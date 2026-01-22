ETV Bharat / lifestyle

শুধুমাত্র পড়াশোনা নয়, কাজেও আসবে সাফল্য সরস্বতী পুজোয় করুন এই কাজ ! জ্যোতিষীর টিপস

বসন্ত পঞ্চমীতে সফলতা আসার সরস্বতী পুজোর বিশেষ টোটকা জানুন । যা করলে কর্মজীবন থেকে পড়াশোনাতে আসবে সাফল্য ৷

Saraswati puja Astrologer share Tips
সরস্বতী পুজোতে করুন এই কাজ (File Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 22, 2026 at 11:12 AM IST

23 জানুয়ারি 2026 সরস্বতী পুজো । সাধারণত মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে বাগ্‌দেবীর বন্দনা করা হয় । মা সরস্বতী বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সঙ্গীতের দেবী । যে কোনও সৃজনশীল কাজ তাঁর কৃপায় নিপুণতার সঙ্গে করা যায় বলে বিশ্বাস করা হয় । তবে এই দিনটি যে কেবল যাঁরা বিদ্যা বা সঙ্গীতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের জন্যই শ্রেষ্ঠ তা নয় । যাঁরা কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করতে চান, সরস্বতী পুজোর দিনটি তাঁদের জন্যও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এমনটাই জানাচ্ছেন জ্যোতিষীরা । বিশেষ কিছু জিনিস রয়েছে সেগুলি যদি সরস্বতী পুজোর দিন বাড়িতে নিয়ে আসা যায় তা হলে কর্মক্ষেত্রে খুব ভালো সফলতা প্রাপ্তি ঘটে বলে বিশ্বাস করা হয় ।

কিছু বিশেষ টোটকা রয়েছে যেগুলি সরস্বতী পুজোর দিন সরস্বতী দেবীর সামনে করলে লেখাপড়ায় বিশেষ ফল পাওয়া যায় । যাদের একেবারেই পড়াশোনায় মন নেই বা একদম লেখাপড়া করতে চায় না তাদের জন্য কিছু বিশেষ টোটকা করা ভালো । প্রত্যেক ছাত্রছাত্রী এই টোটকার মাধ্যমে লেখাপড়ায় উন্নতি করতে পারবে । তবে এই কথাও ঠিক যে বিদ্যায় উন্নতি করার জন্য মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করা অত্যন্ত জরুরি ।

শাস্ত্রমতে, দেবী সরস্বতী মানবজাতিকে ভাষা, জ্ঞান, সঙ্গীত ও বুদ্ধি দান করেছিলেন । তাই তাঁকে বলা হয় বাগদেবী । তাঁর আশীর্বাদে মানুষের জীবনে আসে শিক্ষা, সৃজনশীলতা ও সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ।

এছাড়াও বসন্ত পঞ্চমী কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী এটি এক বিশেষ দিন, যখন গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব ইতিবাচক দিকে প্রবাহিত হয় ।

জ্যোতিষী রাহুল দে বাগদেবীর আরাধনার কিছু নিয়ম বলেছেন যা করলে আপনিও সারাবছর আর্শীবাদ পাবেন ৷ জীবনে সাফল্য আসবে ৷ জানুন কী কী করবেন ?

Saraswati Puja Remedies
জ্যোতিষী রাহুল দে (ETV Bharat)

বসন্ত পঞ্চমিতে মা সরস্বতীকে কোনও হলুদ রঙের মিষ্টি নিবেদন করুন
এইদিনে হলুদ রঙের পোশাক পরা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়
এইদিন কালো ও নীল রঙ এড়িয়ে যাওয়া ভালো

পুজোর দিন দেবী সরস্বতীর চরণে যেকোনও হলুদ রঙের ফুল চরণে অর্পণ করুন

এইদিনে নিরামিষ খাওয়া ভালো ও নিজের সার্মথ্যমতো দরিদ্র মানুষকে দান করা ভালো

এছাড়াও পুজোর সময় প্রদীপ যাতে নিভে না যায় সেদিকে নজর রাখতে হবে

দেবী সরস্বতীর একটি মূর্তি এই দিন বাড়িতে আনতে পারেন । যাঁদের বাড়িতে বিদ্যার দেবীর পুজো করা হয় না, তাঁরাও দেবীর একটি মূর্তি সেই দিন বাড়িতে নিয়ে আসুন । সেটিকে হলুদ ফুল দিয়ে পুজো করুন ও নৈবেদ্য দিন । এরফলে কর্মক্ষেত্রে সফলতা প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত হতে সাহায্য় করবে ।

(বিঃ দ্রঃ- ধর্মীয় বিশ্বাস নিজস্ব । এই তথ্য জ্যোতিষীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী নেওয়া হয়েছে ৷ এর জন্য ইটিভি ভারত কোনওভাবে দায়ী নয় ৷ আপনার কোনও জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিন)

SARASWATI PUJA REMEDIES
ASTROLOGER TIPS
জ্যোতিষী টিপস
SARASWATI PUJA 2026

