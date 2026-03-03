ETV Bharat / lifestyle

হোলির পার্টিতে প্রাক্তন হাজির হলে মানসিকভাবে স্থির থাকুন, মেনে চলুন এই সহজ টিপস

হোলি উদযাপনের মাঝখানে হঠাৎ আপনার প্রাক্তন সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হলে বিভ্রান্ত হওয়ার পরিবর্তে আত্মবিশ্বাস দেখানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

হোলির পার্টিতে প্রাক্তন ? কী করবেন ? (Getty Image)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 3, 2026 at 10:18 AM IST

3 Min Read
হোলি রঙ এবং আনন্দের উৎসব ৷ কিন্তু কখনও কখনও এই রঙগুলি পুরনো স্মৃতিও ফিরিয়ে আনে । বন্ধুদের সঙ্গে হোলি পার্টিতে যোগদানের সময় হঠাৎ আপনার প্রাক্তন সঙ্গীর সঙ্গে দেখা হলে আপনার কী করা উচিত ?

এমন পরিস্থিতিতে আপনার মেজাজ তাৎক্ষণিকভাবে খারাপ হয়ে যেতে পারে ৷ আপনার হৃদস্পন্দন বেড়ে যেতে পারে এবং আপনার মন পুরনো স্মৃতিগুলি পুনরাবৃত্তি করতে শুরু করতে পারে । আতঙ্কিত হওয়ার পরিবর্তে, বিচক্ষণতার সঙ্গে কাজ করা আরও গুরুত্বপূর্ণ । জেনে নেওযা প্রয়োজন এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে কীভাবে সামলাবেন যাতে আপনি উৎসবের মজা নষ্ট না করেন ।

নিজেকে প্রস্তুত করুন: হোলি পার্টিতে যদি হঠাৎ আপনার প্রাক্তনের সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই । প্রথমে, একটি দীর্ঘ শ্বাস নিন এবং দ্বিধা ছাড়াই তার সঙ্গে কথা বলুন ৷ এতে আপনার পরিপক্কতা প্রকাশ পাবে । যদি সে তাঁর নতুন সঙ্গীকে নিয়ে আসে, তাহলে ঈর্ষা এড়িয়ে চলুন এবং ভদ্রভাবে কথা বলুন । কথোপকথনের মাঝখানে, আপনার নতুন সাফল্য বা আনন্দের কথা উল্লেখ করুন এবং আত্মবিশ্বাসী দেখান, তাহলে সে দেখতে পাবে যে আপনি সত্যিই এগিয়ে গিয়েছেন ।

নিজেকে ইতিবাচক রাখুন: বিচ্ছেদের পর প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে দেখা হলে নার্ভাস বোধ করা স্বাভাবিক । হোলি খেলার সময় যদি আপনার পুরনো প্রেমিকার সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে সুন্দর হাসি মুখে থাকুন এবং শান্ত থাকুন । নেতিবাচক চিন্তাভাবনা না করে ইতিবাচক চিন্তা করুন । বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করুন ।

অসভ্য আচরণ করার চেষ্টা করবেন না: হোলি খেলার সময় যদি হঠাৎ আপনার প্রাক্তন প্রেমিকের সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে অজ্ঞতার আচরণ করার চেষ্টা করবেন না । যদি আপনার পুরনো সম্পর্কটি বুদ্ধিমানের সঙ্গে শেষ করে ফেলে থাকেন, তাহলে হ্যালো বলুন এবং পার্টিতে স্বাভাবিক কথোপকথন করুন । এতে আপনি আরও বুদ্ধিমান দেখাবেন এবং আপনার সীমাবদ্ধতা মাথায় রেখে আপনার সময় উপভোগ করবেন ।

বিচ্ছেদের কারণ মনে রাখবেন: যদি আপনি আপনার প্রাক্তন প্রেমিককে হোলি পার্টিতে দেখেন, তাহলে তাদের সঙ্গে রঙের মজা করা এড়িয়ে চলুন । আবেগে ভেসে যাওয়ার পরিবর্তে, আপনার ব্রেকআপের কারণ মনে রাখবেন । প্রয়োজনে আপনার ফোনে একটি নোট রাখুন । অনেকেই হোলি উদযাপনের সময় থান্ডাই পান করেন এবং তারপরে তাদের আবেগের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন, যা সম্পর্ককে আরও জটিল করে তোলে । এমন পরিস্থিতিতে নিজেকে বোঝান যে আপনি জীবনে এগিয়ে গিয়েছেন ।

অনেকে পার্টির প্রভাবে তাদের প্রাক্তন প্রেমিক-প্রেমিকার কাছাকাছি চলে যান, কিন্তু এই ভুলটি এড়িয়ে চলুন । হোলির আনন্দের মাঝে যদি আপনি এটি করেন, তাহলে পরে কেবল অনুশোচনাই করবেন । তাই অতীতকে পিছনে ফেলে আপনার কেরিয়ারের দিকে মনোনিবেশ করুন । নিজেকে মনে করিয়ে দিন যে আপনি জীবনে এগিয়ে গিয়েছেন অথবা এগিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)

