কালো আই লাইনার আর নয়, বেছে নিন এই ট্রেন্ডি শেডগুলি

কালো আই লাইনার আর নয়, বেছে নিন এই ট্রেন্ডি শেডগুলি
কালো রঙের পাশাপাশি বাদামি, বার্গান্ডি, অফ-হোয়াইট এবং এমারল্ডের মতো রঙগুলিও ব্যবহার করতে পারেন ।
Published : April 30, 2026 at 10:05 AM IST
চোখের সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে আইলাইনার হল মেকআপের সবচেয়ে অপরিহার্য উপাদান । যদিও কালো এবং বাদামি রঙ সাধারণত সর্বাধিক ব্যবহৃত শেড হিসাবে পরিচিত ৷ তবুও ঠিক যেভাবে ঠোঁটের রঙ বা ফাউন্ডেশনের শেড নিজের গায়ের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়াটা অত্যন্ত জরুরি, ঠিক একইভাবে আইলাইনারের সঠিক শেডটি নির্বাচন করাও আপনাকে একটি নিখুঁত রূপ পেতে সহায়তা করবে । আইলাইনারের এই প্রচলিত শেডগুলি সম্পর্কে জানা প্রয়োজন ৷ পাশাপাশি এমন কিছু ভিন্ন রঙের শেডও দেখা প্রয়োজন, যা আপনার নির্দিষ্ট গায়ের রঙের সঙ্গে চমৎকারভাবে মানিয়ে যায় ।
গাড় কালো: আইলাইনারের এই শেডটি চোখের যেকোনো রঙ এবং ত্বকের যেকোনও বর্ণকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলে । গাড় কালো আইলাইনারকে সবচেয়ে নিরপেক্ষ রঙ হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এটিই সর্বাধিক ব্যবহৃত শেড । দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের জন্য, লিকুইড আইলাইনারই হল সর্বোত্তম বিকল্প ।
চকলেট বাদামি: কালো রঙের পরেই বিশ্বজুড়ে এটিই সর্বাধিক ব্যবহৃত শেড । উষ্ণ বর্ণের ত্বকে এটি এক বিশেষ ও নজরকাড়া প্রভাব সৃষ্টি করে । তবে, যাদের ত্বকের বর্ণ শীতল প্রকৃতির, তারাও এই শেডটি ব্যবহার করতে পারেন ৷এক্ষেত্রে কেবল সঠিক চকলেট শেড বেছে নেওয়া অপরিহার্য ৷
বারগান্ডি: একটি গাঢ় শেড হিসাবে বিবেচিত এই রঙটি সত্যিই সবার নজর কাড়ে । নীল, সবুজ এবং বাদামি রঙের চোখের সঙ্গে ব্যবহার করলে এটি এক অসাধারণ ও মোহনীয় রূপ সৃষ্টি করে । উষ্ণ (warm) এবং শীতল (cool)—উভয় ধরনের ত্বকের রঙের সাথেই এটি চমৎকার মানিয়ে যায় । এছাড়া, বারগান্ডি রঙের আইলাইনার আপনার চোখের সাদা অংশকে আরও উজ্জ্বল ও দীপ্তিময় করে তুলতে সাহায্য করে ।
অফ-হোয়াইট (ঈষৎ সাদা): ক্রিমি সাদা রঙের আইলাইনারের একটি সূক্ষ্ম ছোঁয়া চোখের সাজে এক অনন্য ও স্বতন্ত্র মাত্রা যোগ করে । এটি অত্যন্ত বহুমুখী ও নিরপেক্ষ একটি শেড, যা বিভিন্ন ধরনের ত্বকের এবং চোখের রঙের সঙ্গে সহজেই মানিয়ে যায় । এটি আপনাকে একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক (effortless look) পেতে সাহায্য করে ।
পান্না সবুজ (Emerald): এই শেডটি বাদামী চোখের ওপর অবিশ্বাস্য রকমের আকর্ষণীয় দেখায় এবং সব ধরনের ত্বকের রঙের সঙ্গেই এটি দারুণ মানিয়ে যায়। কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে নিজেকে গ্ল্যামারাস ও জমকালো রূপে সাজিয়ে তুলতে চাইলে আপনি পান্না সবুজ রঙের আইলাইনার ব্যবহার করে দেখতে পারেন ।
চোখেরও প্রয়োজন পুষ্টি: আপনি যদি নিয়মিত বা দীর্ঘ সময় ধরে আইলাইনার ব্যবহার করেন, তবে কঠোর রাসায়নিক উপাদানযুক্ত প্রসাধনীর পরিবর্তে প্রাকৃতিক উপাদানে তৈরি আইলাইনার বেছে নিন । এই ধরনের আইলাইনারে ভিটামিন 'ই' (Vitamin E) একটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসাবে কাজ করে এবং চোখের চারপাশের ত্বকের পুষ্টি জোগায় । এছাড়া, ক্যামোমাইল এবং অ্যালোভেরার নির্যাসে সমৃদ্ধ আইলাইনারগুলি চোখের জন্য অত্যন্ত প্রশান্তিদায়ক ও আর্দ্রতা রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করে ।