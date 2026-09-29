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EXPLAINER: ‘আমরা জিন্সে থাকি...’ রইল ‘জিন্সের জার্নি’র জবরদস্ত কাহিনি

Jeans from Workwear to Worldwide Fashion: খুব কম মানুষই জানেন জিন্স আসলে ফ্যাশনের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়নি ৷ জানুন বিস্তারিত ৷

History And Amazing Facts About Jeans
জিন্সের ইতিহাস ও বিভিন্ন সব তথ্য (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 29, 2026 at 2:10 PM IST

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অনামিকা ভট্টাচার্য্য

আপনার সংগ্রহে যতই বিভিন্ন ধরণের পোশাক থাকুক না কেন, সবার আলমারিতেই অন্তত দুই-তিন জোড়া জিন্স থাকে । বয়স, সামাজিক অবস্থান বা লিঙ্গ নির্বিশেষে জিন্স এমন একটি সর্বজনীন পোশাক যা সবার সঙ্গেই মানিয়ে যায় । আর মানাবেই বা না কেন ? জিন্স একইসঙ্গে আরামদায়ক ও স্টাইলিশ লুক দেয় এবং এর রক্ষণাবেক্ষণও অত্যন্ত সহজ । বর্তমানে বাজারে সাদা, লাল, হলুদ বা বাদামি নানা রঙের জিন্স পাওয়া গেলেও, নিশ্চয়ই আপনার সেই সময়ের কথা মনে আছে যখন কেবল নীল রঙের জিন্সই পাওয়া যেত ।

তাছাড়া, আপনি হয়তো জানেন না, ফ্যাশনের অনুষঙ্গ হিসাবে আপনি যে জিন্সটি পরছেন, তা কিন্তু আদতে ফ্যাশনের জন্য তৈরি করা হয়নি । জিন্স আপনার জন্য তৈরি হয়নি, বরং এটি মূলত শ্রমিক ও কারিগরদের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল । এমনকি জিন্সে যে ছোট ছোট পকেট দেখা যায় যা দেখে মনে হতে পারে এগুলির কোনও কাজ নেই ৷ তবে সেগুলিরও কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, জিন্সের ইতিহাস, রঙ এবং ফ্যাশন হিসাবে এর বিবর্তনের গল্পটি ৷

জিন্স কখন এবং কীভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল ?

জিন্সের ইতিহাস কেবল কয়েক দশকের নয়, বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে বিস্তৃত । বর্তমানে ফ্যাশনের জগতে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পোশাক হিসেবে বিবেচিত ৷ একসময় তা কেবল শ্রমিকদের কাজের পোশাক হিসাবেই গণ্য হতো । ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের ‘নিমস’ (Nîmes) শহরে জিন্সের উদ্ভাবন ঘটে । এটি তৈরির জন্য যে কাপড় ব্যবহার করা হত, ফরাসি ভাষায় তাকে বলা হয় ‘সার্জ’ (serge) ৷ তাই এর আদি নাম ছিল ‘সার্জ দ্য নিমস’ (Serge de Nîmes)। পরবর্তীতে মানুষ এই নামটিকে সংক্ষেপে ‘ডেনিম’ (Denim) বলতে শুরু করে । নাবিকদের কাছে এই কাপড়টি অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং তারাই প্রথম এটি পরতে শুরু করেন । পরবর্তীতে ব্যবসায়ী লেভি স্ট্রস (Levi Strauss) এবং দর্জি জ্যাকব ডেভিস (Jacob Davis) যখন ডেনিমের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন, তখন তাঁরা ক্যালিফোর্নিয়ায় নিজেদের নামে জিন্স উৎপাদন ও বিক্রি শুরু করেন ।

Fashion Jeans
জিন্স মূলত শ্রমিক ও কঠোর পরিশ্রমী মানুষদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল (Getty Image)

কাদের জন্য এবং কেন জিন্স তৈরি করা হয়েছিল ?

যখন জ্যাকব ডেভিস এবং লেভি স্ট্রস জিন্স বিক্রি শুরু করেন, তখন মূলত কয়লা খনির শ্রমিকরাই তা কিনতেন ৷ সাধারণ কাপড়ের তুলনায় এর কাপড় কিছুটা মোটা হওয়ায় এটি তাঁদের জন্য বেশ আরামদায়ক ছিল । সারা দেশের নাবিক, শ্রমিক ও কারিগররা দ্রুত জিন্স পরার এই ধারাটি গ্রহণ করায় জ্যাকব ও লেভি তাঁদের ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর সুযোগ দেখতে পান । ফলস্বরূপ, 1873 সালের 20 মে তাঁরা জিন্সের পেটেন্ট নেন এবং অন্যান্য দেশেও তা বিক্রি শুরু করেন ।

Jeans
জিন্স কী কারণে বলা হত ? (ETV Bharat)

'জিন্স' (Jeans) নামটি কীভাবে এল ?

