EXPLAINER: ‘আমরা জিন্সে থাকি...’ রইল ‘জিন্সের জার্নি’র জবরদস্ত কাহিনি
Jeans from Workwear to Worldwide Fashion: খুব কম মানুষই জানেন জিন্স আসলে ফ্যাশনের কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়নি ৷ জানুন বিস্তারিত ৷
Published : September 29, 2026 at 2:10 PM IST
অনামিকা ভট্টাচার্য্য
আপনার সংগ্রহে যতই বিভিন্ন ধরণের পোশাক থাকুক না কেন, সবার আলমারিতেই অন্তত দুই-তিন জোড়া জিন্স থাকে । বয়স, সামাজিক অবস্থান বা লিঙ্গ নির্বিশেষে জিন্স এমন একটি সর্বজনীন পোশাক যা সবার সঙ্গেই মানিয়ে যায় । আর মানাবেই বা না কেন ? জিন্স একইসঙ্গে আরামদায়ক ও স্টাইলিশ লুক দেয় এবং এর রক্ষণাবেক্ষণও অত্যন্ত সহজ । বর্তমানে বাজারে সাদা, লাল, হলুদ বা বাদামি নানা রঙের জিন্স পাওয়া গেলেও, নিশ্চয়ই আপনার সেই সময়ের কথা মনে আছে যখন কেবল নীল রঙের জিন্সই পাওয়া যেত ।
তাছাড়া, আপনি হয়তো জানেন না, ফ্যাশনের অনুষঙ্গ হিসাবে আপনি যে জিন্সটি পরছেন, তা কিন্তু আদতে ফ্যাশনের জন্য তৈরি করা হয়নি । জিন্স আপনার জন্য তৈরি হয়নি, বরং এটি মূলত শ্রমিক ও কারিগরদের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়েছিল । এমনকি জিন্সে যে ছোট ছোট পকেট দেখা যায় যা দেখে মনে হতে পারে এগুলির কোনও কাজ নেই ৷ তবে সেগুলিরও কিন্তু বিশেষ উদ্দেশ্য রয়েছে । জেনে নেওয়া প্রয়োজন, জিন্সের ইতিহাস, রঙ এবং ফ্যাশন হিসাবে এর বিবর্তনের গল্পটি ৷
জিন্স কখন এবং কীভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল ?
জিন্সের ইতিহাস কেবল কয়েক দশকের নয়, বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী জুড়ে বিস্তৃত । বর্তমানে ফ্যাশনের জগতে যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পোশাক হিসেবে বিবেচিত ৷ একসময় তা কেবল শ্রমিকদের কাজের পোশাক হিসাবেই গণ্য হতো । ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের ‘নিমস’ (Nîmes) শহরে জিন্সের উদ্ভাবন ঘটে । এটি তৈরির জন্য যে কাপড় ব্যবহার করা হত, ফরাসি ভাষায় তাকে বলা হয় ‘সার্জ’ (serge) ৷ তাই এর আদি নাম ছিল ‘সার্জ দ্য নিমস’ (Serge de Nîmes)। পরবর্তীতে মানুষ এই নামটিকে সংক্ষেপে ‘ডেনিম’ (Denim) বলতে শুরু করে । নাবিকদের কাছে এই কাপড়টি অত্যন্ত প্রিয় ছিল এবং তারাই প্রথম এটি পরতে শুরু করেন । পরবর্তীতে ব্যবসায়ী লেভি স্ট্রস (Levi Strauss) এবং দর্জি জ্যাকব ডেভিস (Jacob Davis) যখন ডেনিমের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন, তখন তাঁরা ক্যালিফোর্নিয়ায় নিজেদের নামে জিন্স উৎপাদন ও বিক্রি শুরু করেন ।
কাদের জন্য এবং কেন জিন্স তৈরি করা হয়েছিল ?
যখন জ্যাকব ডেভিস এবং লেভি স্ট্রস জিন্স বিক্রি শুরু করেন, তখন মূলত কয়লা খনির শ্রমিকরাই তা কিনতেন ৷ সাধারণ কাপড়ের তুলনায় এর কাপড় কিছুটা মোটা হওয়ায় এটি তাঁদের জন্য বেশ আরামদায়ক ছিল । সারা দেশের নাবিক, শ্রমিক ও কারিগররা দ্রুত জিন্স পরার এই ধারাটি গ্রহণ করায় জ্যাকব ও লেভি তাঁদের ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর সুযোগ দেখতে পান । ফলস্বরূপ, 1873 সালের 20 মে তাঁরা জিন্সের পেটেন্ট নেন এবং অন্যান্য দেশেও তা বিক্রি শুরু করেন ।
'জিন্স' (Jeans) নামটি কীভাবে এল ?
