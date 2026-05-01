সাম্প্রতিক তামান্না ভাটিয়ার এক ফ্যাশন লুক নজর কেড়েছে ! দেখুন একনজরে
তামান্না ভাটিয়ার সাম্প্রতিক লুকটি 'পাওয়ার ফ্যাশন'-এর ক্ষেত্রে এক নতুন অন্যরকম ভাবে দেখা গিয়েছে ৷ বার্গান্ডি রঙের টপ এবং কালো স্কার্টের কম্বিনেশন যা এককথায় অসাধারণ ৷
Published : May 1, 2026 at 4:11 PM IST
তামান্না ভাটিয়া সম্প্রতি তাঁর পোশাক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন, স্টাইল কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্যের বিষয় নয় বরং এটি মানুষের ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তাকেও প্রতিফলিত করে । তাঁর সাম্প্রতিকতম লুক যাতে একটি বার্গান্ডি রঙের (Sculptural) টপের সঙ্গে কালো রঙের একটি মিডি স্কার্ট পরেছেন ৷ এটি কেবল গ্ল্যামারাসই নয়, বরং একটি বলিষ্ঠ ও ধীরস্থির ব্যক্তিত্বকেও ফুটিয়ে তোলে । এই পোশাকটি এক ধরণের স্বতন্ত্র দৃঢ়তা ও আভিজাত্য প্রকাশ করে ৷ যা হলিউডের আইকনিক চরিত্র ‘মিরান্ডা প্রিস্টলি’-র কথা মনে করিয়ে দেয় ।
বর্তমানের ফ্যাশন জগতে যা মূলত অন্যভাবে প্রতিফলিত হয় ৷ তামান্নার এই লুকটি প্রমাণ করে, সরলতা ও সুবিন্যস্ত কাঠামোর মাধ্যমেই প্রকৃতপক্ষে একটি শক্তিশালী ফ্যাশন-বিবৃতি তৈরি করা সম্ভব । জেনে নেওয়া দরকার এই পোশাকটির প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে ৷
নিখুঁত সংমিশ্রণ:
তামান্নার বার্গান্ডি রঙের টপটিই এই পুরো সাজসজ্জার সবচেয়ে নজরকাড়া উপাদান । এর নকশা অত্যন্ত সুগঠিত ও স্থাপত্যশৈলীর আদলে গড়া ৷ যা তাঁর কাঁধ ও কণ্ঠাস্থিকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে । কোনও কোমল বা পেলব নান্দনিকতা প্রকাশ করার পরিবর্তে, এই পোশাকটি একটি বলিষ্ঠ ও আত্মবিশ্বাসী ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরে ।
সরলতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা আভিজাত্য: যদিও টপটি বেশ বলিষ্ঠ ও নাটকীয়, তবুও কালো রঙের মিডি স্কার্টটি পুরো সাজসজ্জাটিতে একটি ভারসাম্য বজায় রেখেছে । এর সহজ অথচ পরিশীলিত নকশাটি পোশাকটিকে অতিরিক্ত জাঁকালো বা ভারিক্কি দেখানোর থেকে বিরত থাকে । এই সংমিশ্রণটিই প্রমাণ করে, ন্যূনতম উপাদান ব্যবহার করেও কীভাবে একটি 'হাই-ফ্যাশন' লুক তৈরি করা সম্ভব ।
মিনিমাল স্টাইলিংয়ের জাদু: এই লুকের সঙ্গে মানানসই করতে তামান্না তাঁর চুলগুলিকে গুছিয়ে একটি 'স্লিক-ব্যাক বান' (sleek-back bun) বেঁধেছিলেন ৷ এমন একটি পছন্দ যা তাঁর মুখের আদলকে আরও বেশি ফুটিয়ে তুলেছিল । তিনি অলঙ্কার নির্বাচনের ক্ষেত্রেও মিতব্যয়িতার পথ বেছে নিয়েছিলেন, যাতে দর্শকের মনোযোগ পুরোপুরি তাঁর পোশাক এবং তাঁর সামগ্রিক উপস্থিতির ওপরই নিবদ্ধ থাকে । ঠিক এই 'মিনিমালিস্ট' বা বাহুল্যবর্জিত দৃষ্টিভঙ্গিটিই তাঁর এই লুকটিতে আভিজাত্যের এক বাড়তি ছোঁয়া যোগ করেছে ।
এই লুকটি কেন বিশেষ ?
তামান্নার এই ফ্যাশন স্টেটমেন্টটি প্রমাণ করে যে, সমসাময়িক ফ্যাশন কোনও নির্দিষ্ট লিঙ্গ বা জেন্ডারের গণ্ডিতে আবদ্ধ নয় ৷ বরং এটি মূলত আত্মবিশ্বাস এবং নিজের উপর পূর্ণ আস্থাতেই প্রতিষ্ঠিত হয় । যেসব মহিলা তাঁদের নিজস্ব স্টাইলের মাধ্যমে নিজেদের এক স্বতন্ত্র ও অনন্য পরিচিতি গড়ে তুলতে চান, তাঁদের সবার জন্যই এই লুকটি এক বিশেষ অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজ করে ।