এই প্যান্টগুলিকে 'জিন্স' বলার কারণ হল, এগুলো তৈরির জন্য ব্যবহৃত কাপড়টি ইতালির জেনোয়া (Genoa) শহর থেকে আমদানি করা হত । কাপড়টি 'জিন' (Jean) নামে পরিচিত ছিল ৷ ফলে তা দিয়ে তৈরি প্যান্টগুলো 'জিন্স' নামে পরিচিতি পায় । জেনে হয়তো অবাক হবেন যে, জিন্স কারখানার মালিক লেভি স্ট্রস নিজে কখনোই জিন্স পরতেন না ৷ এগুলি মূলত শ্রমিকদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল ৷ অথচ তিনি নিজে সবসময় কোট ও ট্রাউজার্স পরতেই পছন্দ করতেন ।

জিন্স কেন নীল রঙের হয় ?

এবার এর রঙের বিষয়টি নিয়ে কথা বলা যাক । জিন্স যেকোনও রঙেরই হতে পারত, কিন্তু প্রথম জিন্সগুলি তৈরি হয়েছিল নীল রঙের । এর কারণটি ছিল সহজ: জিন্স মূলত শ্রমিক ও কঠোর পরিশ্রমী মানুষদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল ৷ যাঁদের পোশাক কাজের সময় দ্রুত নোংরা হয়ে যেত । নীল রঙটি বেছে নেওয়া হয়েছিল যাতে জিন্সটি সহজে নোংরা বা দাগযুক্ত মনে না হয় ৷ আর কাপড়ের স্থায়িত্বের কারণে এগুলি মাসের পর মাস ব্যবহার করা যেত ।

কীভাবে জিন্স একটি ফ্যাশন ট্রেন্ড হয়ে উঠল ?

1950 সালে হলিউড চলচ্চিত্র রেবেল উইদাউট আ কজ (Rebel Without a Cause)-এ অভিনয় করেন জেমস ডিন ৷ এই ছবিতেই তিনি প্রথমবারের মতো ফ্যাশন অনুষঙ্গ হিসাবে জিন্স পরেন । ছবিটি দেখার পর মার্কিন কিশোর-কিশোরী ও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জিন্স পরার প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা এটিকে নিজেদের স্টাইল বা ফ্যাশন হিসাবে গ্রহণ করে নেয় । যদিও আমেরিকার অনেক স্কুল, রেস্তোরাঁ ও প্রেক্ষাগৃহে জিন্সের জনপ্রিয়তা কমানোর লক্ষ্যে এটি পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তবুও তরুণদের মধ্যে এর প্রতি উন্মাদনা বিন্দুমাত্র কমেনি । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জিন্সের জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং 1970-80র দশকের মধ্যে এটি ফ্যাশনের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে । ফলস্বরূপ, বর্তমানে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জিন্স নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে মানুষ এটি পরিধান করে থাকে ।

জিন্সে ছোট পকেটগুলি কেন থাকে ?

প্রায়ই একটি প্রশ্ন মনে জাগে, জিন্সে থাকা ওই ছোট পকেটগুলির আসল উদ্দেশ্য কী ? সব ধরনের জিন্সেই এগুলি দেখা যায় ৷ অথচ এগুলিতে মোবাইল ফোন বা চাবির মতো জিনিস রাখা যায় না । আসলে জিন্স যখন ফ্যাশনের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে এবং বিত্তবানরা এটি ব্যবহার করতে শুরু করেন, তখনই এই ছোট পকেটগুলির প্রচলন ঘটে । সেই সময় ঘোড়সওয়ার ও পেশাজীবীদের পকেট-ঘড়ি (pocket watch) রাখার জন্য একটি জায়গার প্রয়োজন হত ৷ কারণ পুরুষরা সাধারণত যেসব স্যুট পরতেন তাতে এই ধরনের পকেট থাকত না । মূলত পকেট-ঘড়ি রাখার জন্যই এই ছোট পকেটগুলির নকশা করা হয়েছিল ।

নারীদের জন্য প্রথম জিন্স কবে বাজারে আসে ?