এই প্যান্টগুলিকে 'জিন্স' বলার কারণ হল, এগুলো তৈরির জন্য ব্যবহৃত কাপড়টি ইতালির জেনোয়া (Genoa) শহর থেকে আমদানি করা হত । কাপড়টি 'জিন' (Jean) নামে পরিচিত ছিল ৷ ফলে তা দিয়ে তৈরি প্যান্টগুলো 'জিন্স' নামে পরিচিতি পায় । জেনে হয়তো অবাক হবেন যে, জিন্স কারখানার মালিক লেভি স্ট্রস নিজে কখনোই জিন্স পরতেন না ৷ এগুলি মূলত শ্রমিকদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল ৷ অথচ তিনি নিজে সবসময় কোট ও ট্রাউজার্স পরতেই পছন্দ করতেন ।
জিন্স কেন নীল রঙের হয় ?
এবার এর রঙের বিষয়টি নিয়ে কথা বলা যাক । জিন্স যেকোনও রঙেরই হতে পারত, কিন্তু প্রথম জিন্সগুলি তৈরি হয়েছিল নীল রঙের । এর কারণটি ছিল সহজ: জিন্স মূলত শ্রমিক ও কঠোর পরিশ্রমী মানুষদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল ৷ যাঁদের পোশাক কাজের সময় দ্রুত নোংরা হয়ে যেত । নীল রঙটি বেছে নেওয়া হয়েছিল যাতে জিন্সটি সহজে নোংরা বা দাগযুক্ত মনে না হয় ৷ আর কাপড়ের স্থায়িত্বের কারণে এগুলি মাসের পর মাস ব্যবহার করা যেত ।
কীভাবে জিন্স একটি ফ্যাশন ট্রেন্ড হয়ে উঠল ?
1950 সালে হলিউড চলচ্চিত্র রেবেল উইদাউট আ কজ (Rebel Without a Cause)-এ অভিনয় করেন জেমস ডিন ৷ এই ছবিতেই তিনি প্রথমবারের মতো ফ্যাশন অনুষঙ্গ হিসাবে জিন্স পরেন । ছবিটি দেখার পর মার্কিন কিশোর-কিশোরী ও তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জিন্স পরার প্রবণতা ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা এটিকে নিজেদের স্টাইল বা ফ্যাশন হিসাবে গ্রহণ করে নেয় । যদিও আমেরিকার অনেক স্কুল, রেস্তোরাঁ ও প্রেক্ষাগৃহে জিন্সের জনপ্রিয়তা কমানোর লক্ষ্যে এটি পরা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, তবুও তরুণদের মধ্যে এর প্রতি উন্মাদনা বিন্দুমাত্র কমেনি । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জিন্সের জনপ্রিয়তা ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং 1970-80র দশকের মধ্যে এটি ফ্যাশনের একটি অপরিহার্য অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে । ফলস্বরূপ, বর্তমানে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে জিন্স নিয়ে ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে এবং বিশ্বজুড়ে মানুষ এটি পরিধান করে থাকে ।
জিন্সে ছোট পকেটগুলি কেন থাকে ?
প্রায়ই একটি প্রশ্ন মনে জাগে, জিন্সে থাকা ওই ছোট পকেটগুলির আসল উদ্দেশ্য কী ? সব ধরনের জিন্সেই এগুলি দেখা যায় ৷ অথচ এগুলিতে মোবাইল ফোন বা চাবির মতো জিনিস রাখা যায় না । আসলে জিন্স যখন ফ্যাশনের অনুষঙ্গ হয়ে ওঠে এবং বিত্তবানরা এটি ব্যবহার করতে শুরু করেন, তখনই এই ছোট পকেটগুলির প্রচলন ঘটে । সেই সময় ঘোড়সওয়ার ও পেশাজীবীদের পকেট-ঘড়ি (pocket watch) রাখার জন্য একটি জায়গার প্রয়োজন হত ৷ কারণ পুরুষরা সাধারণত যেসব স্যুট পরতেন তাতে এই ধরনের পকেট থাকত না । মূলত পকেট-ঘড়ি রাখার জন্যই এই ছোট পকেটগুলির নকশা করা হয়েছিল ।
নারীদের জন্য প্রথম জিন্স কবে বাজারে আসে ?
