যুব দিবসের শুভেচ্ছা জানান এইভাবে, রইল উক্তিগুলি
আজ সারা দেশে জাতীয় যুব দিবস পালিত হয় । আপনি যদি এই বিশেষ দিনে আপনার তরুণ বন্ধুদের অভিনন্দন জানাতে চান এই উক্তিগুলি দেখুন ৷
Published : January 12, 2026 at 10:16 AM IST
আজ স্বামী বিবেকানন্দের 163 তম জন্মবার্ষিকী । তিনি 1863 সালের 12 জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেছিলেন । স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকীতে জাতীয় যুব দিবসও পালিত হয় । স্বামীজি ভারত এবং প্রতিটি ভারতীয়ের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস, এবং তাঁর শিক্ষার তাৎপর্য অপরিসীম, বিশেষ করে তরুণদের জন্য । যুবসমাজের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত এই দিনে, যদি আপনি আপনার তরুণ বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনদের অভিনন্দন বার্তা পাঠাতে চান, তাহলে এবার হিন্দি এবং ইংরাজির পাশাপাশি ভারতের নিজস্ব সংস্কৃত ভাষায় অভিনন্দন বার্তা পাঠান । জাতীয় যুব দিবসের অনুপ্রেরণামূলক বার্তা, উক্তি, বার্তা, যুব দিবসের 2026 এর বার্তা ৷
1) জাতীয় যুব দিবসের শুভেচ্ছা বার্তা:
যুব জাতির শক্তি ।
যুব চেতনায় দেশ আলোকিত ।
2) জাতীয় যুব দিবসের শুভেচ্ছা :
ওঠো, জেগে ওঠো, আর আপনি আশীর্বাদ পেয়েছেন তা শোনা ।
এটাই তরুণদের জীবনের দিকনির্দেশনা ।
3) শুভ জাতীয় যুব দিবস
যে যুবক তার শক্তি জানে,
সে একাই বিশ্ব জয় করতে পারে ।
4) শুভ জাতীয় যুব দিবস
জ্ঞানই শক্তি এবং সেবার মনোভাব,
তরুণদের জন্য তিন ধরণের অলঙ্কার ।
5) জাতীয় যুব দিবসের শুভেচ্ছা
যেখানে তরুণরা ক্ষমতায়িত হয়,
জাতি অবশ্যই সেখানে উন্নতি লাভ করে ।
6) জাতীয় যুব দিবসের শুভেচ্ছা:
সেবাই ধর্ম, সাহসই শক্তি ।
এগুলোই তরুণদের জীবনমূল্য ।
7) যুব দিবসের শুভেচ্ছা
আত্মবিশ্বাস এবং সাহস,
এটি যৌবনের অলংকার ।
8) আপনাদের সকলকে যুব দিবসের শুভেচ্ছা
জ্ঞান এবং বিশ্বাসের মিলন,
এটি যৌবনকে মহত্ত্বের পথ দেখায় ।
9) জাতীয় যুব দিবসের শুভেচ্ছা
ওঠো, জেগে ওঠো, আর তোমরা যে আশীর্বাদ পেয়েছো তা শোনো ।
এটাই তরুণদের জীবনের পথ ।
10) জাতীয় যুব দিবসের শুভেচ্ছা
জ্ঞান এবং সাহস হল যৌবনের অলংকার
।
এটাই জাতিকে সমৃদ্ধ করে
।