When and how were jeans invented
জিন্সের ইতিহাস কেবল কয়েক দশকের নয়, বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে বিস্তৃত (ETV Bharat)

পুরুষদের মধ্যে জিন্স এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, 1934 সালে মহিলাদের জন্যও তা তৈরি করা হয় । এমনকি পোস্টারের মাধ্যমে এর প্রচারও চালানো হয়েছিল । মহিলারা এর আরামদায়ক বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করেছিলেন ৷ কালক্রমে জিন্স বিশ্বজুড়ে সব বয়স, লিঙ্গ ও সামাজিক শ্রেণির মানুষের কাছে ফ্যাশন এবং দৈনন্দিন পোশাকের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় ।

বিবর্তনের পরিবর্তনে জিন্স নতুন করে ফিরে এসেছে ৷ নব্বই দশকের অভিনেত্রীদের মধ্যে যে জিন্সের ক্রেজ দেখা গিয়েছিল 2026 সালে আজ সেই একই ট্রেন্ড মাথাচাড়া দিয়েছে ৷ যেমন- বুটকাট জিন্সের স্টাইল একমাত্র দেখা গিয়েছিল সেই আশি থেকে নব্বই দশকে ৷ সাধারণ যুবক যুবতী হৃতিক রোশনের "Dhoom Machale" গানের ক্রেজে জিন্স নতুন ভাবে জনপ্রিয় পেয়েছিল ৷ সেই আজ জেন Z- দের মধ্যে একই জিনিসই মাথাচাড়া দিয়েছে ৷

Fashion Of Jeans
1986 সালে ‘অরবিন্দ মিলস’-এর হাত ধরে ভারতে প্রথম জিন্সের প্রচলন শুরু হয় (ETV Bharat)

ভারতে জিন্স কবে এল ?

বিশ্বজুড়ে জিন্সের ব্যাপক জনপ্রিয়তার যুগে ভারত পিছিয়ে থাকবে না, তা বলাই বাহুল্য । 1986 সালে ‘অরবিন্দ মিলস’-এর হাত ধরে ভারতে প্রথম জিন্সের প্রচলন শুরু হয় । 1990 থেকে 2000 সালের মধ্যে ডেনিম জিন্সের ফ্যাশন ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে । এই সময়ে দেশের বিত্তবান শ্রেণি দ্রুত পশ্চিমা ধাঁচের পোশাক-আশাক গ্রহণ করতে শুরু করেছিল । ফলে জিন্সের চাহিদা বেড়ে যায় এবং অরবিন্দ মিলসের পাশাপাশি ‘কেজি ডেনিম’ ও ‘মাফাতলাল ডেনিম’-এর মতো আরও বেশ কিছু ব্র্যান্ডের আবির্ভাব ঘটে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্র্যান্ডগুলি জিন্সের নানা ধরনের শৈলী বা স্টাইল বাজারে আনতে শুরু করে ৷ খুব দ্রুতই এই পোশাকটি নারী-পুরুষের সমতার প্রতীক হয়ে ওঠে ৷ কারণ এটি ছিল এমন হাতেগোনা কয়েকটি পোশাকের মধ্যে একটি যা নারী ও পুরুষ উভয়ই পরতেন । বর্তমানে ভারতে প্রতি বছর 50 কোটিরও বেশি ডেনিম জিন্স উৎপাদিত হয় ৷ এর একটি অংশ দেশের বাজারে বিক্রি হলেও বাকিটা বিদেশে রপ্তানি করা হয় । ভারতে জিন্সের আগমন ছিল এক অনন্য ঘটনা, কারণ এখানে এই পোশাকটি খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা পায় এবং মানুষ কোনও দ্বিধা ছাড়াই একে আপন করে নেয় ।

History Of Jeans
ডঃ দেবজানি সোম (ETV Bharat)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তারা দেবী হরখ চাঁদ কাঙ্করিয়া জৈন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা ডঃ দেবজানি সোম বলেন, "ডেনিম ও জিন্সের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের গভীর সংযোগ রয়েছে প্রাচীনকালে নীল (indigo) রঞ্জক বা রঙের বাণিজ্য থেকে শুরু করে আজকের বিশাল আধুনিক উৎপাদন শিল্প পর্যন্ত এর বিবর্তন ঘটেছে ।"

প্রাচীন সংযোগ: নীল ও ডুঙ্গারি (Dungaree)

নীল রঞ্জক: জিন্সের সেই চিরাচরিত নীল রঙটি আসে প্রাকৃতিক নীল থেকে ৷ 'Indigofera tinctoria' (ইন্ডিগোফেরা টিঙ্কটোরিয়া) নামক উদ্ভিদ থেকে এই রঙ তৈরির প্রক্রিয়াটি সর্বপ্রথম ভারতেই শুরু হয়েছিল ।

