প্রাণহীন চুলের জন্য এটিই সেরা সমাধান ! পুজোর আগে সপ্তাহে একবার এই ঘরোয়া কেরাটিন মাস্কটি ব্যবহার করুন

প্রাণহীন চুলের জন্য এটিই সেরা সমাধান ! পুজোর আগে সপ্তাহে একবার এই ঘরোয়া কেরাটিন মাস্কটি ব্যবহার করুন
Hair Care: বর্তমান সময়ের কর্মব্যস্ত জীবনযাপন ও দূষণের কারণে চুল তার স্বাভাবিক কেরাটিন হারিয়ে ফেলে, ফলে তা শুষ্ক ও প্রাণহীন হয়ে পড়ে ।
Published : October 2, 2026 at 1:13 PM IST
আধুনিক জীবনের ব্যস্ততা, ধুলোবালি ও দূষণের সংস্পর্শ, রাসায়নিকযুক্ত পণ্যের ব্যবহার এবং ঘনঘন হিট স্টাইলিংয়ের কারণে চুলের স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা হারিয়ে যায় । এর ফলে চুল তার প্রাকৃতিক কেরাটিন হারিয়ে শুষ্ক, প্রাণহীন, রুক্ষ ও দুর্বল হয়ে পড়ে ।
চুলের মসৃণতা ও উজ্জ্বলতা ফিরিয়ে আনতে বর্তমানে স্যালনে গিয়ে কেরাটিন ট্রিটমেন্ট করানোর বিষয়টি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । তবে এই ট্রিটমেন্টগুলি যেমন ব্যয়বহুল, তেমনি এতে প্রচুর পরিমাণে রাসায়নিকও ব্যবহার করা হয় । ভালো বিষয় হল, এখন আপনি ঘরে বসেই স্যালনের মতো চুলের সেই উজ্জ্বলতা ও শক্তি পেতে পারেন । জেনে নেওয়া দরকার, ঘরে বসে করা যায় এমন এই প্রাকৃতিক কেরাটিন ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে ৷
কেরাটিন ট্রিটমেন্ট আসলে কী ?
কেরাটিন হল এক ধরনের প্রাকৃতিক প্রোটিন যা আমাদের ত্বক, নখ এবং সবচেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে আমাদের চুলে পাওয়া যায় । চুলে এই প্রোটিনের অভাব দেখা দিলে তা জট পাকানো, ভেঙে যাওয়া এবং রুক্ষ বা উশকোখুশকো (Frizzy) হয়ে পড়ার প্রবণতা তৈরি করে । কেরাটিন ট্রিটমেন্ট চুলের হারানো এই প্রোটিন পুনরুদ্ধার করে । এটি চুলের উপরিভাগে একটি সুরক্ষামূলক আবরণ তৈরি করে, যার ফলে চুল অত্যন্ত মসৃণ ও চকচকে দেখায় ।
ঘরে কীভাবে কেরাটিন হেয়ার মাস্ক তৈরি করবেন ?
রান্নাঘরে থাকা সাধারণ কিছু উপাদান দিয়েই আপনি প্রাকৃতিক কেরাটিন ট্রিটমেন্টের জন্য একটি চমৎকার হেয়ার মাস্ক তৈরি করতে পারেন ।
প্রয়োজনীয় উপকরণ:
কলা
2 টেবিল চামচ অ্যালোভেরা জেল
1 টেবিল চামচ টক দই
1 টেবিল চামচ মধু
1 টেবিল চামচ নারিকেল তেল
1টি ভিটামিন ই ক্যাপসুল
হেয়ার মাস্কটি ব্যবহারের সঠিক নিয়ম
সবগুলি প্রাকৃতিক উপাদান ভালোভাবে মিশিয়ে একটি পেস্ট বা মিশ্রণ তৈরি করুন । চুলের গোড়া থেকে আগা পর্যন্ত মাস্কটি সমানভাবে লাগিয়ে নিন । 30 থেকে 40 মিনিট এভাবেই রেখে দিন । এরপর একটি মাইল্ড বা মৃদু শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে ফেলুন । এই মাস্কটি চুলকে গভীরভাবে কন্ডিশনিং করে এবং চুলের কেরাটিনের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে ।
কেরাটিন ট্রিটমেন্টের দারুণ সব উপকারিতা
ঘরে তৈরি এই ট্রিটমেন্টটি আপনার চুলের জন্য বেশ কিছু উপকার বয়ে আনে:
চুল অবিশ্বাস্যভাবে মসৃণ ও রেশমি হয়ে ওঠে ।
চুলের শুষ্কতা ও রুক্ষ ভাব (frizz) কমে যায় ।
চুল গোড়া থেকে মজবুত হয়, ফলে চুল ভাঙার প্রবণতা কমে ।
এটি চুলে সুন্দর ও প্রাকৃতিক উজ্জ্বলতা এনে দেয় ।
চুল সামলানো এবং পছন্দমতো স্টাইল করা সহজ হয়ে যায় ।
এটি মাথার ত্বককে পুষ্টি জোগায় এবং চুল বেড়ে ওঠার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে ।
ট্রিটমেন্টের পর কী কী বিষয় মনে রাখবেন ?
চুলের মসৃণতা ও উজ্জ্বলতা দীর্ঘ সময় ধরে বজায় রাখতে নিচের বিষয়গুলি খেয়াল রাখুন:
চুল ধোয়ার সময় সবসময় সালফেট-মুক্ত (sulfate-free) শ্যাম্পু ব্যবহার করুন ।
ঘন ঘন চুল ধোয়া থেকে বিরত থাকুন ।
অতিরিক্ত তাপ উৎপন্নকারী স্টাইলিং টুলস (যেমন- হেয়ার ড্রায়ার বা স্ট্রেইটনার) ব্যবহার করা এড়িয়ে চলুন ।
চুলের আর্দ্রতা ও মসৃণতা ধরে রাখতে হেয়ার সিরাম ব্যবহার করুন ।
সেরা ফলাফলের জন্য সপ্তাহে অন্তত একবার এই প্রাকৃতিক কেরাটিন হেয়ার মাস্কটি ব্যবহার করুন । ঘরে তৈরি এই কেরাটিন ট্রিটমেন্টটি চুলের উপরিভাগের পাশাপাশি ভিতর থেকেও গভীর পুষ্টি জোগায় এবং চুলকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করে তোলে । নিয়মিত এই প্রাকৃতিক ট্রিটমেন্টটি ব্যবহার করলে আপনার চুল শীঘ্রই মসৃণ, উজ্জ্বল ও মজবুত হয়ে উঠবে ৷ ঠিক যেন স্যালন-এর মতো ফিনিশ পাওয়া যাবে ।