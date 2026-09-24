পুজোর ফ্যাশনে হতে পারে নতুন ট্রেন্ড ! তামান্না ভাটিয়ার বিশেষ লুক দেখেছেন ? সাজের মূল আকর্ষণ মধুবনী ওড়না

পুজোর ফ্যাশনে হতে পারে নতুন ট্রেন্ড ! তামান্না ভাটিয়ার বিশেষ লুক দেখেছেন ? সাজের মূল আকর্ষণ মধুবনী ওড়না
তামান্না ভাটিয়া একটি অনন্য শাড়ি-লুক উপস্থাপন করেন ৷ যার সঙ্গে বিহার এবং সেখানকার ঐতিহ্যবাহী মধুবনী শিল্পের এক বিশেষ যোগসূত্র রয়েছে ।
Published : September 24, 2026 at 12:36 PM IST
তামান্না ভাটিয়ার শাড়ি-পরিহিত সাজটি এমন এক ফ্যাশন-মুহূর্তের উদাহরণ, যেখানে পোশাক কেবল নান্দনিকতার খাতিরে নয়, বরং কোনও নির্দিষ্ট স্থানের গল্প তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বেছে নেওয়া হয়েছে । তাঁর আসন্ন চলচ্চিত্র ‘ভিভ্যান’ (VVAAN)-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে তিনি ডিজাইনার করণ তোরাণির একটি শাড়ি পরেছিলেন, যা বিহারের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও লোকশিল্পের গভীর প্রতিফলন ঘটিয়েছিল । যেহেতু চলচ্চিত্রটির কাহিনি বিহারের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট এবং ছট পূজার মতো উৎসবের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তাই তাঁর সাজসজ্জায় সেই ঐতিহ্যই চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছিল ।
শাড়ির সঙ্গে মানানসই হাতে তৈরি মধুবনী-শৈলীর ওড়নাটিই ছিল পুরো সাজসজ্জার প্রধান আকর্ষণ । হলুদ থেকে গাঢ় নীল রঙের যে বিন্যাস এতে দেখা যায়, তা কেবল রঙের সাধারণ কোনও পছন্দ নয়; বরং এটি ছট পূজার ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িত আবেগকে ফুটিয়ে তোলে এবং উদীয়মান ও অস্তগামী সূর্যের দৃশ্যকল্পকে তুলে ধরে । ঠিক এই কারণেই সিনেমার প্রচারণায় সচরাচর দেখা যাওয়া অন্যান্য সাজপোশাকের চেয়ে তামান্নার এই লুকটি সম্পূর্ণ আলাদা ও অনন্য হয়ে উঠেছে ।
শাড়ির ভাঁজে বিহারের গল্প
ছবিটিতে তামান্না অত্যন্ত সাবলীল ও মার্জিত লুকে একটি হলুদ ওড়না নিয়েছেন । শাড়িটির উজ্জ্বল হলুদ রঙ সহজেই নজর কাড়ে ৷ আর গাঢ় নীল রঙের ছোঁয়া পুরো সাজসজ্জায় এক চমৎকার ভারসাম্য এনে দেয় ।
এই শাড়ির সৌন্দর্য কেবল এর রঙের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । নীল ও হলুদ অংশের ওপর থাকা সূক্ষ্ম ও ঐতিহ্যবাহী নকশা এটিকে সাধারণ প্রিন্টেড শাড়ি থেকে আলাদা করে তুলেছে । শাড়ির পাড় জুড়ে থাকা সাদা রঙের সূক্ষ্ম ও লেস-সদৃশ কারুকাজ পুরো সাজে এক স্নিগ্ধ ও অভিজাত আবহ যোগ করেছে ।
মধুবনী ড্রেপিং: পুরো সাজসজ্জার মূল আকর্ষণ
এই সাজের সবচেয়ে নজরকাড়া অংশ হল মধুবনী শৈলীতে সাজানো শাড়ির আঁচল বা ড্র্যাপ । হাতে আঁকা এই নকশায় কাপড়ের ওপর দিয়ে একটি ধারাবাহিক কাহিনি ফুটে উঠেছে ৷ এর কেন্দ্রে রয়েছে রাধা ও কৃষ্ণের প্রতিচ্ছবি, যা মিথিলা শিল্পকলা-অনুপ্রাণিত নানা মোটিফ বা নকশা দিয়ে পরিবেষ্টিত ।
মধুবনী শিল্পের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এর বিষয়বস্তু ৷ যেমন- ফুল-লতাপাতা, দেবদেবী, পশুপাখি ও লোকজীবনের নানা দৃশ্য কেবলমাত্র সাজসজ্জার উপকরণ নয়, এগুলির প্রতিটিই নিজস্ব গল্প ও অর্থ বহন করে । তামান্নার সাজে এই শিল্পশৈলী শাড়িটিকে এক অনন্য সাংস্কৃতিক পরিচয় দিয়েছে ।
দূর্গা পুজোর মরশুম: হলুদ থেকে নীল রঙের মেলবন্ধন
এই সাজের রঙের বিন্যাসটিও বেশ উল্লেখযোগ্য । হলুদ রঙ আলো ও সূর্যের দীপ্তিকে ফুটিয়ে তোলে ও গাঢ় নীল রঙে মিশে থাকে গোধূলি-আকাশের মতো এক গভীরতা ।
খোঁপা ও কানের দুল:
তামান্না তাঁর চুল পরিপাটি করে আঁটসাঁট খোঁপা বেঁধেছেন । এর ফলে তাঁর মুখ যেমন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে, তেমনি শাড়ির ড্রেপিং বা আঁচলের সূক্ষ্ম কারুকার্যের ওপরও মনোযোগ দেওয়ার মতো । কপালে ছোট লাল টিপ ঐতিহ্যবাহী সৌন্দর্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে ৷ আর হীরের ঝোলানো দুল (chandelier earrings) যোগ করেছে আধুনিক গ্ল্যামারের ছোঁয়া । দীর্ঘ দুলের ঝিলিক ঐতিহ্যবাহী পোশাকের সঙ্গে চমৎকারভাবে মিশে গিয়ে এক নিখুঁত ভারসাম্য তৈরি করেছে ৷ যার ফলে পুরো সাজসজ্জাটি না অতিরিক্ত জমকালো, না আবার খুব বেশি সাদামাটা মনে হয় ।
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