পুরুষদের মধ্যে জিন্স এতটাই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে, 1934 সালে মহিলাদের জন্যও তা তৈরি করা হয় । এমনকি পোস্টারের মাধ্যমে এর প্রচারও চালানো হয়েছিল । মহিলারা এর আরামদায়ক বৈশিষ্ট্যের প্রশংসা করেছিলেন ৷ কালক্রমে জিন্স বিশ্বজুড়ে সব বয়স, লিঙ্গ ও সামাজিক শ্রেণির মানুষের কাছে ফ্যাশন এবং দৈনন্দিন পোশাকের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয় ।
বিবর্তনের পরিবর্তনে জিন্স নতুন করে ফিরে এসেছে ৷ নব্বই দশকের অভিনেত্রীদের মধ্যে যে জিন্সের ক্রেজ দেখা গিয়েছিল 2026 সালে আজ সেই একই ট্রেন্ড মাথাচাড়া দিয়েছে ৷ যেমন- বুটকাট জিন্সের স্টাইল একমাত্র দেখা গিয়েছিল সেই আশি থেকে নব্বই দশকে ৷ সাধারণ যুবক যুবতী হৃতিক রোশনের "Dhoom Machale" গানের ক্রেজে জিন্স নতুন ভাবে জনপ্রিয় পেয়েছিল ৷ সেই আজ জেন Z- দের মধ্যে একই জিনিসই মাথাচাড়া দিয়েছে ৷
ভারতে জিন্স কবে এল ?
বিশ্বজুড়ে জিন্সের ব্যাপক জনপ্রিয়তার যুগে ভারত পিছিয়ে থাকবে না, তা বলাই বাহুল্য । 1986 সালে ‘অরবিন্দ মিলস’-এর হাত ধরে ভারতে প্রথম জিন্সের প্রচলন শুরু হয় । 1990 থেকে 2000 সালের মধ্যে ডেনিম জিন্সের ফ্যাশন ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে । এই সময়ে দেশের বিত্তবান শ্রেণি দ্রুত পশ্চিমা ধাঁচের পোশাক-আশাক গ্রহণ করতে শুরু করেছিল । ফলে জিন্সের চাহিদা বেড়ে যায় এবং অরবিন্দ মিলসের পাশাপাশি ‘কেজি ডেনিম’ ও ‘মাফাতলাল ডেনিম’-এর মতো আরও বেশ কিছু ব্র্যান্ডের আবির্ভাব ঘটে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ব্র্যান্ডগুলি জিন্সের নানা ধরনের শৈলী বা স্টাইল বাজারে আনতে শুরু করে ৷ খুব দ্রুতই এই পোশাকটি নারী-পুরুষের সমতার প্রতীক হয়ে ওঠে ৷ কারণ এটি ছিল এমন হাতেগোনা কয়েকটি পোশাকের মধ্যে একটি যা নারী ও পুরুষ উভয়ই পরতেন । বর্তমানে ভারতে প্রতি বছর 50 কোটিরও বেশি ডেনিম জিন্স উৎপাদিত হয় ৷ এর একটি অংশ দেশের বাজারে বিক্রি হলেও বাকিটা বিদেশে রপ্তানি করা হয় । ভারতে জিন্সের আগমন ছিল এক অনন্য ঘটনা, কারণ এখানে এই পোশাকটি খুব দ্রুত জনপ্রিয়তা পায় এবং মানুষ কোনও দ্বিধা ছাড়াই একে আপন করে নেয় ।
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তারা দেবী হরখ চাঁদ কাঙ্করিয়া জৈন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপিকা ডঃ দেবজানি সোম বলেন, "ডেনিম ও জিন্সের ইতিহাসের সঙ্গে ভারতের গভীর সংযোগ রয়েছে প্রাচীনকালে নীল (indigo) রঞ্জক বা রঙের বাণিজ্য থেকে শুরু করে আজকের বিশাল আধুনিক উৎপাদন শিল্প পর্যন্ত এর বিবর্তন ঘটেছে ।"
প্রাচীন সংযোগ: নীল ও ডুঙ্গারি (Dungaree)
নীল রঞ্জক: জিন্সের সেই চিরাচরিত নীল রঙটি আসে প্রাকৃতিক নীল থেকে ৷ 'Indigofera tinctoria' (ইন্ডিগোফেরা টিঙ্কটোরিয়া) নামক উদ্ভিদ থেকে এই রঙ তৈরির প্রক্রিয়াটি সর্বপ্রথম ভারতেই শুরু হয়েছিল ।