'ডুঙ্গারি' শব্দের উৎপত্তি: 'ডুঙ্গারি' শব্দটি এসেছে মুম্বইয়ের (তৎকালীন বোম্বে) বন্দর-সংলগ্ন এলাকা 'ডংরি' থেকে । সপ্তদশ শতাব্দীতে সেখানকার শ্রমিকরা মোটা সুতির নীল রঙের কাপড় পরিধান করতেন । ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা এই নামটির ভুল উচ্চারণ করতেন, যার ফলে 'ডুঙ্গারি' (Dungarees) শব্দটি প্রচলিত হয়ে যায় ।

ভারতে প্রাথমিক প্রচলন (1960-এর দশক থেকে 1980-র দশক)

অগ্রগামী ব্র্যান্ডসমূহ: 1960-এর দশকে দেশে জিন্স উৎপাদনের সূচনা হয় । 'অ্যাভিস' (Avis - 1968 সালে প্রতিষ্ঠিত)-এর মতো ব্র্যান্ডগুলি ভারতে জিন্স তৈরি শুরু করে এবং পরবর্তীতে 'ইন্টারক্রাফট' (Intercraft) আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড 'FU's'-কে বাজারে নিয়ে আসে । এছাড়া 'উইংস' (Wings), 'ওয়ান্টেড' (Wanted) এবং 'ব্লু লেগুন' (Blue Lagoon)-এর মতো শুরুর দিকের ভারতীয় ব্র্যান্ডগুলি আঞ্চলিকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে ।

বলিউডের প্রভাব: 1970 ও 1980-র দশকে অমিতাভ বচ্চন ও জিনাত আমানের মতো চলচ্চিত্র তারকারা জিন্সকে তরুণ প্রজন্মের কাছে একটি স্টাইলিশ বা ফ্যাশনেবল পোশাক হিসাবে জনপ্রিয় করে তোলেন । সেই সময় ডেনিম মূলত বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো অথবা বিশেষ অর্ডারে দর্জির কাছে তৈরি করিয়ে নেওয়া হতো ৷ ফলে এটি ছিল মূলত শহরের বিত্তবান শ্রেণির পরিধেয় এক বিলাসবহুল পোশাক ।

বাজারের ব্যাপক প্রসার (1990-এর দশক থেকে বর্তমান সময়)

অর্থনৈতিক উদারীকরণ: 1991 সালে ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে 'লিভাইস' (Levi's) ও 'র‍্যাংলার' (Wrangler)-এর মতো বিশ্বখ্যাত কোম্পানিগুলির জন্য ভারতীয় বাজারে প্রবেশের পথ প্রশস্ত হয় । এর ফলে ডেনিম অনেক বেশি সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য হয়ে ওঠে ।

ব্যাপক উৎপাদন: দেশের অভ্যন্তরে ডেনিমের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে 'কিলার' (Killer) ও 'ফ্লাইং মেশিন' (Flying Machine)-এর মতো স্থানীয় ব্র্যান্ডগুলির উত্থান ঘটে ।

বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র: বর্তমানে ভারত বছরে 100 কোটিরও (এক বিলিয়ন) বেশি জোড়া ডেনিম উৎপাদন করে এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ডেনিম উৎপাদনকারী ও ভোক্তা দেশ হিসাবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে ।

জিন্সের বিভিন্ন ধরণ কী কী ? এখানে জিন্সের জনপ্রিয় কিছু ডিজাইন সম্পর্কে জেনে নিন:

Fashion
বিভিন্ন ধরনের জিন্স (ETV Bharat)

বর্তমানে জিন্সের অনেক রকম ধরণ বা ভ্যারাইটি পাওয়া গেলেও, সবচেয়ে স্বতন্ত্র ও জনপ্রিয় কিছু স্টাইল নিয়ে আলোচনা করা যাক । এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে ‘স্কিনি জিন্স’।

1) স্কিনি জিন্স: স্কিনি জিন্স এমনভাবে তৈরি করা হয় যা পা-কে বেশ ছিপছিপে বা সরু দেখায় এবং শরীরের পিছনের অংশের গড়ন বা শেপকে ফুটিয়ে তোলে । নামের মতোই এগুলি শরীরের সঙ্গে একদম আঁটসাঁটভাবে লেগে থাকে ৷ তবে সাধারণত এগুলির কাপড় বেশ নমনীয় ও প্রসারিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে ।

