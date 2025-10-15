এই দীপাবলিতে রাসায়নিকের পরিবর্তে ঘরোয়া ফেসপ্যাক ব্যবহার করে দেখুন, ত্বকে আনবে জেল্লা

এই দীপাবলিতে রাসায়নিকের পরিবর্তে ঘরোয়া ফেসপ্যাক ব্যবহার করে দেখুন, ত্বকে আনবে জেল্লা
দীপাবলি আর মাত্র কয়েকদিন বাকি । প্রতিটি ঘরেই ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে । বিশেষ উপলক্ষে, ঘরের সৌন্দর্যের পাশাপাশি আপনার মুখের দিকেও মনোযোগ দিন ।
দীপাবলির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তুতি শুরু হয়, কেবল ঘর পরিষ্কার করার জন্য নয় আপনার চেহারা আরও সুন্দর করার জন্যও । নতুন পোশাক, গয়না এবং মেকআপ সত্যিই এই আলোর উৎসবের মূল আকর্ষণ, তবে যখন আপনার ত্বক উজ্জ্বল থাকে তখনও । উজ্জ্বল ত্বকের যত্নের জন্য ত্বকের যত্নের প্রতি বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন ।
হলুদ এবং দই পুষ্টিকর প্যাক: হলুদে প্রদাহ-বিরোধী এবং অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা দাগ এবং ব্রণ কমাতে সাহায্য করে । দইতে থাকা ল্যাকটিক অ্যাসিড ত্বককে এক্সফোলিয়েট করে, এটিকে নরম এবং উজ্জ্বল করে ।
উপকরণ:
1 চা চামচ দই
হাফ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো
হাফ চা চামচ লেবুর রস
1 চা চামচ বেসন
কীভাবে তৈরি করবেন ?
একটি ঘন পেস্ট তৈরি করতে সমস্ত উপাদান মিশিয়ে নিন । এটি আপনার মুখে 15-20 মিনিটের জন্য রেখে দিন, তারপর আলতো করে মাসাজ করুন এবং ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । এই প্যাকটি আপনার ত্বকের রঙ সমান করতে সাহায্য করবে ।
চন্দন গুঁড়ো এবং গোলাপ জল ঠান্ডা করার প্যাক: দীপাবলির ব্যস্ততা এবং আতশবাজির উত্তাপের মধ্যে, এই প্যাকটি আপনার ত্বককে ঠান্ডা এবং সতেজ করবে । চন্দন গুঁড়ো ত্বককে প্রশমিত করে এবং উজ্জ্বল করে, অন্যদিকে গোলাপ জল প্রাকৃতিক টোনার হিসেবে কাজ করে ।
উপকরণ:
1 চা চামচ চন্দন গুঁড়ো
1-2 চা চামচ গোলাপ জল
1 চা চামচ মুলতানি মাটি
কীভাবে তৈরি করবেন:
একটি মসৃণ পেস্ট তৈরি করতে চন্দন গুঁড়ো এবং মুলতানি মাটি গোলাপ জলের সঙ্গে মিশিয়ে নিন । মুখে লাগান এবং প্রায় 20 মিনিট পর শুকাতে দিন । এই প্যাকটি ত্বককে শক্ত করে এবং এর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি করে ।
মধু এবং দারুচিনির গ্লো বুস্টার প্যাক:
মধু একটি প্রাকৃতিক হিউমেক্ট্যান্ট, ত্বকে আর্দ্রতা বজায় রাখে । দারুচিনির বৈশিষ্ট্য ত্বকে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে, মুখকে একটি প্রাকৃতিক গোলাপি আভা দেয় ।
উপকরণ:
1 চা চামচ মধু
হাফ চা চামচ দারুচিনি গুঁড়ো
1 চা চামচ দুধ
কীভাবে তৈরি করবেন:
সমস্ত উপাদান ভালোভাবে মিশিয়ে নিন । মিশ্রণটি মুখে 15 মিনিটের জন্য রেখে দিন । হালকা গরম জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন । যদি আপনার ত্বক সেনসেটিভ হয়, তাহলে প্রথমে একটি প্যাচ টেস্ট করুন ।
পেঁপে এবং মধু ডিটক্সিফাইং প্যাক
পেঁপেতে প্যাপেইন এনজাইম থাকে, যা ত্বককে গভীরভাবে পরিষ্কার করে, মৃত কোষ দূর করে এবং ত্বককে উজ্জ্বল করে । মধু ত্বককে আরও পুষ্টি জোগায় ।
উপকরণ:
2 টেবিল চামচ পাকা পেঁপে, ম্যাশ করা
1 টেবিল চামচ মধু
কীভাবে তৈরি করবেন ?
পেঁপে এবং মধুকে একটি মসৃণ পেস্টে মিশিয়ে নিন । 20 মিনিটের জন্য মুখ এবং ঘাড়ে লাগান এবং তারপর ধুয়ে ফেলুন । এই প্যাকটি ত্বককে নরম এবং পুনরুজ্জীবিত করে ।
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
