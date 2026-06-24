স্কুল ও কলেজের দিনগুলিতে কেন ব্রণের সমস্যা বেড়ে যায় ? প্রতিরোধের সহজ উপায় জানুন

স্কুল ও কলেজের দিনগুলিতে কেন ব্রণের সমস্যা বেড়ে যায় ? প্রতিরোধের সহজ উপায় জানুন
কিশোর বয়সে ব্রণ ও ফুসকুড়ির সমস্যা খুবই সাধারণ । হরমোনের পরিবর্তন, অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এবং ত্বকের ভুল পরিচর্যা এর প্রধান কারণ ।
Published : June 24, 2026 at 7:09 PM IST
কৈশোরকাল হল দ্রুত শারীরিক পরিবর্তনের একটি সময় । পড়াশোনা, বন্ধুত্ব এবং নতুন সব অভিজ্ঞতার পাশাপাশি আরও একটি বিষয় অধিকাংশ কিশোর-কিশোরীকে ভাবিয়ে তোলে, আর তা হলো মুখের ব্রণ ও ফুসকুড়ি । অনেক সময় মুখের ছোট একটি দাগও কারও আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরাতে পারে । কেউ কেউ এগুলি আড়াল করার চেষ্টায় আয়নার সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটায়, আবার কেউ কেউ বেছে নেয় নানা ধরনের ঘরোয়া প্রতিকার ।
তবে সত্যিটা হল, বয়ঃসন্ধিকালে ব্রণ হওয়া খুবই সাধারণ একটি বিষয় । শরীরের হরমোনজনিত পরিবর্তনই এর মূল কারণ । তা সত্ত্বেও, সঠিক যত্ন ও ভালো অভ্যাসের মাধ্যমে এই সমস্যা অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব । যদি আপনি বারবার ব্রণের সমস্যায় ভুগে থাকেন, তবে প্রথমেই এর মূল কারণটি বোঝা জরুরি । জেনে নেওয়া যাক, কেন বয়ঃসন্ধিকালে ব্রণ বাড়ে এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার সহজ উপায়গুলো কী কী ?
কিশোর বয়সে কেন ব্রণ বাড়ে ?
কিশোর বয়সে শরীরের হরমোনের মাত্রায় দ্রুত পরিবর্তন ঘটে । এই পরিবর্তনের ফলে ত্বকের তেল নিঃসরণকারী গ্রন্থিগুলি অতিরিক্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং প্রচুর পরিমাণে তেল তৈরি করে । যখন এই তেল ধুলোবালি ও ত্বকের মৃত কোষের সাথে মিশে যায়, তখন ত্বকের লোমকূপগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং এর ফলে ব্রণ সৃষ্টি হয় । বয়ঃসন্ধিকালে হরমোনের ভারসাম্যহীনতা ব্রণের একটি প্রধান কারণ হলেও, আরও কিছু বিষয়- যেমন অতিরিক্ত জাঙ্ক ফুড খাওয়া, পর্যাপ্ত জল পান না করা, মানসিক চাপ, ঘুমের অভাব এবং বারবার মুখে হাত দেওয়া এই সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে ।
ব্রণ প্রতিরোধের সহজ উপায়:
প্রথমত, দিনে দু'বার মৃদু ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করুন । অতিরিক্ত ঘষামাজা করলে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে ।
খাদ্যতালিকায় ফলমূল, সবুজ শাকসবজি এবং প্রচুর পরিমাণে জল অন্তর্ভুক্ত করুন। ভাজাপোড়া ও অতিরিক্ত চিনিযুক্ত খাবার খাওয়া কমিয়ে দিন ।
বারবার ব্রণ স্পর্শ করা বা তা টিপে ফেলার অভ্যাস পরিহার করুন । এমনটা করলে সংক্রমণ বেড়ে যেতে পারে এবং মুখে দাগ পড়ে যেতে পারে ।
প্রতিদিন 7 থেকে 8 ঘণ্টা ঘুমানোর চেষ্টা করুন । পর্যাপ্ত ঘুম ত্বককে সেরে উঠতে সাহায্য করে ।
ব্রণের সমস্যা গুরুতর হলে বা ব্যথা হতে শুরু করলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন ।
কিশোর বয়সে ব্রণ হওয়া একটি সাধারণ বিষয় ৷ তবে সঠিক ত্বকের যত্ন, সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের মাধ্যমে একে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7496424/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)