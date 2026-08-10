বর্ষায় এই জিনিস ব্যবহার করে চুলের যত্ন নিন, দেখুন কীভাবে করবেন ?

বর্ষায় এই জিনিস ব্যবহার করে চুলের যত্ন নিন, দেখুন কীভাবে করবেন ?
বর্ষাকালে চুলের যত্নের জন্য মাথার ত্বক পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখা, ভেজা চুল দীর্ঘ সময় বেঁধে না রাখা অত্যন্ত জরুরি ।
Published : August 10, 2026 at 9:43 AM IST
বর্ষাকালে চুলের যত্নে ঘরোয়া টোটকার প্রচলন বেড়ে যায় । মানুষ নানা ধরনের পরামর্শ ও কৌশল শেয়ার করে, যা প্রায়শই সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে পড়ে । এর মধ্যে যষ্টিমধু ও টক দই দিয়ে তৈরি একটি হেয়ার প্যাক ঘরোয়া প্রতিকার হিসেবে বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে । বলা হয়ে থাকে, এই পদ্ধতিটি চুলকে নরম করতে এবং শুষ্কতা কমাতে সাহায্য করে । অনেকের মনেই প্রশ্ন জাগছে, যষ্টিমধু ও টক দইয়ের এই মিশ্রণটি কি সত্যিই চুলের জন্য উপকারী, নাকি এটি নিছকই সোশাল মিডিয়ার আরেকটি ট্রেন্ড মাত্র ?
যষ্টিমধুর বিশেষত্ব কী ?
ত্বক ও স্বাস্থ্যের যত্নে বিভিন্ন ঘরোয়া প্রতিকারে ঐতিহ্যগতভাবে যষ্টিমধু ব্যবহৃত হয়ে আসছে । এতে এমন কিছু বায়ো-অ্যাক্টিভ উপাদান রয়েছে ৷ যা প্রদাহ-প্রতিরোধী (anti-inflammatory) এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুণাবলির জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণায় স্বীকৃত । তাই মাথার ত্বকে বা স্ক্যাল্পে মুলথি ব্যবহারের ধারণাটি মোটেও অযৌক্তিক নয় ।
চুলের জন্য দই কীভাবে উপকারী হতে পারে ?
দইয়ে প্রোটিন ও ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে । চুলে এটি ব্যবহার করলে সাময়িকভাবে চুল নরম ও কন্ডিশনড বা মসৃণ অনুভূত হয় । দইয়ের ল্যাকটিক অ্যাসিড মাথার ত্বকের উপরিভাগ থেকে মৃত কোষ দূর করতে সাহায্য করে । বিশেষ করে বর্ষাকালে যখন বাতাসে আর্দ্রতার কারণে চুল শুষ্ক বা জট পাকানো মনে হতে পারে তখন দইয়ের হেয়ার প্যাক ব্যবহার করলে চুল অনেক বেশি নরম ও কোমল হয়ে ওঠে ।
এই দুটি উপাদান মিশিয়ে তা ব্যবহার করা কি ঠিক হবে ?
যাঁদের লিকোরিস যষ্টিমধু বা দুগ্ধজাত পণ্যে অ্যালার্জি নেই, তাঁদের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে এমন ঘরোয়া প্যাক ব্যবহার করলে চুলের কন্ডিশনিং বা পুষ্টির উপকারিতা পাওয়া যেতে পারে । অন্যদিকে, যাদের মাথার ত্বক তৈলাক্ত, খুশকি বা সেবোরিক ডার্মাটাইটিস (seborrheic dermatitis) রয়েছে কিংবা যাঁদের অ্যালার্জির সমস্যা আছে, তাদের ক্ষেত্রে এমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমস্যা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে ।
মাথার ত্বকে দীর্ঘ সময় ধরে কোনও ভেজা মিশ্রণ লাগিয়ে রাখা উচিত নয়, বিশেষ করে বর্ষাকালে । আপনি যদি এটি ব্যবহার করে দেখতে চান, তবে আগে একটি 'প্যাচ টেস্ট' (ত্বকের ছোট অংশে প্রয়োগ করে পরীক্ষা) করে নেওয়া ভালো ৷ আর যদি কোনও ধরনের জ্বালাপোড়া, চুলকানি বা লালচে ভাব দেখা দেয়, তবে অবিলম্বে এর ব্যবহার বন্ধ করে দেওয়া উচিত ।
ভাইরাল হওয়া ঘরোয়া টোটকা এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের মধ্যে পার্থক্য বুঝে নিন:
চুলে যষ্টিমধু ও দইয়ের ব্যবহার হয়তো সাময়িক কোমলতা বা আরাম দিতে পারে, কিন্তু চুল পড়া, খুশকি বা টাক পড়ার সমস্যা নিরাময়ে এগুলি কার্যকর ৷ এমন দাবি করা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক নয় ।
বর্ষাকালে চুলের যত্নের ক্ষেত্রে মাথার ত্বক পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখা, ঘাম ও ময়লা জমতে না দেওয়া এবং ভেজা চুল দীর্ঘ সময় বেঁধে না রাখার বিষয়টি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ৷ পাশাপাশি সমস্যাটি দীর্ঘস্থায়ী হলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত ।