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বর্ষাকালে তুলসি গাছকে এইভাবে যত্ন করলে একদম সতেজ থাকবে

অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে প্রায়শই পাতা কালো বা হলুদ হয়ে যায় । ছত্রাকজনিত সংক্রমণ যাতে পুরো গাছে ছড়িয়ে না পড়ে, এমন পাতাগুলি ছিঁড়ে ফেলুন ।

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বর্ষাকালে তুলসি গাছকে এইভাবে যত্ন করলে একদম সতেজ থাকবে (Getty Image)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 12, 2026 at 10:43 AM IST

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ভারতীয় পরিবারগুলিতে তুলসি গাছ একটি অতি পরিচিত দৃশ্য ৷ বিভিন্ন কারণে এই গাছ লাগানো ও পরিচর্যা করা হয় । এটি এমন একটি উদ্ভিদ যার সারা বছরই বিশেষ যত্নের প্রয়োজন । বর্ষাকাল ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এটি মনে রাখা জরুরি, এই ঋতুতে তুলসি গাছের নানাভাবে ক্ষতি হতে পারে ৷ যেমন—অবিরাম বৃষ্টি, বাতাসে অত্যধিক আর্দ্রতা এবং সূর্যের আলোর অভাবের কারণে গাছের শিকড় পচে যেতে পারে এবং পাতা হলুদ হয়ে যেতে পারে । তবে কিছু সাধারণ নিয়ম মেনে চললে বর্ষাকালেও তুলসি গাছকে সুস্থ ও সতেজ রাখা সম্ভব ।

অতিরিক্ত জল দেওয়া থেকে বিরত থাকুন: বর্ষাকালে মানুষ সবচেয়ে বড় যে ভুলটি করে তা হল প্রতিদিন গাছে জল দেওয়া । মাটিতে যখন আগে থেকেই আর্দ্রতা থাকে, তখন অতিরিক্ত জল গাছের শিকড়ের ক্ষতি করতে পারে । জল দেওয়ার আগে আঙুল দিয়ে মাটি পরীক্ষা করে নিন ৷ যদি মাটি ভেজা বা স্যাঁতসেঁতে মনে হয়, তবে সেদিন আর জল দেওয়ার প্রয়োজন নেই ।

ভালো জল নিষ্কাশন ব্যবস্থাযুক্ত টব বেছে নিন: তুলসি গাছের টবে জল জমে থাকা উচিত নয় । টবের নিচে পর্যাপ্ত নিষ্কাশন ছিদ্র থাকা জরুরি যাতে অতিরিক্ত জল সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে । জল জমে থাকলে শিকড় পচে যেতে শুরু করে এবং গাছটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে মারা যেতে পারে ।

এমন জায়গায় রাখুন যেখানে সূর্যের আলো পাওয়া যায়: বর্ষাকালেও তুলসি গাছের প্রতিদিন অন্তত 3 থেকে ৪ ঘণ্টা মৃদু সূর্যের আলোর প্রয়োজন হয় । যদি একটানা বৃষ্টি হতে থাকে, তবে টবটি এমন জায়গায় রাখুন যেখানে আলো পাওয়া যায় কিন্তু ভারী ও সরাসরি বৃষ্টিপাত থেকে গাছটি সুরক্ষিত থাকে ।

হলুদ ও পচে যাওয়া পাতা সরিয়ে ফেলুন: অতিরিক্ত আর্দ্রতার কারণে অনেক সময় পাতা কালো বা হলুদ হয়ে যেতে পারে । গাছের অন্যান্য অংশে যাতে ছত্রাকের সংক্রমণ ছড়িয়ে না পড়ে, সেজন্য এমন পাতা অবিলম্বে ছিঁড়ে ফেলুন । মাঝে মাঝে শুকনো ডালপালা হালকাভাবে ছেঁটে দিলে নতুন ডাল দ্রুত গজাতে সাহায্য করে ।

প্রাকৃতিক সার ব্যবহার করুন: বর্ষাকালে প্রতি 20 থেকে 25 দিন অন্তর অল্প পরিমাণে ভার্মিকম্পোস্ট বা ভালোভাবে পচা গোবর সার ব্যবহার করতে পারেন । এটি গাছকে প্রয়োজনীয় পুষ্টি জোগায় এবং সুস্থভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে । তবে অতিরিক্ত সার দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কারণ এতে গাছের শিকড়ের ক্ষতি হতে পারে ।

ছত্রাক সংক্রমণের দিকে খেয়াল রাখুন: যদি পাতার ওপর সাদা দাগ, ছত্রাক বা পোকামাকড় দেখতে পান, তবে অবিলম্বে নিম তেলের হালকা মিশ্রণ স্প্রে করুন । এই প্রাকৃতিক পদ্ধতিটি কোনও ক্ষতি ছাড়াই গাছকে বিভিন্ন সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে ।

বাতাস চলাচলের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করুন: তুলসি গাছটি এমন স্থানে রাখুন যেখানে বাতাস চলাচলের ভালো ব্যবস্থা রয়েছে । বদ্ধ এবং অতিরিক্ত আর্দ্র পরিবেশে ছত্রাকের দ্রুত বিস্তার ঘটে ৷ তাই খোলা বারান্দা বা ব্যালকনি গাছটির জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হিসেবে বিবেচিত হয় ।

সব মিলিয়ে, বর্ষাকালে তুলসি গাছের যত্নের মূল বিষয়টি তিনটি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে: কম জল দেওয়া, পর্যাপ্ত সূর্যালোক এবং জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা । সামান্য যত্ন ও নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বর্ষাজুড়ে আপনার তুলসি গাছটি সতেজ ও সবুজ থাকবে এবং বাড়িতে ইতিবাচক শক্তির পাশাপাশি এর ঔষধি গুণও প্রদান করতে থাকবে ।

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