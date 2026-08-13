তারা সুতারিয়ার লেপার্ড প্রিন্ট লুক কেন 'ম্যাক্সিমালিস্ট' ফ্যাশনের ফিরে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে ? যেনো রেট্রো গ্ল্যামারের এক শৈলী

তারা সুতারিয়ার লেপার্ড প্রিন্ট লুক কেন 'ম্যাক্সিমালিস্ট' ফ্যাশনের ফিরে আসার ইঙ্গিত দিচ্ছে ? যেনো রেট্রো গ্ল্যামারের এক শৈলী
তারা সুতারিয়ার লেপার্ড-প্রিন্ট লুকটি কেবল একটি সাহসী পোশাকই নয়; এটি ভিনটেজ গ্ল্যামার এবং বর্তমানের নির্ভীক ফ্যাশনের এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ।
Published : August 13, 2026 at 10:44 AM IST
ফ্যাশনের জগতে এমন কিছু প্রিন্ট রয়েছে যা মুহূর্তেই সবার নজর কাড়ে । 'লেপার্ড প্রিন্ট' তেমনই একটি উদাহরণ । একসময় এটিকে বেশ সাহসী ও কিছুটা নাটকীয় ধাঁচের বলে মনে করা হলেও, বর্তমানে ফ্যাশনের জগতে এটি আবারও ফিরে এসেছে । তারা সুতারিয়ার সাজসজ্জা এর একটি চমৎকার উদাহরণ ৷ নিজের আসন্ন সিনেমা 'টক্সিক'-এর ট্রেলার লঞ্চের জন্য তিনি এই স্টাইলটিই বেছে নিয়েছিলেন ।
সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করা ছবিগুলিতে একটি বড় আকারের হাতপাখা, ভিনটেজ ধাঁচের গয়না এবং ঘন ও ঢেউ খেলানো চুল তার পুরো সাজসজ্জায় এক ধরনের 'রেট্রো' বা পুরোনো দিনের আমেজ নিয়ে এসেছে । তার এই স্টাইলে যেন পুরোনো দিনের সিনেমার গ্ল্যামার এবং সমসাময়িক সাহসী ফ্যাশনের এক চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটেছে । বিশেষ করে, এখানে 'লেপার্ড প্রিন্ট' বা চিতাবাঘের গায়ের ছোপযুক্ত নকশাটি কেবল কাপড়ের সাধারণ কোনও প্যাটার্ন নয়, বরং পুরো সাজসজ্জার প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠেছে । ঠিক এই কারণেই তার লুকে আধুনিক ফ্যাশনের সঙ্গে এমন এক 'রেট্রো' ছোঁয়া ফুটে উঠেছে, যা উপেক্ষা করা অসম্ভব ।
লেপার্ড প্রিন্ট নিয়ে কেন এত উন্মাদনা ?
লেপার্ড প্রিন্ট এমন এক ধরনের নকশা যা মুহূর্তেই সবার নজর কাড়ে । কাপড়ের ওপর থাকা বিচিত্র সব ছোপ একে একই সঙ্গে সাহসী, স্টাইলিশ এবং কিছুটা নাটকীয় করে তোলে । সম্ভবত এই কারণেই ফ্যাশনের জগৎ থেকে এই প্রিন্টটি কখনোই পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি ।
তারা সুতারিয়ার এই সাজে লেপার্ড প্রিন্টের ব্যবহার বেশ সাহসী । তিনি এটিকে কেবল কাপড়ের ওপর একটি সাধারণ নকশা হিসাবেই দেখেননি, বরং পুরো সাজসজ্জার প্রধান আকর্ষণ হিসাবে তুলে ধরেছেন । এরফলে তৈরি হয়েছে এমন এক পোশাকশৈলী, যা দেখামাত্রই সবার নজর কাড়ে ।
রেট্রো গ্ল্যামার: তারার এই সাজ কেবল লেপার্ড প্রিন্টের কারণেই বিশেষ হয়ে ওঠেনি; এটি ক্লাসিক সিনেমার গ্ল্যামারকেও মনে করিয়ে দেয় । শরীরের সঙ্গে মানানসই পোশাকের (ফিটেড ড্রেস) সঙ্গে বড় আকারের চোকার, সোনার গয়না এবং ঢেউখেলানো ঘন চুলের বিন্যাস পুরো সাজে এক ধরণের রেট্রো আমেজ নিয়ে এসেছে ।
একটি বড় হাতপাখা এই সাজের আকর্ষণকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে । এই ছোট অনুষঙ্গটি পুরো সাজসজ্জায় এমন এক আবহ তৈরি করেছে, যেন মনে হচ্ছে কোনও ভিন্টেজ ফ্যাশন স্টাইলকে আধুনিক সময়ের উপযোগী করে নতুনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে ।
ম্যাক্সিমালিজমের প্রত্যাবর্তন:
কিছুদিন ধরে ফ্যাশন জগতে সাদামাটা এবং ন্যূনতম সাজেরই প্রাধান্য ছিল । হালকা রঙ, সংযত গয়না এবং পরিচ্ছন্ন স্টাইলিং বেশ জনপ্রিয় ছিল । তবে, ফ্যাশনের ধারা এখন বদলাতে শুরু করেছে ।
মানুষ আবারও এমন পোশাক এবং অনুষঙ্গের দিকে ঝুঁকছে যা প্রথম দর্শনেই নজর কাড়ে । এটাই ম্যাক্সিমালিজমের মূল কথা । তবে, এর মানে এই নয় যে একবারে সবকিছু গায়ে চাপিয়ে দিতে হবে ৷ সত্যিকারের ম্যাক্সিমালিস্ট স্টাইল হল আকর্ষণীয় উপাদানগুলোর মধ্যে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ভারসাম্য বজায় রাখা ।
কীভাবে স্টাইল করবেন ?
পুরো লেপার্ড-প্রিন্টের পোশাক পরতে সবাই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ নাও করতে পারেন । আপনি যদি এই ট্রেন্ডটি আরও সূক্ষ্মভাবে চেষ্টা করতে চান, তবে ছোট ছোট জিনিস দিয়ে শুরু করতে পারেন ।
একটি লেপার্ড-প্রিন্টের ব্যাগ, স্কার্ফ, বেল্ট বা একজোড়া স্যান্ডেল একটি সাধারণ পোশাককেও মুহূর্তেই আকর্ষণীয় করে তুলতে পারে । এই প্রিন্টটি কালো, বেইজ, বাদামী বা ক্রিমের মতো সাধারণ রঙের সঙ্গে অনায়াসে মানিয়ে যায় ।
আপনি যদি আরও আকর্ষণীয় লুক পছন্দ করেন, তবে একটি লেপার্ড-প্রিন্টের ড্রেস বা টপ পরতে পারেন । শুধু মনে রাখবেন আপনার অন্যান্য অনুষঙ্গগুলি যেন তুলনামূলকভাবে সাদামাটা থাকে ।