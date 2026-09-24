অকালে চুল পেকে যাচ্ছে ? এই সুপারফুড খাওয়া শুরু করুন, স্বাভাবিক কালো রঙ ফিরে আসতে পারে

অকালে চুল পেকে যাচ্ছে ? এই সুপারফুড খাওয়া শুরু করুন, স্বাভাবিক কালো রঙ ফিরে আসতে পারে
অকালে চুল পেকে যাওয়া আজকাল একটি সাধারণ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । খাদ্যতালিকায় কিছু বিশেষ পুষ্টিকর খাবার (Superfoods) অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে ।
Published : September 24, 2026 at 3:29 PM IST
বর্তমান সময়ের দ্রুতগতির জীবনযাত্রা, মানসিক চাপ এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস কেবল আমাদের সামগ্রিক স্বাস্থ্যের ওপরই নয়, বরং চুলের ওপরও সরাসরি প্রভাব ফেলছে । এমনকি 20 থেকে 25 বছর বয়সের মতো কম বয়সেও চুল পেকে যাওয়া বা সাদা হয়ে যাওয়ার সমস্যাটি এখন বেশ সাধারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । আয়নায় নতুন কোনও সাদা চুল চোখে পড়াটা সত্যিই হতাশাজনক হতে পারে ।
চুলের রঙ 'মেলানিন' নামক এক ধরনের রঞ্জক বা পিগমেন্টের ওপর নির্ভর করে । শরীরে এই রঞ্জকের ঘাটতি দেখা দিলে চুল তার স্বাভাবিক কালো রঙ হারাতে শুরু করে । তবে রাসায়নিক উপাদানযুক্ত হেয়ার ডাই বা রঙ ব্যবহার করে এর কোনও স্থায়ী সমাধান পাওয়া যায় না । খাদ্যতালিকায় বিশেষ কিছু 'সুপারফুড' বা অত্যন্ত পুষ্টিকর খাবার অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আপনি কেবল চুল পেকে যাওয়ার প্রক্রিয়াটিই থামাতে পারবেন না, বরং চুলের স্বাভাবিক কালো রঙ ফিরিয়ে আনারও সম্ভাবনা তৈরি করতে পারবেন । জানা দরকার এমন ছয়টি সুপারফুড সম্পর্কে ।
আমলকি: চুল সংক্রান্ত যেকোনও সমস্যার জন্য আমলকি একটি অত্যন্ত কার্যকর সমাধান । এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে । এটি চুলের গোড়া মজবুত করে এবং মেলানিন উৎপাদনে সহায়তা করে । আপনি এটি কাঁচা খেতে পারেন, এর রস পান করতে পারেন অথবা আপনার দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় আমলকির মোরব্বা অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।
কারি পাতা: আমাদের রান্নাঘরে ডাল বা সবজির ফোড়ন হিসাবে বহুল ব্যবহৃত কারি পাতা চুলের জন্য এক আশীর্বাদস্বরূপ । এতে বিটা-ক্যারোটিন ও প্রোটিনের চমৎকার সংমিশ্রণ রয়েছে ৷ যা চুল পেকে যাওয়া বা সাদা হওয়া রোধে সহায়তা করে । আপনি সকালে খালি পেটে 4-5টি তাজা কারি পাতা চিবিয়ে খেতে পারেন অথবা নারকেল তেলে এগুলি ফুটিয়ে সেই মিশ্রণটি চুলে লাগাতে পারেন ।
কালো তিল: আয়ুর্বেদে কালো তিল চুলের জন্য অত্যন্ত উপকারী বলে মনে করা হয় । এতে প্রচুর পরিমাণে আয়রন, কপার (তামা) ও জিঙ্ক থাকে ৷ যে পুষ্টি উপাদানগুলি মেলানিন উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার এক চামচ ভাজা কালো তিল খেলে তা চুলের স্বাভাবিক রঙ ফিরিয়ে আনতে উল্লেখযোগ্যভাবে সাহায্য করতে পারে ।
কাঠবাদাম ও আখরোট: ড্রাই ফ্রুটস কেবল স্মৃতিশক্তিই বাড়ায় না, বরং চুল কালো রাখতেও সাহায্য করে । কাঠবাদাম ও আখরোট কপার এবং ভিটামিন-ই এর সমৃদ্ধ উৎস । মেলানিন পিগমেন্ট বা রঞ্জক তৈরির জন্য কপার অপরিহার্য । ব্রেকফাস্টে 4-5টি কাঠবাদাম এবং 2টি আখরোট খাওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন । এগুলি রাতে ভিজেয়ে রাখলে আরও ভালো ৷
পালং শাক: শরীরে রক্তস্বল্পতা (অ্যানিমিয়া) বা ফলিক অ্যাসিডের অভাবের কারণে অনেক সময় অকালে চুল পেকে যায় । পালং শাক আয়রন, ফলেট এবং বিভিন্ন ভিটামিনের এক চমৎকার উৎস । এটি মাথার ত্বকে রক্ত ও অক্সিজেনের সঠিক প্রবাহ নিশ্চিত করে, যার ফলে চুলের গোড়া মজবুত হয় এবং চুলের স্বাভাবিক কালো রঙ বজায় থাকে ।
ডিম: আপনি কি জানেন ভিটামিন বি-12-এর অভাব চুল পেকে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ ? ডিমকে ভিটামিন বি-12 এবং প্রোটিনের অন্যতম সেরা উৎস হিসাবে বিবেচনা করা হয় । আপনি যদি আমিষভোজী হন বা ডিম খান, তবে প্রতিদিন একটি করে সেদ্ধ ডিম খাওয়ার অভ্যাস করুন । এটি চুলের গোড়া থেকে পুষ্টি জোগায় এবং চুল পেকে যাওয়া রোধে সহায়তা করে । সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল শুধুমাত্র সুষম খাবারই যথেষ্ট নয়, চুল কালো ও ঘন রাখার জন্য মানসিক চাপমুক্ত থাকা এবং প্রতিদিন 7-8 ঘণ্টা ভালো মানের ঘুম হওয়াও অত্যন্ত জরুরি ।
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12182098/
(বিশেষ দ্রষ্টব্য: এই প্রতিবেদনে উল্লেখিত তথ্য শুধুমাত্র ধারণা আর সাধারণ জ্ঞানের জন্যই লেখা হয়েছে ৷ এখানে উল্লেখিত কোনও পরামর্শ অনুসরণের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ৷ যদি আগে থেকেই কোনও স্বাস্থ্য সমস্যা থেকে থাকে, তা আগেই চিকিৎসককে জানাতে হবে ৷)
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