে যাওয়া ভালো
পুজোর দিন দেবী সরস্বতীর চরণে যেকোনও হলুদ রঙের ফুল চরণে অর্পণ করুন
এইদিনে নিরামিষ খাওয়া ভালো ও নিজের সার্মথ্যমতো দরিদ্র মানুষকে দান করা ভালো
এছাড়াও পুজোর সময় প্রদীপ যাতে নিভে না যায় সেদিকে নজর রাখতে হবে
দেবী সরস্বতীর একটি মূর্তি এই দিন বাড়িতে আনতে পারেন । যাঁদের বাড়িতে বিদ্যার দেবীর পুজো করা হয় না, তাঁরাও দেবীর একটি মূর্তি সেই দিন বাড়িতে নিয়ে আসুন । সেটিকে হলুদ ফুল দিয়ে পুজো করুন ও নৈবেদ্য দিন । এরফলে কর্মক্ষেত্রে সফলতা প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হতে সাহায্য় করবে ।