'ডুঙ্গারি' শব্দের উৎপত্তি: 'ডুঙ্গারি' শব্দটি এসেছে মুম্বইয়ের (তৎকালীন বোম্বে) বন্দর-সংলগ্ন এলাকা 'ডংরি' থেকে । সপ্তদশ শতাব্দীতে সেখানকার শ্রমিকরা মোটা সুতির নীল রঙের কাপড় পরিধান করতেন । ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা এই নামটির ভুল উচ্চারণ করতেন, যার ফলে 'ডুঙ্গারি' (Dungarees) শব্দটি প্রচলিত হয়ে যায় ।
ভারতে প্রাথমিক প্রচলন (1960-এর দশক থেকে 1980-র দশক)
অগ্রগামী ব্র্যান্ডসমূহ: 1960-এর দশকে দেশে জিন্স উৎপাদনের সূচনা হয় । 'অ্যাভিস' (Avis - 1968 সালে প্রতিষ্ঠিত)-এর মতো ব্র্যান্ডগুলি ভারতে জিন্স তৈরি শুরু করে এবং পরবর্তীতে 'ইন্টারক্রাফট' (Intercraft) আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড 'FU's'-কে বাজারে নিয়ে আসে । এছাড়া 'উইংস' (Wings), 'ওয়ান্টেড' (Wanted) এবং 'ব্লু লেগুন' (Blue Lagoon)-এর মতো শুরুর দিকের ভারতীয় ব্র্যান্ডগুলি আঞ্চলিকভাবে জনপ্রিয়তা লাভ করে ।
বলিউডের প্রভাব: 1970 ও 1980-র দশকে অমিতাভ বচ্চন ও জিনাত আমানের মতো চলচ্চিত্র তারকারা জিন্সকে তরুণ প্রজন্মের কাছে একটি স্টাইলিশ বা ফ্যাশনেবল পোশাক হিসাবে জনপ্রিয় করে তোলেন । সেই সময় ডেনিম মূলত বিদেশ থেকে আমদানি করা হতো অথবা বিশেষ অর্ডারে দর্জির কাছে তৈরি করিয়ে নেওয়া হতো ৷ ফলে এটি ছিল মূলত শহরের বিত্তবান শ্রেণির পরিধেয় এক বিলাসবহুল পোশাক ।
বাজারের ব্যাপক প্রসার (1990-এর দশক থেকে বর্তমান সময়)
অর্থনৈতিক উদারীকরণ: 1991 সালে ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কারের ফলে 'লিভাইস' (Levi's) ও 'র্যাংলার' (Wrangler)-এর মতো বিশ্বখ্যাত কোম্পানিগুলির জন্য ভারতীয় বাজারে প্রবেশের পথ প্রশস্ত হয় । এর ফলে ডেনিম অনেক বেশি সাশ্রয়ী ও সহজলভ্য হয়ে ওঠে ।
ব্যাপক উৎপাদন: দেশের অভ্যন্তরে ডেনিমের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটাতে 'কিলার' (Killer) ও 'ফ্লাইং মেশিন' (Flying Machine)-এর মতো স্থানীয় ব্র্যান্ডগুলির উত্থান ঘটে ।
বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র: বর্তমানে ভারত বছরে 100 কোটিরও (এক বিলিয়ন) বেশি জোড়া ডেনিম উৎপাদন করে এবং বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম ডেনিম উৎপাদনকারী ও ভোক্তা দেশ হিসাবে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে ।
জিন্সের বিভিন্ন ধরণ কী কী ? এখানে জিন্সের জনপ্রিয় কিছু ডিজাইন সম্পর্কে জেনে নিন:
বর্তমানে জিন্সের অনেক রকম ধরণ বা ভ্যারাইটি পাওয়া গেলেও, সবচেয়ে স্বতন্ত্র ও জনপ্রিয় কিছু স্টাইল নিয়ে আলোচনা করা যাক । এই তালিকার শীর্ষে রয়েছে ‘স্কিনি জিন্স’।
