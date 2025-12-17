নতুন বছরে ঘুরে নিন বিদেশের এই জায়গাগুলিতে, দেখুন তালিকা

নতুন বছরে ঘুরে নিন বিদেশের এই জায়গাগুলিতে, দেখুন তালিকা
যদি আপনি 2026 সালে একটি স্মরণীয় ছুটি কাটানোর পরিকল্পনা করেন, তাহলে পৃথিবীর কোনায় কোনায় এই জায়গাগুলি সেরা ৷
Published : December 17, 2025 at 5:23 PM IST
আপনি কি 2026 সালে এমন একটি ভ্রমণের স্বপ্ন দেখছেন যা জীবনের সবচেয়ে সুন্দর অভিজ্ঞতা হবে ? যদি তাই হয়, তাহলে আপনার তালিকা খোঁজা প্রয়োজন ৷
পৃথিবীর প্রতিটি কোণে এমন দর্শনীয় স্থান রয়েছে যা যেকোনও চিত্রকর্মের চেয়েও সুন্দর । আপনি তুষারাবৃত পাহাড়ে অ্যাডভেঞ্চার খুঁজছেন অথবা শান্ত নীল সমুদ্রের ধারে একটি আরামদায়ক মুহূর্ত খুঁজছেন, এখানে 10টি দেশের কথা বলা হল যা সেই জায়গার অনন্য সৌন্দর্যে আপনাকে মোহিত করবে । জেনে নেওয়া যাক সেগুলি সম্পর্কে ৷
নিউজিল্যান্ড: নিউজিল্যান্ডের সৌন্দর্য সিনেমার মতোই । আপনি ফিয়র্ড, আগ্নেয়গিরি, হিমবাহ এবং সবুজ কৃষিভূমি দেখতে পাবেন । যাঁরা অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন তাঁদের জন্য, দেশটিতে প্রচুর পরিমাণে অফার রয়েছে । মাওরি সংস্কৃতি ও বিশাল বনাঞ্চল এটিকে খোলা আকাশ এবং মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক দৃশ্যের সন্ধানকারী ভ্রমণকারীদের জন্য আদর্শ করে তোলে ।
গ্রীস: গ্রীস তার সাদা রঙের দ্বীপ এবং গভীর নীল সমুদ্রের জন্য বিখ্যাত । প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ ইতিহাসের গল্প বলে । সান্তোরিনির বিখ্যাত সূর্যাস্ত হোক বা এথেন্সের ঐতিহাসিক স্থান, গ্রীস সমুদ্র সৈকত এবং সংস্কৃতির এক নিখুঁত মিশ্রণ উপস্থাপন করে । তদুপরি, ভূমধ্যসাগরের আকর্ষণ এটিকে 2026 সালের জন্য সর্বকালের প্রিয় গন্তব্য করে তুলবে ।
ইতালি: ইতালিতে রয়েছে রেনেসাঁ শহর, দ্রাক্ষাক্ষেত্রে ঢাকা পাহাড় এবং আমালফি থেকে সিনকু টেরে পর্যন্ত বিস্তৃত অত্যাশ্চর্য সৈকত । প্রতিটি অঞ্চলের শিল্প, রন্ধনপ্রণালী এবং অত্যাশ্চর্য দৃশ্য আপনার ভ্রমণকে একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা করে তোলে । এটি ফটোগ্রাফি প্রেমীদের জন্যও একটি স্বর্গরাজ্য ।
থাইল্যান্ড: থাইল্যান্ড চুনাপাথরের পাহাড়, ঘন জঙ্গল, শান্ত দ্বীপ এবং চমৎকার বৌদ্ধ মন্দিরের এক অপূর্ব মিশ্রণ । এর রাস্তার বাজার, বন্ধুত্বপূর্ণ মানুষ এবং সুস্বাদু খাবার এর গ্রীষ্মমন্ডলীয় সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তোলে । এটি সারা বছর ঘুরে দেখার জন্য একটি দুর্দান্ত জায়গা ।
সুইজারল্যান্ড: সুইজারল্যান্ড তার আল্পস, ফিরোজা হ্রদ এবং নির্মল গ্রামগুলির জন্য পরিচিত । আপনি স্কিইং, হাইকিং অথবা কেবল পুরোনো শহরগুলি ঘুরে দেখুন না কেন, এখানকার পাহাড়ি দৃশ্য সারাবছর ধরে পোস্টকার্ডের মতো সুন্দর থাকে ।
নরওয়ে: নরওয়ের ফিয়র্ড, পাহাড়, হিমবাহ এবং আর্কটিক আকাশ একত্রিত হয়ে সত্যিকার অর্থে একটি নাটকীয় এবং মনোরম ভূদৃশ্য তৈরি করে । উত্তরের আলো, মধ্যরাতের সূর্য এবং শান্ত গ্রামগুলি এর উপকূলীয় এবং পাহাড়ি অঞ্চলগুলিকে অবিস্মরণীয় সৌন্দর্য দেয় ।
আইসল্যান্ড: আইসল্যান্ড তার অতুলনীয় প্রাকৃতিক এবং আগ্নেয়গিরির সৌন্দর্যের জন্য পরিচিত । এখানে আপনি লাভা ক্ষেত্র, কালো বালির সৈকত এবং বিশাল হিমবাহ দেখতে পাবেন । নর্দার্ন লাইটস, দর্শনীয় দৃশ্যের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশ্বের অন্য কোথাও অতুলনীয় সৌন্দর্য তৈরি করে ।
স্পেন: স্পেন সোনালী সৈকত, মুরিশ স্থাপত্য, উত্তর উপকূলের সবুজ পরিবেশ এবং প্রাণবন্ত শহরগুলি বেশ সুন্দর । এখানকার ভূদৃশ্য তার খাবার এবং উৎসবের মতোই বৈচিত্র্যময় । আপনি একটি আরামদায়ক সমুদ্র সৈকত ছুটির দিন খুঁজছেন বা সাংস্কৃতিক ভ্রমণ, স্পেন উভয়ই সুন্দর ৷
অস্ট্রিয়া: অস্ট্রিয়ার আলপাইন হ্রদ, বারোক শহর এবং পাহাড়ি উপত্যকাগুলি গল্পের বই থেকে সরাসরি উঠে আসা কিছুর মতোই সুন্দর । ভিয়েনার জাঁকজমক, সালজবার্গের সঙ্গীত ঐতিহ্য এবং এর হ্রদ তীরবর্তী শহরগুলির প্রশান্তি এই জায়গাটিকে সত্যিই একটি বিশেষ স্থান করে তুলেছে ।
অস্ট্রেলিয়া: অস্ট্রেলিয়া একটি বিশাল মহাদেশ যা তার প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের জন্য পরিচিত । প্রবাল প্রাচীর-ঘেরা সৈকত থেকে শুরু করে লাল মরুভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্য এবং সবুজ রেইনফরেস্ট, এর অনন্য বন্যপ্রাণী এবং উপকূলীয় শহরগুলি দর্শনার্থীদের প্রকৃতির আরও কাছাকাছি নিয়ে আসে । অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীদের জন্য এটি একটি প্রধান গন্তব্য ।