যুব দিবসের শুভেচ্ছা জানান এইভাবে, রইল উক্তিগুলি

আজ সারা দেশে জাতীয় যুব দিবস পালিত হয় । আপনি যদি এই বিশেষ দিনে আপনার তরুণ বন্ধুদের অভিনন্দন জানাতে চান এই উক্তিগুলি দেখুন ৷

যুব দিবসের শুভেচ্ছা (GEtty Image, Etv Bharat)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 12, 2026 at 10:16 AM IST

আজ স্বামী বিবেকানন্দের 163 তম জন্মবার্ষিকী । তিনি 1863 সালের 12 জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে জাতীয় যুব দিবসও পালিত হয় । স্বামীজি ভারত এবং প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস, এবং তাঁর শিক্ষার তাৎপর্য অপরিসীম, বিশেষ করে তরুণদের জন্য । যুবসমাজের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এই দিনে, যদি আপনি আপনার তরুণ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের অভিনন্দন বার্তা পাঠাতে চান, তাহলে এবার হিন্দি এবং ইংরাজির পাশাপাশি ভারতের নিজস্ব সংস্কৃত ভাষায় অভিনন্দন বার্তা পাঠান । জাতীয় যুব দিবসের অনুপ্রেরণামূলক বার্তা, উক্তি, বার্তা, যুব দিবসের 2026 এর বার্তা ৷

1) জাতীয় যুব দিবসের শুভেচ্ছা বার্তা:

যুব জাতির শক্তি ।

যুব চেতনায় দেশ আলোকিত ।

2) জাতীয় যুব দিবসের শুভেচ্ছা :

ওঠো, জেগে ওঠো, আর আপনি আশীর্বাদ পেয়েছেন তা শোনা ।

এটাই তরুণদের জীবনের দিকনির্দেশনা ।

3) শুভ জাতীয় যুব দিবস

জাতীয় যুব দিবসের শুভেচ্ছা বার্তা (Getty Image)

যে যুবক তার শক্তি জানে,

সে একাই বিশ্ব জয় করতে পারে ।

4) শুভ জাতীয় যুব দিবস

জ্ঞানই শক্তি এবং সেবার মনোভাব,

তরুণদের জন্য তিন ধরণের অলঙ্কার ।

5) জাতীয় যুব দিবসের শুভেচ্ছা

যেখানে তরুণরা ক্ষমতায়িত হয়,

জাতি অবশ্যই সেখানে উন্নতি লাভ করে ।

6) জাতীয় যুব দিবসের শুভেচ্ছা:

সেবাই ধর্ম, সাহসই শক্তি ।

এগুলোই তরুণদের জীবনমূল্য ।

7) যুব দিবসের শুভেচ্ছা

আত্মবিশ্বাস এবং সাহস,

এটি যৌবনের অলংকার ।

স্বামী বিবেকানন্দের 163 তম জন্মবার্ষিকী (Getty Image)

8) আপনাদের সকলকে যুব দিবসের শুভেচ্ছা

জ্ঞান এবং বিশ্বাসের মিলন,

এটি যৌবনকে মহত্ত্বের পথ দেখায় ।

9) জাতীয় যুব দিবসের শুভেচ্ছা

ওঠো, জেগে ওঠো, আর তোমরা যে আশীর্বাদ পেয়েছো তা শোনো ।

এটাই তরুণদের জীবনের পথ ।

10) জাতীয় যুব দিবসের শুভেচ্ছা

জ্ঞান এবং সাহস হল যৌবনের অলংকার

এটাই জাতিকে সমৃদ্ধ করে