1) স্কিনি জিন্স: স্কিনি জিন্স এমনভাবে তৈরি করা হয় যা পা-কে বেশ ছিপছিপে বা সরু দেখায় এবং শরীরের পিছনের অংশের গড়ন বা শেপকে ফুটিয়ে তোলে । নামের মতোই এগুলি শরীরের সঙ্গে একদম আঁটসাঁটভাবে লেগে থাকে ৷ তবে সাধারণত এগুলির কাপড় বেশ নমনীয় ও প্রসারিত হওয়ার ক্ষমতা রাখে ।
2) বুটকাট জিন্স: ষাটের ও সত্তরের দশকের এই জিন্সগুলি আবারও ফ্যাশনে ফিরে এসেছে এবং এগুলির নীচের অংশ সবসময়ই চওড়া বা প্রশস্ত হয় । এর ফলে শরীরের গড়ন লম্বাটে দেখায়, যার কারণে পরিধানকারীকে উচ্চতায় বেশি লম্বা মনে হয় ।
3) জগার জিন্স: জগার জিন্স আসলে পায়জামার মতো আরামদায়ক হতে পারে । এই ধরনের জিন্স একটি অনন্য লুক বা স্টাইল দেয় এবং যেকোনও টপসের সঙ্গে মানিয়ে যায় ।
4) বয়ফ্রেন্ড জিন্স: এগুলো আসলে আপনার বয়ফ্রেন্ডের জিন্স নয়; বরং এগুলি বিশেষভাবে আপনার জন্যই তৈরি ঢিলেঢালা বা 'ব্যাগি' জিন্স, যা আরামদায়ক হওয়ার পাশাপাশি কোমর ও পায়ের অংশে বাড়তি জায়গা বা স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করে ।
5) রিপড জিন্স: রিপড জিন্স বেশ কিছুদিন ধরেই ফ্যাশন ট্রেন্ডের অংশ হয়ে আছে এবং তারকাদের কাছে এটি অত্যন্ত জনপ্রিয় । এগুলি বিভিন্ন স্টাইলে পাওয়া যায় ৷ যেমন- পায়ের এক বা উভয় পাশে, সামনে-পিছনে কিংবা উরুর অংশে ছেঁড়া বা কাটা ভাব থাকে ৷ এগুলি দেখতেও বেশ স্টাইলিশ ।
6) ফ্লেয়ার্ড জিন্স: এই জিন্স আপনাকে একটি ভিন্টেজ বা পুরোনো দিনের স্টাইলিশ লুক দিতে পারে । এগুলি অনেকটা বুটকাট জিন্সের মতোই, তবে এতে হাঁটুর নীচ থেকেই ঘের বা চওড়া ভাবটি শুরু হয় ৷ যা কেবল নীচের অংশে সীমাবদ্ধ থাকে না । এই জিন্সগুলি দেখতে বেশ স্টাইলিশ ।
7) ব্যাগি জিন্স: বর্তমানে তারকাদের মধ্যে ব্যাগি জিন্স বেশ জনপ্রিয় । যদিও এগুলি শরীরের সঙ্গে আঁটসাঁটভাবে বসে না, তবুও এগুলি সবচেয়ে আরামদায়ক ধরনের জিন্স ।
খ্যাতনামা বিউটিশিয়ান কেয়া শেঠের কন্যা ফ্য়াশন ডিজাইনার আত্রেয়ী শেঠ বলেন, "ফ্য়াশন সবসময় ফিরে আসে ৷ আগে যেমন 90's-এর যে ধরনের পোশাকগুলি বেশি প্রচলন ছিল এখন সেগুলি 'Revamp'- করে নতুন করে ফিরছে ৷ জিন্সের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ৷"
সাধারণ মানুষের মধ্যে জিন্সের জনপ্রিয়তা যেমন বেড়েই চলেছে, তেমনি এর ধরণ বা স্টাইলও দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে । গয়না নির্বাচনের মতোই জিন্সের ক্ষেত্রেও এখন প্রত্যেকের নিজস্ব পছন্দ রয়েছে ৷ কেউ হয়তো ‘স্কিনি জিন্স’ (skinny jeans) পরতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, আবার কেউবা পছন্দ করেন ঢিলেঢালা বা ‘ব্যাগি’ (baggy) স্টাইল । এছাড়া রয়েছে কোমরের মাপ বা ‘রাইজ’-এর বিভিন্ন ধরণ ৷ হাই, মিড এবং লো রাইজ । জিন্সের ইতিহাস যেমন আকর্ষণীয়, এর বৈচিত্র্যময় স্টাইল ও ডিজাইনগুলিও ঠিক তেমনই চমকপ্রদ ।
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