সুই-সুতোর জাদুতে বিশ্বজয় ! আধুনিক ফ্যাশনে আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের জারদোসি থেকে গোট্টা-পট্টি
Embroidery: ভারতের বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যবাহী ও হাতে নকশা করা কারুকাজ আজ ফ্যাশন ও শিল্পের জগতের এক অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে ।
Published : November 21, 2026 at 10:33 AM IST
ভারত তার হস্তশিল্পের জন্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত । দেশটির প্রতিটি রাজ্যে কারুশিল্পের এক অনন্য রূপ দেখতে পাওয়া যায় । কেবল সাজসজ্জার সামগ্রীই নয়, বস্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও হস্তশিল্পের চমৎকার নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যায় ।
বর্তমানে হলিউড থেকে বলিউড, এমনকি প্যারিস বা মিলান ফ্যাশন উইকেও ভারতীয় কারিগরদের এই সুই-সুতোর জাদু নজর কাড়ছে ৷ পশ্চিমা পোশাকের কাট ও ডিজাইনের সঙ্গে ভারতীয় জারদোসি ও গোট্টা-পট্টির মেলবন্ধন এক নতুন ধারার সৃষ্টি করেছে । টেকসই ফ্যাশন (Sustainable Fashion) এবং হাতে তৈরি শিল্পের কদর বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই কারুশিল্পগুলি নতুন প্রজন্মের কাছেও হয়ে উঠছে আভিজাত্য ও ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ।
ভারতে কাপড়ের উপর নানা ধরনের এমব্রয়ডারি বা সূচিকর্মের কাজ দেখা যায় ৷ যার প্রতিটিই হাতে তৈরি এবং এগুলিই পোশাকের প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে । ফ্যাশন বা শিল্পের প্রতি যদি আগ্রহ থাকে, তবে ভারতের ঐতিহ্যবাহী এই সূচিকর্ম শৈলীগুলি সম্পর্কে অবশ্যই জানা থাকা উচিত ।
চিকনকারি: উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লখনউ চিকনকারির জন্য বিখ্যাত । মুঘল আমল থেকে চলে আসা এই সূচিকর্ম শৈলীটি তার অত্যন্ত নিপুণ ও জটিল কাজের জন্য সুপরিচিত । ঐতিহাসিকভাবে চিকনকারি কেবল মসলিন কাপড়ের উপরই করা হত, তবে বর্তমানে শিফন ও জর্জেটের মতো কাপড়েও এই কাজ করা হয় । কুর্তা থেকে শুরু করে শাড়ি আজকাল চিকনকারির পোশাক অত্যন্ত জনপ্রিয় ।
কাঁথা: কাঁথা সেলাই হল পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার একটি স্বতন্ত্র শিল্পকলা ৷ যা তার সরলতার জন্য পরিচিত । কাপড়ের উপর রঙিন সুতো দিয়ে ‘রানিং স্টিচ’ বা সাধারণ সেলাইয়ের মাধ্যমে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয় । ফুল, পশুপাখি কিংবা লোককাহিনির বিভিন্ন দৃশ্য এই সুতার কারুকাজের মাধ্যমে কাপড়ের উপর চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় ।
ফুলকারি: পঞ্জাবের ফুলকারি উজ্জ্বল রেশমি সুতো দিয়ে তৈরি করা হয় । এতে রঙের এক প্রাণবন্ত সমাহার দেখা যায় এবং এটি সমৃদ্ধি ও আনন্দের প্রতীক । আজও বিয়ে-সহ বিভিন্ন উৎসব-অনুষ্ঠানে ফুলকারি ওড়না অত্যন্ত জনপ্রিয় ।
কাশীদা: কাশ্মীরের 'কাশীদা' এমব্রয়ডারিতে চিনার পাতা, পদ্মফুল এবং পাখির নকশা ফুটিয়ে তোলা হয় অত্যন্ত সূক্ষ্ম, এক-সুতোর সেলাইয়ের মাধ্যমে ।
আরি কাজ: গুজরাত ও রাজস্থানে 'আরি' কাজ অত্যন্ত জনপ্রিয় । এটি এক ধরনের এমব্রয়ডারি, যা একটি হুকযুক্ত সুঁইয়ের সাহায্যে করা হয় ৷ এর মাধ্যমে খুব সূক্ষ চেইন সেলাই তৈরি করা হয় । এই কাজে সুতোর পাশাপাশি প্রায়শই পুঁতি, সিকুইন এবং পাথর ব্যবহার করা হয় ।
গোটা-পট্টি: রাজস্থানের 'গোটা-পট্টি' শিল্পে সোনা বা রুপোর 'গোটা' (ধাতব ফিতে বা পাড়) কেটে বিভিন্ন আকৃতি দেওয়া হয় এবং সেগুলো কাপড়ের উপর বসানো হয় । ঐতিহাসিকভাবে রাজস্থানের রাজপরিবারগুলির সঙ্গে যুক্ত এই শিল্পটি বর্তমানে রাজ্যটির ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে ।
মিরর ওয়ার্ক (আয়নার কাজ): গুজরাত ও রাজস্থানের মিরর ওয়ার্কে ছোট ছোট আয়না ব্যবহার করে নকশা তৈরি করা হয়, যার চারপাশ রঙিন সুতো দিয়ে বাঁধাই করা থাকে । এই ধরনের কারুকাজ সাধারণত ঘাগরা-চোলি (ঐতিহ্যবাহী স্কার্ট ও ব্লাউজ) এবং ওড়নায় দেখা যায় ।
তোদা এমব্রয়ডারি: তামিলনাড়ুর নীলগিরি পাহাড় অঞ্চল থেকে তোদা এমব্রয়ডারির উৎপত্তি । সাদা সুতির কাপড়ের উপর মোটা লাল ও কালো সুতো ব্যবহার করে এতে চমৎকার জ্যামিতিক নকশা ফুটিয়ে তোলা হয় ।
বানজারা এমব্রয়ডারি: বানজারা সম্প্রদায়ের মহিলাদের হাত ধরে এই এমব্রয়ডারি শৈলীর বিকাশ ঘটেছে । এতে উজ্জ্বল রঙের সুতোর পাশাপাশি কড়ি, পুঁতি ও ছোট ছোট আয়না ব্যবহার করে আকর্ষণীয় নকশা তৈরি করা হয় ৷
মুকেশ: মুকেশ যা 'বদলা' কাজ নামেও পরিচিত ৷ এমন এক কৌশল, যেখানে কাপড়ের ভিতর দিয়ে সরু ধাতব পাত ঢুকিয়ে সেগুলিকে মোচড়ানো বা চ্যাপটা করা হয় । এই পদ্ধতির মাধ্যমে কাপড়ের উপর অত্যন্ত সুন্দর ও ঝকঝকে নকশা ফুটে ওঠে ।
সুজিনি: বিহারের সুজিনি কারুকাজ অনেকটা কাঁথা সেলাইয়ের মতো । এতে কাপড়ের টুকরোগুলোকে একসঙ্গে সেলাই করে কাঁথা বা বিছানার চাদর তৈরি করা হয় । এই প্রক্রিয়ার শুরুতে চেইন সেলাই করা হয় এবং এরপর ভিতরের ফাঁকা জায়গাগুলি রানিং সেলাই দিয়ে ভরাট করে জটিল ও সূক্ষ্ম নকশা ফুটিয়ে তোলা হয় ।