Skiny jeans
স্কিনি জিন্স (Getty Image)

2) বুটকাট জিন্স: ষাটের ও সত্তরের দশকের এই জিন্সগুলি আবারও ফ্যাশনে ফিরে এসেছে এবং এগুলির নীচের অংশ সবসময়ই চওড়া বা প্রশস্ত হয় । এর ফলে শরীরের গড়ন লম্বাটে দেখায়, যার কারণে পরিধানকারীকে উচ্চতায় বেশি লম্বা মনে হয় ।

Bootcut jeans
বুটকাট জিন্স (Getty Image)

3) জগার জিন্স: জগার জিন্স আসলে পায়জামার মতো আরামদায়ক হতে পারে । এই ধরনের জিন্স একটি অনন্য লুক বা স্টাইল দেয় এবং যেকোনও টপসের সঙ্গে মানিয়ে যায় ।

Fashion
জগার জিন্স (Getty Image)

4) বয়ফ্রেন্ড জিন্স: এগুলো আসলে আপনার বয়ফ্রেন্ডের জিন্স নয়; বরং এগুলি বিশেষভাবে আপনার জন্যই তৈরি ঢিলেঢালা বা 'ব্যাগি' জিন্স, যা আরামদায়ক হওয়ার পাশাপাশি কোমর ও পায়ের অংশে বাড়তি জায়গা বা স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে ।

Boyfriend Jeans
বয়ফ্রেন্ড জিন্স (Getty Image)

5) রিপড জিন্স: রিপড জিন্স বেশ কিছুদিন ধরেই ফ্যাশন ট্রেন্ডের অংশ হয়ে আছে এবং তারকাদের কাছে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় । এগুলি বিভিন্ন স্টাইলে পাওয়া যায় ৷ যেমন- পায়ের এক বা উভয় পাশে, সামনে-পিছনে কিংবা উরুর অংশে ছেঁড়া বা কাটা ভাব থাকে ৷ এগুলি দেখতেও বেশ স্টাইলিশ ।

Ripped Jeans
রিপড জিন্স (Getty Image)

6) ফ্লেয়ার্ড জিন্স: এই জিন্স আপনাকে একটি ভিন্টেজ বা পুরোনো দিনের স্টাইলিশ লুক দিতে পারে । এগুলি অনেকটা বুটকাট জিন্সের মতোই, তবে এতে হাঁটুর নীচ থেকেই ঘের বা চওড়া ভাবটি শুরু হয় ৷ যা কেবল নীচের অংশে সীমাবদ্ধ থাকে না । এই জিন্সগুলি দেখতে বেশ স্টাইলিশ ।

7) ব্যাগি জিন্স: বর্তমানে তারকাদের মধ্যে ব্যাগি জিন্স বেশ জনপ্রিয় । যদিও এগুলি শরীরের সঙ্গে আঁটসাঁটভাবে বসে না, তবুও এগুলি সবচেয়ে আরামদায়ক ধরনের জিন্স ।

Baggie Jeans
ব্যাগি জিন্স (Getty Image)

খ্যাতনামা বিউটিশিয়ান কেয়া শেঠের কন্যা ফ্য়াশন ডিজাইনার আত্রেয়ী শেঠ বলেন, "ফ্য়াশন সবসময় ফিরে আসে ৷ আগে যেমন 90's-এর যে ধরনের পোশাকগুলি বেশি প্রচলন ছিল এখন সেগুলি 'Revamp'- করে নতুন করে ফিরছে ৷ জিন্সের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ৷"

Fashion Designer Misti
ফ্য়াশন ডিজাইনার আত্রেয়ী শেঠ (ETV Bharat)

সাধারণ মানুষের মধ্যে জিন্সের জনপ্রিয়তা যেমন বেড়েই চলেছে, তেমনি এর ধরণ বা স্টাইলও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে । গয়না নির্বাচনের মতোই জিন্সের ক্ষেত্রেও এখন প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ রয়েছে ৷ কেউ হয়তো ‘স্কিনি জিন্স’ (skinny jeans) পরতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, আবার কেউবা পছন্দ করেন ঢিলেঢালা বা ‘ব্যাগি’ (baggy) স্টাইল । এছাড়া রয়েছে কোমরের মাপ বা ‘রাইজ’-এর বিভিন্ন ধরণ ৷ হাই, মিড এবং লো রাইজ । জিন্সের ইতিহাস যেমন আকর্ষণীয়, এর বৈচিত্র্যময় স্টাইল ও ডিজাইনগুলিও ঠিক তেমনই চমকপ্রদ ।

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