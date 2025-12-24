'Jingle Bells' আপনার প্রিয় ক্রিসমাস গান নয়, জানুন এর 168 বছরের ইতিহাস

'Jingle Bells' আপনার প্রিয় ক্রিসমাস গান নয়, জানুন এর 168 বছরের ইতিহাস
সারা বিশ্বে বড়দিন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয় । এই দিনটি এক অনন্য পরিবেশ নিয়ে আসে ।
Published : December 24, 2025 at 12:34 PM IST
প্রতিবছর সারা বিশ্বে বড়দিন অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পালিত হয় । এইদিনে মানুষ একে অপরকে উপহার দেয়, কেক ভাগ করে, পার্টি করে, এমনকি প্রার্থনা করতে গির্জায় যান । এই দিনটি অনেক আনন্দ নিয়ে আসে । এই দিনে যদি আপনার কাছে সাধারণ কিছু মনে হয়, তা হল 'Jingle bells' গানটি । বাড়িতে, স্কুলে, অফিসে, এমনকি শপিং মলে, আপনি অবশ্যই এই গানটি শুনতে পাবেন । কিন্তু আপনি কি এর আকর্ষণীয় গল্প জানেন ?
অনেকেই জানেন না এই গানটি আসলে বড়দিনের জন্য লেখা হয়নি । এর ইতিহাস প্রায় 168 বছর পুরনো । জেনে নেওয়া যাক এই গানের আসল ইতিহাস ৷
এই গানটি লিখেছেন জেমস লর্ড পিয়ারপন্ট । 'জিঙ্গেল বেলস' 1857 সালে আমেরিকান গায়ক জেমস লর্ড পিয়ারপন্ট লিখেছিলেন । যখন তিনি গানের কথা লিখেছিলেন, তখন তিনি ক্রিসমাসের কথা নয়, বরং থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের কথা মাথায় রেখেছিলেন । 19 শতকের নিউ ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, থ্যাঙ্কসগিভিংয়ের সময় তুষারে স্লেই রাইড জনপ্রিয় ছিল । এই গানটি মজাদার শীতকালীন রাইড দ্বারা অনুপ্রাণিত ।
গানের কথাগুলোও বেশ সুন্দর ৷ এটি 'ওয়ান হর্স ওপেন স্লেই' লাইনের ব্যাক্ষা দেওয়া হয় । আশ্চর্যজনকভাবে, জিঙ্গেল বেলসের আসল নাম এটি ছিল না, বরং ওয়ান হর্স ওপেন স্লেই ছিল । গানটি প্রথম থ্যাঙ্কসগিভিং-এ একটি গির্জা-অনুমোদিত বাচ্চাদের স্কুলে গাওয়া হয়েছিল । শিশুরা এটি একটি পরিবেশনায় পরিবেশন করেছিল । কথাগুলো হালকা-হালকা এবং মজাদার ছিল এবং এই গান শীতকালীন স্লেই যাত্রার আনন্দকে চিত্রিত করে ।
জিঙ্গেল বেলস ছিল সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় নয় এমন একটি গান: সেই সময়, এই গানটিতে ক্রিসমাস-সম্পর্কিত কোনও উপাদান ছিল না । এতে কোনও সান্তা ক্লজ ছিল না, কোনও ক্রিসমাস ট্রি ছিল না এবং কোনও ধর্মীয় লাইন ছিল না । মূলত, এটি ছিল থ্যাঙ্কসগিভিং এবং শীতের আনন্দের উদযাপন । সামগ্রিকভাবে, এটি ছিল সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয় নয় এমন একটি গান ।
1859 সালে নাম পরিবর্তন করা হয় এবং কোরাস যোগ করা হয়: 1859 সালে, জেমস পিয়ারপন্ট গানটিতে কিছুটা পরিবর্তন আনেন । এরপর গানটির নামকরণ করা হয় 'jingle bells'। একটি আকর্ষণীয় কোরাস যোগ করা হয়, যা এটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে । পরে গানটি আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে । সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ এটিকে ক্রিসমাসের সঙ্গে যুক্ত করতে শুরু করে । ধীরে ধীরে, এটি একটি ক্রিসমাস গানে পরিণত হয় ।
যদি আপনি এখনও জিঙ্গেল বেলসকে একটি ক্রিসমাস গান বলে মনে করেন, তাহলে এখনই জেনে নেওয়া প্রয়োজন ।